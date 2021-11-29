قبل أسابيع قليلة، استيقظ العالم على أنباء أن الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء والسلع الضرورية، ولأن الليلة أشبه بالبارحة، تسللت المخاوف لدى الكثيرين حول التوقعات بأزمات وبائية وشيكة قد تحدث نتيجة لتحور فيروس كورونا، مما دفع البعض للبحث عن ماهية السلع الضرورية التي ينبغي أن تخزن في مكان آمن في المنزل، تحسبا لوقوع أي كوارث طبيعية أو أزمات متعلقة باختفاء المواد الغذائية.

قد تبدو الفكرة قاتمة إلى حد كبير، لكن معاناة كثير من الشعوب خلال العامين الماضيين أثناء فترات الإغلاق أو نقص السلع الغذائية، جعلت البعض يضع في اعتباره خطة للأزمات تجنبا المفاجآت السيئة.

ومؤخرا ظهرت في الأسواق مجموعة من الصناديق التي تحتوي على سلع غذائية للبقاء على قيد الحياة في حال حدوث أي أزمات، ليس بالضرورة أن تكون متعلقة بجائحة كورونا.

وتتضمن البيانات الاسترشادية المطبوعة على تلك الصناديق، كم تكفي من الأفراد، والأيام لتبقى على قيد الحياة في حالة انقطاع الكهرباء والماء أو الأعاصير أو العواصف الثلجية. أما عن صلاحية تلك السلع فتصل إلى ما بين 25 و30 عاما.

صندوق تخزين سلع غذائية مخصص للأزمات والكوارث الطبيعية (مواقع التواصل)

وتحت شعار "من الحكمة أن تكون مستعدا"، روجت الشركات لصندوق الطوارئ الذي يتضمن السلع الجافة التالية:

12 كيسًا من اللازانيا بالجبن.

18 كيسا من المعكرونة الكريمية.

12 كيسا من معكرونة ألفريدو.

12 كيسًا من معكرونة باللحم المفروم.

18 كيسًا من حساء الدجاج بالشعيرية.

18 كيسًا من شرائح لحم ستروغانوف.

12 كيسًا من فطيرة البطاطس.

6 أكياس من الترياكي والأرز.

12 كيسًا من البطاطس المخبوزة.

18 كيسًا من شوربة الطماطم بالريحان.

18 كيسًا من الفاصوليا والأرز.

30 كيسًا من الفراولة المجففة.

60 كيسًا من حبوب الإفطار.

30 كيسًا من الغرانولا المقرمش.

60 كيسًا من الحبوب وقطع التفاح المجفف والقرفة.

هذه بالطبع ليست جميع المحتويات في الصناديق، ولكنها نموذج للسلع التي تبقي أفراد الأسرة على قيد الحياة، وتمنح الطاقة لما تحتويه من سعرات حرارية مرتفعة، وهي منتجات جافة بكميات صغيرة تحتاج فقط للمياه لتتمكن من تناولها بسهولة، وهي داخل صندوق محكم الغلق يمكن التنقل به وحفظه لسنوات دون التأثر بالماء والرطوبة والحرارة، كما أن تلك السلع محفوظة في عبوات مفرغة من الهواء تماما.

وفي معظم الأحيان لا تتضمن أي مسببات للحساسية، مثل السلع التي تحتوي على الصويا والغلوتين والمكسرات ومنتجات الألبان.

من أين جاءت فكرة التعليب؟

تخزين الطعام المعلب في عبوات من الصفيح ليس أمرا حديثا، لكن فرضته الحروب والأزمات ورحلات الاستكشاف الطويلة.

بيد أنه حدث التطور الأكثر أهمية بعد الحرب العالمية الثانية، على الرغم من أن عملية التعليب كانت موجودة منذ القرن الـ19، حيث وجد البحارة والمستكشفون البريطانيون أن الأطعمة المعلبة كانت طريقة سهلة نسبيًا لتكملة حصصهم الغذائية.

على سبيل المثال، أخذ المستكشف في القطب الشمالي ويليام باري حساء اللحم البقري والبازلاء المعلب في رحلته. وبحلول منتصف القرن الـ19، تعرفت الطبقة المتوسطة في أوروبا على الأطعمة المعلبة بوصفها أشياء جديدة.

وأدخلت الحرب الأهلية الأميركية وحرب القرم والحرب الفرنسية البروسية مئات الآلاف من الجنود إلى عالم الأطعمة المعلبة.

تخزين الطعام المعلب في عبوات من الصفيح أمر فرضته الحروب والأزمات ورحلات الاستكشاف الطويلة (بيكسلز)

كيف تصنع صندوق النجاة منزليا؟

بذلت الشركات التجارية جهدا كبيرا في اختيار المواد الغذائية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، بفرض أنك معزول عن العالم، ولكن أيضا بأسعار مرتفعة نسبيا، لذلك يمكنك أيضا أن تعد صندوق النجاة في منزلك بأقل التكاليف، وأطول مدة صلاحية.

