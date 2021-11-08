ازداد عدد مستخدمي تطبيقي الجمعية بنسبة 700% وموني فيلوز بنسبة 300%. ويؤكد محمود أن جائحة كورونا ساعدت على تحقيق هذا النجاح لأن كثيرين صاروا معتادين على التعاملات الرقمية.

"أسهل وأكثر أمانا"، هكذا وصفت منة شعراوي تجربتها مع الجمعيات الرقمية المنتشرة في مصر والتي تسمح للأفراد بأن يقترضوا من بعضهم بعضا من دون الحاجة إلى تحمل فوائد مصرفية.

وتقول شعراوي (31 عاما) "أتلقى المال على حسابي المصرفي من دون تأخير، ولست بحاجة إلى أن أجري خلف الناس لتحصيل مستحقاتي.. هذا عظيم".

التطبيقات الإلكترونية تماثل الأنظمة التعاونية (الجمعيات) حيث يضع المشاركون مبلغًا متساويًا شهريا لفترة من 5 إلى 20 شهرا (الفرنسية)

جمعيات مالية رقمية

اعتاد المصريون على الأقل منذ بداية القرن الـ20 على الجمعيات التي يقوم فيها أفراد يرتبطون بعلاقات شخصية قوية، كالجيران أو زملاء العمل أو الأقارب، بالمساهمة شهريا بمبلغ معين من المال لمدة تتراوح غالبا بين 5 أشهر و20 شهرا.

ويخصص المبلغ الإجمالي كل شهر لأحد المساهمين، ويكون غالبا الأكثر احتياجا ربما بسبب مشكلة صحية أو لاقتراب موعد زواجه أو أي احتياج ملح آخر، بحسب ما قالت الخبيرة الاقتصادية دينا ربيع للوكالة الفرنسية.

وخلال السنوات الأخيرة، قرر عدة رواد أعمال استخدام التكنولوجيا الرقمية لتنظيم جمعيات مماثلة. ويقول أشرف صلاح "في البداية كنت خائفا من هذه الجمعيات أونلاين ولكنني خضت التجربة وجمعت أموالا مكنتني من إتمام الأشغال الداخلية لمنزلنا في الصعيد، والآن آمل أن أشتري سيارة لأستخدمها في مشروع صغير هناك".

ويقيم صلاح في العاصمة المصرية القاهرة منذ 4 سنوات، ويستخدم تطبيق "موني فيلوز" (Moneyfellows)، أحد أوائل التطبيقات في هذا المجال، إلى جانب الجمعيات التقليدية.

ويشرح رب الأسرة المتحدر من قنا (445 كلم جنوب القاهرة) أنه في الجمعيات التقليدية "الكل يعرف كم تدفع شهريا وقيمة ما تحصل عليه في الإجمالي، أما في الجمعيات أونلاين فيكون الموضوع محرجا، أفضّل السرية". وهو يؤكد أن هذه الخدمة "تستحق" ما يدفعه مقابل الحصول عليها.

الجمعيات أونلاين خدمة "تستحق" ما يدفع لها مقابل الإفادة من خدماتها كما يقول المشاركون فيها (الفرنسية)

شمول مالي

ويوضح أحمد محمود (28 عاما) مؤسس تطبيق الجمعية الذي بدأ العمل في 2019، "من خلال 3 خطوات على التطبيق، نخلص مستخدمينا من الأعباء اللوجستية للجمعيات التقليدية".

ويعتبر أحمد وادي مؤسس موني فيلوز أن إحدى أهم ميزات تطبيقه، الذي يهيمن على السوق، هو أنه وضع "نظاما قويا" يضمن للمستخدمين الحصول على أموالهم إذا تعثر أحد المشاركين أو امتنع عن السداد.

وتم تحميل هذا التطبيق أكثر من 1.6 مليون مرة، ويستخدمه 173 ألف شخص يربطهم بالشركة عقد ويساهمون شهريا بمبالغ تتراوح بين 500 جنيه (أكثر من 30 دولارا) وعشرات الآلاف الجنيهات.

ويشترط التطبيق من المستخدمين فقط أن يحمّلوا صورة بطاقة هويتهم. أما وسائل السداد فهي متنوعة: تحويلات أو إيداع نقدي أو دفع إلكتروني عن طريق الهاتف المحمول، وهي وسيلة منتشرة على نطاق واسع في مصر.

الأنظمة التعاونية الجديدة التي تسمح للناس بادخار الأموال واقتراضها تحظى بشعبية حول العالم (الفرنسية)

وهذا نظام مثالي بالنسبة لبلد يعمل 63.8% من سكانه في الاقتصاد غير الرسمي، حسب البنك الدولي، ولا يملك سوى قرابة ثلث سكانه حسابات مصرفية، وفق مؤشرات وضعتها مجموعة الـ20 عام 2017.

ويؤكد محمود أن تطبيقه يساهم في "الشمول المالي"، وهو هدف وضعته السلطات المصرية نصب أعينها منذ بضع سنوات، ويتمثل في العمل على إدماج أكبر عدد من المصريين ومن الأنشطة الاقتصادية في النظام المصرفي.

ويتعاون البنك المركزي المصري بالفعل مع التطبيقين من أجل إدماجهما في الاقتصاد الرسمي خصوصا أن موني فيلوز نجح في الحصول على تمويل مقداره 4 ملايين دولار في العام 2020.

وتم الحصول على التمويل بفضل نظام دقيق للتحقق، فالتقييم الائتماني للمستخدم يرتفع كلما قدم مزيدا من الأوراق التي تؤكد قدرته على السداد، مما يرفع حده الائتماني.

المصريون الذين يعانون ضائقة مالية وخائفون من البنوك يعتمدون على "الجمعية" للحصول على المال وقت الحاجة (الفرنسية)

نمو كبير

وتسجل هذه التطبيقات نجاحا كبيرا. فخلال عام واحد، ازداد عدد مستخدمي تطبيقي الجمعية بنسبة 700% وموني فيلوز بنسبة 300%. ويؤكد محمود أن جائحة كورونا ساعدت على تحقيق هذا النجاح لأن كثيرين صاروا معتادين على التعاملات الرقمية.

ومع 30 ألف مستخدم، قرابة ثلثهم في صعيد مصر، يجتذب التطبيق خصوصا "الراغبين في الزواج أو سداد نفقات المدارس الخاصة"، وفقا له. وهو ما يعني، بحسب دينا ربيع، أن مستخدمي هذه التطبيقات الرقمية من الشباب المستعدين لـ"المخاطرة" أكثر من جمهور الجمعيات التقليدية الذين يخشونها.

وتعد الجمعيات بالنسبة "لعشرات الملايين من المصريين جزءا من حياتهم المعتادة"، وفق ربيع التي تؤكد أن شرائح المهنيين العليا باتت تستخدم كذلك مثل هذه التطبيقات.

وبحسب دراسة أجرتها الجامعة الأميركية في القاهرة عام 2018، فإن 43% من 102 مليون مصري الذين يملكون مدخرات يشاركون في الجمعيات. ولكن كثيرين لا يزالون يفضلون الجمعيات التقليدية.

ويقول رجب فرغلي (50 عاما) "لماذا أدفع فائدة كل شهر؟ نحن نساعد بعضنا بعضا، والموضوع كله متوقف على الثقة (..) لهذا لا أحب الجمعيات أونلاين".

ويتابع "الناس الذين أشترك معهم في جمعية أعرفهم، أعرف أين يسكنون وأين تقيم أسرهم. لو لم يدفع أحدهم ما عليه أذهب إلى شقيقه أو أمه ليعطوني المال بدلا منه".

وفي المقابل، دفع النمو الكبير الذي تحقق تطبيقي الجمعية وموني فيلوز إلى التوسع في أفريقيا ودول الخليج.