Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أسلوب حياة

9 خطوات بسيطة قد تنقذ حياتك في الأوقات الحرجة

عند حالات الطوارئ سيظهر لك في مصعد البناء رمز النجمة الموجود بلوحة الأرقام، وهو رمز يشير إلى الطابق الذي يحتوي مخارج الأمان.

إذا كنت مضطرا للقفز في الماء من مكان مرتفع، ولا تعرف عمق المياه، قوس ظهرك قليلا وارفع ذراعيك للأعلى (غيتي)
3/11/2021

في الأوقات الحرجة -مثل العواصف والفيضانات والحرائق- يجب أن تحافظ على هدوئك قدر الإمكان وتقوم ببعض الخطوات البسيطة التي قد تنقذ حياتك.

في هذا التقرير، يستعرض موقع "برايت سايد" (brightside) الأميركي بعض النصائح المهمة للغاية التي لا يجب أن تغفل عنها إذا واجهت أحد تلك المواقف الخطيرة.

لا تستلق أرضا خلال العاصفة الرعدية، بل ضُمّ قدميك معا وانحنِ برأسك للأسفل وأمسك كاحليك بكلتا يديك (غيتي)

1. لا تستلق أرضا خلال العاصفة الرعدية

خلال العواصف الرعدية، حاول أن تتجنب الوقوف تحت الأشجار، وبدلا من الاستلقاء أرضا، ضُمّ قدميك معا وانحن برأسك إلى الأسفل وأمسك كاحليك بكلتا يديك.

2. حمام صابون دافئ لعلاج طفح اللبلاب السام

للتخلص من التهيج الذي يسببه زيت اللبلاب، يُنصح بأخذ حمام دافئ وغسل الجسم بالصابون، ويمكن إضافة كوب من مسحوق الخبز للمساعدة في التخلص من الحكة. مع ذلك، يُنصح بمراجعة الطبيب في حال وجود حمى وانتفاخ في كامل الجسم.

نصائح للبقاء على قيد الحياة قد تساعدك يومًا ماللتخلص من التهيج الذي يسببه زيت اللبلاب يُنصح بأخذ حمام دافئ وغسل الجسم بالصابون (غيتي)

3. أثناء الفيضان.. لا تمش في مياه يزيد ارتفاعها على 15 سنتيمترا

أثناء السيول والفيضانات، يكفي أن يصل ارتفاع الماء إلى 15 سنتيمترا حتى يجرف سيارة متوقفة. وإذا وصلت المياه المتحركة إلى هذا المستوى، فمن الأفضل تجنبها بأي طريقة، ويجب العثور على مياه غير متحركة للعبور بأمان.

4. لا تركض نحو الأماكن المرتفعة أثناء نشوب حريق هائل

يجهل كثيرون أن النار تنتقل بشكل أسرع في الأماكن المرتفعة، بسبب ارتفاع الهواء الساخن. عند اندلاع حريق هائل، تجنب الركض تجاه المرتفعات، وإذا حاصرتك النيران، ابحث عن منفذ بين ألسنة اللهب من أجل العبور إلى بر الأمان.

كثيرون لا يعرفون أن النار تنتقل بشكل أسرع في الأماكن المرتفعة بسبب ارتفاع الهواء الساخن (غيتي)

5. القفز في الماء بالطريقة الصحيحة

إذا كنت مضطرا للقفز في الماء من مكان مرتفع، ولا تعرف عمق المياه، حاول أن تقوس ظهرك قليلا وترفع ذراعيك للأعلى وتوجّه أصابع قدميك للأسفل. بمجرد أن تنزل في الماء، افتح ذراعيك وساقيك بأسرع وقت ممكن.

6. اختيار المكان المناسب أثناء الإعصار

أثناء الإعصار، حاول أن تحمي نفسك بأكبر عدد من الجدران وأن تبقى في الطابق السفلي إذا كنت في مبنى متعدد الطوابق. ولمزيد من الأمان، احم نفسك بمرتبة سميكة، أو اجلس تحت طاولة المكتب، وتأكد من عدم وجود شيء في الأعلى قد يسقط عليك.