لعلك تعلم جيدا أن صلاحية معظم المنتجات الجافة قد تصل إلى عامين أو 3 أعوام، لكن في الحقيقة هناك كثير من المنتجات التي تصل صلاحيتها إلى 30 عاما، ما دامت في معزل عن الحرارة والرطوبة ومحفوظة في عبوات مفرغة تماما من الهواء (من خلال جهاز امتصاص الأكسجين)، وموضوعة في مكان بارد وجاف ومظلم، يبقى بين 55 و70 درجة فهرنهايت (12-21 درجة مئوية).

ويوصي الصليب الأحمر الأميركي بأن يكون لديك إمداد لمدة 3 أيام لحالات الإخلاء المحتملة وإمدادات لمدة أسبوعين للاستخدام المنزلي.

بمعنى آخر، في المواقف التي قد تكون فيها عالقًا في المنزل من دون كهرباء أو حالات طوارئ أخرى مماثلة، يجب أن يكون لديك طعام كاف لإطعام كل فرد في أسرتك 3 وجبات يوميًا لمدة أسبوعين. إذا كان عليك الإخلاء بسبب كارثة طبيعية أو شيء مشابه، فيجب أن يكون لديك طعام كافٍ لتأخذه معك على الطريق لإطعام كل شخص 3 وجبات يوميًا لمدة 3 أيام.

يجب أن يكون لديك إمداد لمدة 3 أيام لحالات الإخلاء المحتملة وإمدادات لمدة أسبوعين للاستخدام المنزلي (غيتي)

الحبوب

يمكن أن تدوم الحبوب اللينة مثل الشعير والكينوا حبوب القمح الكاملة حتى 8 سنوات إذا كانت عبواتها محكمة الغلق بامتصاص الأكسجين.

الطحين

يمكن أن يستمر الطحين غير المطحون لمدة تصل 25 عامًا. بعد أن يتم طحنه، تقل مدة الصلاحية بشكل كبير.

المعكرونة الجافة

يمكن أن تستمر المعكرونة لمدة تصل إلى 30 عامًا في حالة عدم وجود رطوبة أو أكسجين.

الفاصوليا المجففة

يمكن أن تستمر الفاصوليا المجففة المُحكمة بامتصاص الأكسجين لمدة تصل إلى 5 سنوات. ويوصي الخبراء بعدم تخزينها لفترة أطول من ذلك. إذ ستظل آمنة للأكل ولكنها ستستغرق وقتًا طويلاً للطهي وتصبح أكثر صعوبة في المضغ. وكذلك يمكن تخزين الفول والعدس المجفف.

الفاصوليا المعلبة

من المحتمل أن تظل الفاصوليا المعلبة جيدة لمدة تصل إلى 6 سنوات.

الذرة المجففة

تتمتع الذرة المجففة المجمدة بعمر افتراضي يصل إلى 15 عامًا بحيث تكون خالية من الرطوبة.

اللحوم المجففة

يمكن أن يستمر اللحم المقدد الذي تشتريه من المتجر لمدة عامين تقريبًا دون فتحه. ضع في اعتبارك أنه كلما كان اللحم أصغر حجمًا ومن دون أي دهون، زادت مدة صلاحيته.

زيت الزيتون

يمكن أن يستمر زيت الزيتون لمدة تصل إلى عامين، لكن يجب أن تظل الزجاجة في مكان مظلم لزيادة مدة صلاحيتها.

يمكن أن يستمر زيت الزيتون لمدة تصل إلى عامين لكن يجب أن تظل الزجاجة في مكان مظلم (بيكسابي)

السكر والعسل

يمكن تخزين السكر الأبيض والبني والسكر البودرة والعسل إلى أجل غير مسمى إذا تم إبقاء عبواتها مغلقة بإحكام.

الشاي

يمكن أن يستمر الشاي لمدة تصل إلى عامين، كل ما تخاطر به في تناول الشاي بعد تاريخ انتهاء صلاحيته هو الجودة والمذاق. لكن لن تمرض من شرب الشاي منتهي الصلاحية.

ماذا تحتاج ايضا؟

بالإضافة إلى الطعام، يجب إدراج الماء ومستلزمات النظافة الشخصية والمصابيح اليدوية والبطانيات ومجموعة الإسعافات الأولية والأدوية الاحتياطية، في أي صندوق نجاة.

من المهم أيضًا التأكد من أن لديك كل ما تحتاجه لتحضير طعامك وتناوله، مثل المقص أو سكين لقطع الأكياس والعبوات الصفيح، وموقد إذا كان الطعام الذي تتناوله يتطلب الطهو.

كما يوصي مركز السيطرة على الأمراض بتخزين جالون واحد على الأقل من الماء لكل شخص في أسرتك يوميًا لمدة 3 أيام في منزلك. وكذلك أولئك الذين يعيشون في المناخات الأكثر حرارة.