مختصة التغذية إيلينا دي لا فوينتي: استهلاك الأغذية الموسمية يضمن الحصول على كمية أكبر من الفيتامينات والمعادن، ناهيك عن أن طعمها يكون ألذ.

يعرف فصل الخريف بتقلبات الطقس وتغير درجات الحرارة والأمطار وساعات أقل من أشعة الشمس، وتزيد فيه نسبة الإصابة بالأمراض. وتناول الأطعمة الموسمية من شأنه أن يوفر للجسم المغذيات والحماية التي يحتاجها.

ولهذا تنصح إيلينا دي لا فوينتي -مختصة التغذية في مستشفى "كيرون سالود سانت خوسيه" في مدريد، باستهلاك الأغذية الموسمية لأنه "سوف يضمن الحصول على كمية أكبر من الفيتامينات والمعادن، ناهيك عن أن طعمها يكون ألذ". وفق ما نقلت عنها الكاتبة سلفيا فال في تقرير نشرته صحيفة "الإسبانيول" (elespanol) الإسبانية.

كما قدمت مونيكا بيريز -رئيسة الرابطة المهنية لمختصي التغذية في منطقة إكستريمادورا غرب إسبانيا- قائمة بأفضل الأغذية التي ينصح بتناولها في فصل الخريف. وفيما يلي، أفضل الأغذية الخريفية التي تنصح باستهلاكها:

الفطر من خضروات الخريف ويحتوي على نسبة عالية من البروتين (غيتي)

الفطر

إن الفطر غني بالمياه وقليل السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة منخفضة من الدهون. كما يحتوي على الألياف التي تساعد في تحسين العبور المعوي. وبما أنه غني بالبوتاسيوم ويحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم، يعد الفطر مناسبا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم واضطرابات القلب والأوعية الدموية.

ويعتبر كذلك من الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين. في المقابل، يُنصح من يعانون من فرط حمض يوريك الدم باستهلاك الفطر باعتدال لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البيورينات.

الكستناء تعرف باحتوائها على البوتاسيوم وحمض الفوليك (غيتي)

الكستناء

تشبه تركيبة الكستناء الحبوب لأنها غنية بالكربوهيدرات، بينما تعد قليلة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة قليلة من الدهون. كما تعرف الكستناء باحتوائها على البوتاسيوم وحمض الفوليك.

وتتعدد طرق طبخها، حيث يمكن تناولها محمصة أو في شكل مهروس أو كريمة أو إضافتها إلى الحلويات.

القرع يحتوي على مضادات الأكسدة والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم (الألمانية)

القرع

ينتمي القرع إلى نفس عائلة الخيار، وهو غني بالماء والألياف وقليل السعرات الحرارية، ما يجعله مفيدا في حالات الإمساك. ويعتبر من الأغذية الغنية بالبيتا كاروتين الذي يحوله الجسم إلى الفيتامين "أ" الضروري لصحة البصر والجلد والأغشية المخاطية والجهاز المناعي. كما يحتوي القرع على مضادات الأكسدة والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم. ويمكن تناوله مشويا أو في الكريمات أو كحشوة في المعجنات.

التين غني بالبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم. ويمكن تناوله طازجا أو مجففا (غيتي)

التين

يُعرف التين بكونه غذاء مفيدا للرياضيين لاحتوائه على نسبة عالية من السكر، وهو من الأطعمة المشبعة التي تنظم العبور المعوي لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

كما أن التين غني بالبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم. ويمكن تناوله طازجا أو مجففا، حيث يكون تركيز السكريات أكبر بعد فقدانه الماء. كما يمكن تناول التين مع الحلوى أو في وجبة خفيفة أو في السلطات أو مع الخبز المحمص واليخنات.

الرمان غني بالعفص ومضادات الأكسدة التي تجعله غذاء مناسبا للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي (غيتي)

الرمان

على غرار الفواكه قليلة السعرات الحرارية، يحتوي الرمان بشكل أساسي على الماء والفيتامينات والمعادن وخاصة الفيتامين "سي" والبوتاسيوم.

كما أنه غني بالعفص ومضادات الأكسدة التي تجعله غذاء مناسبا للوقاية من أمراض الجهاز الهضمي وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي. ويمكن استهلاك الرمان في شكله الطبيعي أو في العصائر والسلطات.