7. عليك الاحتماء من العاصفة الرملية

يعد الاختباء خلف صخرة أو شجرة كبيرة الخيار الأمثل حين هبوب عاصفة رملية، مع الحرص على تغطية أنفك وفمك بقطعة قماش مبللة.

يجب الاختباء خلف صخرة أو شجرة حين هبوب عاصفة رملية مع تغطية أنفك وفمك بقطعة قماش مبللة (غيتي)

8. رمز النجمة لحالات الطوارئ

عند حالات الطوارئ سيظهر لك في مصعد البناء رمز النجمة الموجود بلوحة الأرقام، وهو رمز يشير إلى الطابق الذي يحتوي مخارج الأمان.

9. تحلية الماء بعبوة صودا وزجاجة مياه بلاستيكية

لتحلية المياه المالحة، يمكن قص الجزء العلوي من علبة الصودا وتعبئتها بالماء المالح ثم وضعها داخل زجاجة بلاستيكية مقطوعة من الأسفل مع ثني حافتها إلى الداخل، وتركها في الشمس. سيتبخر الماء ويترشح في زجاجة البلاستيك، ويبقى الملح في علبة الصودا.

المصدر : برايت سايد

حول هذه القصة

لا تُؤجّل قراءة هذا التقرير إلى وقتٍ لاحق: إليك نصائح علم النفس للتغلّب على عادة التسويف

لا تُؤجّل قراءة هذا التقرير إلى وقتٍ لاحق: إليك نصائح علم النفس للتغلّب على عادة التسويف

يحدث أن نقع في تلك الدوامة التي تبدأ بإقناع النفس بإمكانية التأجيل. لكن النتيجة هي ضياع الوقت وعدم إنجاز المهام، وقد لا يؤدي هذا الأمر إلى الفشل والتأخر فقط وإنما غالبا ما تصاحبه دوامة نفسية غير صحية!

Published On 12/9/2021
الأطفال الذين يتعاونون هم أكثر لطفًا للآخرين وأيضًا أكثر مشاركة ومساعدة بحسب اخصائية الاجتماعية ايلينا فغالي

أنشطة ونصائح تساعدك في تنمية مهارات طفلك الاجتماعية

تعد تنمية مهارات الطفل الاجتماعية من الأمور المهمة التي يواجهها الأهل مع أطفالهم، فصقل الشخصية ودمجها في المجتمع بالأساليب الصحيحة تعتبر من الضروريات التي تنعكس إيجابيا أو سلبيا على شخصية الطفل.

Published On 12/9/2021
المزيد من أسلوب حياة

أدمنت الكذب.. هل يجب أن تتواصل مع من آذيته؟

الادمان على الكذب

هل تجد صعوبة في التخلص من المتعلقات القديمة؟.. هكذا تتجنب “هوس الاكتناز”

حشو الأنف بالثوم .. خبراء يحذرون من تحدي “تيك توك” لعلاج نزلات البرد

إليك هذه النصائح لعلاج نزلة البرد بمجرد ظهور الأعراض الأولى

ابني الشاب يلومني على قلقه.. كيف يمكننا التواصل مجددا معا؟

الأكثر قراءة

ميديابارت: في رحلة سرية مع ابنها.. الرهينة الفرنسية السابقة التي أسلمت تعود إلى مالي

French President Macron welcomes aid worker Sophie Petronin near Paris

أنباء عن توافق قريب بالسودان.. ترقب لنتائج الاتصالات بين مكونات السلطة وحمدوك يتمسك بشروطه

ماخاشيف وريث نور محمدوف وتلميذه.. كاد يكسر يد منافسه في نزال بالفنون القتالية المختلطة

أزمة الوزير قرداحي.. بيروت تصف شروط الرياض بـ"المستحيلة" ودعم فرنسي وأميركي لحكومة ميقاتي

Lebanese Foreign Minister Abdallah Bou Habib gestures as he speaks during an interview with Reuters in Beirut