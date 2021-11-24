ستتعجب إذا علمت أن تغذيتنا هي نفسها السبب في احتمالية تجويع الأجيال القادمة.

حذّرت منظمة الأمم المتحدة في تقرير صدر عام 2019 من استغلال موارد الأرض والمياه في العالم "بمعدلات غير مسبوقة"، وتأثير التغير المناخي على المحاصيل الزراعية، مما يتسبب في وضع ضغوط مضاعفة على البشر لإطعام أنفسهم في المستقبل.

وأشار التقرير إلى صعوبة التصدي للتهديد، حيث سيعيش نصف مليار شخص بالفعل في أماكن جرداء كانت خضراء بالأمس، وستفقد الكرة الأرضية تربتها الصالحة بمعدل 10 مرات إلى 100 مرة أسرع عما قبل.

وستتعجب إذا علمت أن تغذيتنا هي نفسها السبب في احتمالية تجويع الأجيال القادمة. فوفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) يتسبب النظام الغذائي العالمي في حوالي ربع الغازات المسببة للاحتباس الحراري، من تربية الحيوانات وحصاد جميع النباتات وتجهيز الأغذية وتعبئتها وشحنها إلى الأسواق.

وعلى الرغم من أنه من الصعب أن نعرف بشكل قاطع ما الآثار المترتبة على تغير المناخ، فإن هناك العديد من الأطعمة المهمة لنا اليوم لن يأكلها أطفالنا، أو في أفضل الأحوال لن يقدروا على ثمنها.

المخبوزات واللحوم

انخفض نمو غلة القمح والذرة والمحاصيل الأخرى في العديد من البلدان بسبب الحرارة الشديدة والطقس القاسي والجفاف.

ووفقا لبعض التقديرات، يمكن أن تنخفض الغلال العالمية بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2050، وتتأثر 60% من مناطق زراعة القمح حول العالم بسبب التلوث وإزالة الغابات.

وتزوّد غلات الأرز والقمح والذرة البشر حاليا بـ75% من سعراتهم الحرارية، وجميعها ستصعب زراعتها في بلدانهم الأصلية، وإذا وجدت بيئة جديدة فلن تجد ما يكفيها من الماء.

ويذهب قدر كبير من الذرة لإطعام الماشية، لذا فإن انخفاض إنتاج الذرة قد يعني ارتفاع أسعار اللحوم وتقليل حصة الفرد منها.

وفقا لبعض التقديرات، يمكن أن تنخفض الغلال العالمية بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2050 (شترستوك)

البن

تسبب الجفاف الشديد في البرازيل الأعوام الماضية في ارتفاع أسعار البن الجيد، وهناك تنبؤ يؤكد أن 80% من مناطق زراعة البن في أميركا الوسطى والبرازيل لن تظل صالحة بحلول عام 2050.

ويتوقع المحللون انتقال إنتاج البن من أميركا اللاتينية إلى آسيا، أما في أفريقيا، فمن المتوقع أن تتقلص المساحة المناسبة لزراعة البن من 65% إلى 100%، مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة التبخر.

الشوكولاتة

من المرجح أن يكون لتغير المناخ تأثيرات قاسية على إنتاج الكاكاو في غرب أفريقيا، فستصبح الشوكولاتة العالية الجودة أقل توفرا في المستقبل، وستدفع الكثير للحصول على قطعة منها.

بدأ السيناريو الأسوأ بالتحقق فعلا، إذ كانت غانا تنتج 20% من حبوب الكاكاو عالميا، وأكد تقرير للمركز الدولي للزراعة والمعهد الدولي للزراعة الاستوائية تضرر زراعة الكاكاو في غانا منذ عام 2013.

ورغم قدرة أشجار الكاكاو على التعامل مع هبوط الأمطار، فلن تصبح غانا وساحل العاج -كبار منتجات الكاكاو- بيئة ملائمة بحلول 2030.

لتغير المناخ تأثيرات قاسية على إنتاج الكاكاو في غرب أفريقيا، وستصبح الشوكولاتة العالية الجودة أقل توفرا (الألمانية)

المأكولات البحرية

ارتفعت أصوات الصيادين الهواة مؤخرا بسبب قلة الأسماك، وربما لن تكون أول مرة تقرأ فيها عن تضرر البحار والمحيطات، فقد أصبحت المسطحات المائية أكثر حمضية بنسبة 25%، بسبب ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون إلى جانب ارتفاع درجة حرارة المياه.

انخفض إنتاج البحر المتوسط من سمك السردين بمقدار 70% في السنوات العشر الماضية، وصار من الصعب نمو أصداف المحار في المحيط الهادي، كما هرب السلطعون من المحيط الأطلنطي إلى الشمال بحثا عن مياه أكثر برودة.

العنب

تقع غالبية مزارع العنب في مناطق منخفضة الحرارة شمالا أو جنوبا، فتستحيل زراعة العنب العالي الجودة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.

ويكمن تعقيد زراعة العنب في حاجته إلى ضوء الشمس وحساسيته للحرارة، كما يمكن أن يؤدي نقص المياه إلى تلف الأوراق وتوقف نمو العنب، وهي عوامل تقلل من احتمالية صموده.

ووفقا لدراسة أجريت عام 2020، فإن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين بحلول عام 2100، سيكون كفيلا بتدمير 56% من تربة زراعة العنب المناسبة، بسبب تغير المناخ وحساسية العنب الشديدة للحرارة ونقص المياه.

ارتفاع الحرارة درجتين مئويتين بحلول عام 2100 سيكون كفيلا بتدمير 56% من تربة زراعة العنب (الألمانية)

الأفوكادو

يحلّ الأفوكادو ضيفا أساسيا على نظامنا الغذائي إذا أردنا البدء في عيش حياة صحية، أو تقليل وزننا الزائد، أو خفض كوليسترول الدم بتناول فاكهة كريمية غنية بالدهون غير المشبعة.

لكن للأسف، سيكون الأفوكادو واحدة من أولى الثمار المنقرضة. تتطلب زراعة رطل واحد من الأفوكادو 72 غالونا من الماء، وهو ما أصبح بالفعل عبئا على أكبر مزارع الأفوكادو في كاليفورنيا بسبب حالة الجفاف السائدة.

ربما تكون قلقت على مستقبل أطفالك، لكن لا يعني ذلك أن تكون نباتيا لحمايتهم، فيكفي إحداث تحولات صغيرة في حياتك كتناول كميات أقل من اللحوم الحمراء، والكثير من لحوم الدواجن والأسماك، كما يمكنك شراء ما تحتاجه وتتناوله فعليا من طعام، بدلا من شراء الكثير والتخلص منه، حيث يمثل الطعام المهدر وحده 8% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.