تدفعنا رغبتنا في الشعور بالقبول إلى التفكير في آراء الآخرين، حتى وإن لم نكن مرحبين بهم في حياتنا الحقيقية، إلا أنهم ضيوف على عقولنا قبل اتخاذ أي قرار، أو كما كتب الفيلسوف الروماني ماركوس أوريليوس، قبل ألفي عام، "إننا نحب أنفسنا أكثر من الآخرين، لكننا نهتم بآرائهم أكثر من آرائنا"، سواء أكانوا أصدقاء أم أعداء أم غرباء.

لماذا تقلقنا آراء الآخرين؟

اعتمد استمرار الحضارة البشرية منذ قديم الأزل على الانتماء لعشائر أو قبائل متماسكة، فقبل الشكل الحديث للمجتمع حيث نعيش، كان رفض الفرد من قبيلته يعني الموت المؤكد من الجوع والبرد أو الحيوانات المفترسة، ما يفسر رغبتنا الغريزية في كسب استحسان الآخرين، والشعور بضيق عندما يمر بنا أحد ولا يلقي التحية.

رغم عدم احتياجنا اليوم للآخرين لتأمين حياتنا، فإن الإنسان لا يزال كائنا اجتماعيا بالفطرة، فوفق تحليل صحيفة "ذا أتلانتيك" (The Atlantic) عندما تقرر التحدث وسط مجموعة تنشط شبكة في دماغك معروفة بـ"نظام التثبيط السلوكي" (BIS) مما يسمح لك بتقييم الموقف، وتحديد كيفية التصرف، وتنبيهك بعواقب التصرف غير اللائق، وعندما يكتمل الوعي بالموقف يتوقف "نظام التثبيط السلوكي"، ويعمل "نظام التنشيط السلوكي" (BAS) الذي يركز على اتخاذ القرارات.

لكن الأبحاث منذ عام 2013 أظهرت أن القلق من آراء الآخرين يضعف قدرتنا على اتخاذ القرارات، ولا ينتقل العقل للمرحلة الثانية، ولهذا يظل البعض يفكر فيما كان يجب قوله في موقف ما لكنه لم يجرؤ، ويتحول القلق من قبول الآخرين إلى حالة نفسية تسمى "رهاب اللودوكسافوبيا"، وتتراجع معها قدرة الفرد على القيام بالمهام العادية، كاتخاذ القرارات، وشعور عميق بالاحتياج وانعدام الأمن، مما يؤدي بدوره إلى إبعاد الآخرين، وقد يؤدي في النهاية إلى فقدان احترام الذات والاغتراب الاجتماعي.

عندما تقرر التحدث وسط مجموعة تنشط شبكة في دماغك تسمح لك بتقييم الموقف (غيتي)

لماذا يقلق البعض أكثر؟

فسر ديفيد ساك، أستاذ الطب النفسي ومدير شبكة من مراكز العلاج النفسي والسلوكي بأميركا، في مقالته بموقع "سيكولوجي توداي" رغبتنا في أن يقبلنا الآخرون بذكريات الطفولة، حينما واجهنا شيئا أو شخصا جعل التواصل معنا وحبنا مشروطا بما نفعل، لذلك يزداد الأمر سوءا لدى البعض، ممن تعرضوا للمقارنة والإساءة العاطفية أو الجسدية أو اللفظية في المدرسة أو العائلة أو أية بيئة تنافسية، وربما تعرضوا للتخويف والتهديد والتحديات المستحيلة، حتى صارت المعاملة الحسنة شيئا عليهم الكفاح لكسبه، وافتقدوا الشعور بالأمان العاطفي والجدارة، ما قادهم إلى الاعتماد على آراء الآخرين للشعور بالأهمية والانتماء.

تُطوّر تلك الذكريات شعورا بالخزي، لشعورنا الدائم بالتقصير والنقص، وفي كتاب "هدايا النقص" كتبت برين براون عن شعور الخزي والعار، وما يصاحبه من أسئلة مع كل خطوة، فبدلا من أن تسأل نفسك "كيف يمكنني تحسين نفسي؟"، تسألها "كيف يمكنني تحسين نفسي في أعين الآخرين؟"، وهو أمر ليس سيئا في حد ذاته، لكن كثرة الاهتمام بما يريده الآخرون منا يبعدنا عما نرغب به ونحتاجه.

كثرة الاهتمام بما يريده الآخرون منا يبعدنا عما نرغب به ونحتاجه (فري بيك)

كيف تتوقف عن القلق؟

إذا أدركت أنك شخص يقلقه رأي الآخرين بما يفعل، فعليك اتباع بعض الخطوات، ليس لمعاداة المجتمع أو التجاهل التام لآراء الآخرين، لكن لبناء علاقة صحية مع نفسك ومع الآخرين: