عند حالات الطوارئ سيظهر لك في مصعد البناء رمز النجمة الموجود بلوحة الأرقام، وهو رمز يشير إلى الطابق الذي يحتوي مخارج الأمان.

في الأوقات الحرجة -مثل العواصف والفيضانات والحرائق- يجب أن تحافظ على هدوئك قدر الإمكان وتقوم ببعض الخطوات البسيطة التي قد تنقذ حياتك.

في هذا التقرير، يستعرض موقع "برايت سايد" (brightside) الأميركي بعض النصائح المهمة للغاية التي لا يجب أن تغفل عنها إذا واجهت أحد تلك المواقف الخطيرة.

لا تستلق أرضا خلال العاصفة الرعدية، بل ضُمّ قدميك معا وانحنِ برأسك للأسفل وأمسك كاحليك بكلتا يديك (غيتي)

1. لا تستلق أرضا خلال العاصفة الرعدية

خلال العواصف الرعدية، حاول أن تتجنب الوقوف تحت الأشجار، وبدلا من الاستلقاء أرضا، ضُمّ قدميك معا وانحن برأسك إلى الأسفل وأمسك كاحليك بكلتا يديك.

2. حمام صابون دافئ لعلاج طفح اللبلاب السام

للتخلص من التهيج الذي يسببه زيت اللبلاب، يُنصح بأخذ حمام دافئ وغسل الجسم بالصابون، ويمكن إضافة كوب من مسحوق الخبز للمساعدة في التخلص من الحكة. مع ذلك، يُنصح بمراجعة الطبيب في حال وجود حمى وانتفاخ في كامل الجسم.

للتخلص من التهيج الذي يسببه زيت اللبلاب يُنصح بأخذ حمام دافئ وغسل الجسم بالصابون (غيتي)

3. أثناء الفيضان.. لا تمش في مياه يزيد ارتفاعها على 15 سنتيمترا

أثناء السيول والفيضانات، يكفي أن يصل ارتفاع الماء إلى 15 سنتيمترا حتى يجرف سيارة متوقفة. وإذا وصلت المياه المتحركة إلى هذا المستوى، فمن الأفضل تجنبها بأي طريقة، ويجب العثور على مياه غير متحركة للعبور بأمان.

4. لا تركض نحو الأماكن المرتفعة أثناء نشوب حريق هائل

يجهل كثيرون أن النار تنتقل بشكل أسرع في الأماكن المرتفعة، بسبب ارتفاع الهواء الساخن. عند اندلاع حريق هائل، تجنب الركض تجاه المرتفعات، وإذا حاصرتك النيران، ابحث عن منفذ بين ألسنة اللهب من أجل العبور إلى بر الأمان.

كثيرون لا يعرفون أن النار تنتقل بشكل أسرع في الأماكن المرتفعة بسبب ارتفاع الهواء الساخن (غيتي)

5. القفز في الماء بالطريقة الصحيحة

إذا كنت مضطرا للقفز في الماء من مكان مرتفع، ولا تعرف عمق المياه، حاول أن تقوس ظهرك قليلا وترفع ذراعيك للأعلى وتوجّه أصابع قدميك للأسفل. بمجرد أن تنزل في الماء، افتح ذراعيك وساقيك بأسرع وقت ممكن.

6. اختيار المكان المناسب أثناء الإعصار

أثناء الإعصار، حاول أن تحمي نفسك بأكبر عدد من الجدران وأن تبقى في الطابق السفلي إذا كنت في مبنى متعدد الطوابق. ولمزيد من الأمان، احم نفسك بمرتبة سميكة، أو اجلس تحت طاولة المكتب، وتأكد من عدم وجود شيء في الأعلى قد يسقط عليك.

7. عليك الاحتماء من العاصفة الرملية

يعد الاختباء خلف صخرة أو شجرة كبيرة الخيار الأمثل حين هبوب عاصفة رملية، مع الحرص على تغطية أنفك وفمك بقطعة قماش مبللة.

يجب الاختباء خلف صخرة أو شجرة حين هبوب عاصفة رملية مع تغطية أنفك وفمك بقطعة قماش مبللة (غيتي)

8. رمز النجمة لحالات الطوارئ

عند حالات الطوارئ سيظهر لك في مصعد البناء رمز النجمة الموجود بلوحة الأرقام، وهو رمز يشير إلى الطابق الذي يحتوي مخارج الأمان.

9. تحلية الماء بعبوة صودا وزجاجة مياه بلاستيكية

لتحلية المياه المالحة، يمكن قص الجزء العلوي من علبة الصودا وتعبئتها بالماء المالح ثم وضعها داخل زجاجة بلاستيكية مقطوعة من الأسفل مع ثني حافتها إلى الداخل، وتركها في الشمس. سيتبخر الماء ويترشح في زجاجة البلاستيك، ويبقى الملح في علبة الصودا.