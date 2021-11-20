إذا أحببت الخدمة في المطعم، فإن أفضل طريقة للتعبير عن امتنانك هي ترك بعض المال الإضافي للعاملين في المطعم. وتختلف قيمة الإكرامية من بلد إلى آخر.

لا يعتمد قضاء أمسية رائعة في مطعم راق على نوعية الطعام والصحبة الجيدة فحسب، بل يعتمد أيضا على احترام بعض القواعد السلوكية، أو ما يُعرف بـ"الإتيكيت"، لتسير الأمور على أفضل ما يرام.

في تقرير نشرته مجلة "ماري كلير" (marieclaire) في نسختها الروسية، تقدم خبيرة قواعد الذوق وآداب السلوك تاتيانا باشكيروفا بعض النصائح المهمة للتصرف بشكل لطيف ومهذب، وترك انطباع جيد عند تناول وجبة عشاء برفقة الأصدقاء أو العائلة في أحد المطاعم.

من غير اللائق وضع المفاتيح والهواتف والحقائب على الطاولة (غيتي)

أين أضع حقيبة اليد في المطعم؟

لا تستغني النساء عادة عن حقيبة اليد الشخصية في مختلف الأماكن، نظرا لأهميتها الجمالية والعملية. لكن أين يجب أن توضع الحقيبة عند الذهاب إلى المطعم؟

حسب الكاتبة، من غير اللائق وضع المفاتيح والهواتف والحقائب على الطاولة أو على الكرسي المجاور، خاصة أن جل المطاعم أصبحت تخصص مكانا محددا لهذه الأغراض.

وإذا لم يكن هناك مكان مخصص للحقيبة، يُنصح بوضعها بجوارك على الكرسي الذي تجلسين عليه أو خلف ظهرك. أما إذا كانت الحقيبة كبيرة الحجم، فيمكن وضعها على الأرض بشرط ألا تعيق مرور الآخرين.

عند الانتهاء من تناول الطعام، ينبغي ترك المنديل على يسار الطبق بدون طيه (غيتي)

مكان وضع المنديل

قبل البدء بتناول الطعام، ينبغي وضع المنديل للحفاظ على نظافة الملابس، واستخدامه في تنظيف الفم واليدين بعد إكمال الوجبة. ويُفترض وضع المنديل بمجرد إحضار المشروبات، مع محاولة الحفاظ على الهدوء وعدم الإكثار من الحركة.

إذا كنت مضطرا لترك الطاولة بعض الوقت، يمكن وضع المنديل على المقعد أو على مسند ذراع الكرسي. وعند الانتهاء من تناول الطعام، ينبغي ترك المنديل على يسار الطبق بدون طيه.

إذا كان الطعام ساخنا جدا ينبغي عدم محاولة تبريده عن طريق النفخ في الطبق (غيتي)

عدم النفخ في الطعام الساخن

إذا كان الطعام ساخنا جدا ولا يمكن البدء بتناوله، يمكن الاكتفاء بشرب بعض الماء في انتظار أن يبرد الطعام، وينبغي عدم محاولة تبريده عن طريق النفخ في الطبق.

لا تحدد وجهتك عند ترك الطاولة

عند الحاجة إلى ترك الطاولة، سواء للذهاب إلى الحمام أو للرد على مكالمة هاتفية، ينبغي الاعتذار بلطف من دون تحديد ما ستقوم به. ولتجنب إزعاج الآخرين، ينبغي تحريك الكرسي برفق ومغادرة الطاولة بهدوء.

عدم البقاء طويلا في الحمام

بمجرد الوصول إلى المطعم، يمكن إلقاء نظرة على حالة شعرك وملابسك في الحمام، والقيام ببعض التعديلات قبل بدء العشاء مع الحرص على عدم البقاء هناك لفترة طويلة.

يجب الحرص على عدم البقاء في الحمام لفترة طويلة (غيتي)

إذا سقطت ملعقة.. اتركها هناك

لا يتعارض ترك الملعقة على الأرض -إذا سقطت من يدك- مع آداب السلوك في المطعم، ويمكن أن تطلب من النادل بكل أدب إحضار غيرها.

بقايا طعام عالقة في أسنان جليسك

عند إخبار جليسك في المطعم بوجود بقايا طعام عالقة في أسنانه، ينبغي فعل ذلك بطريقة مهذبة وبسرعة.

وإذا حدث مثل هذا الموقف في مكان العمل، يمكن التلميح بالعينين أو تطلب منه الذهاب معك إلى المكتب المجاور، لأن إعطاء الملاحظة أمام الآخرين يخالف آداب السلوك.

عند الحاجة إلى إخراج نواة حبة الزيتون أو عظم السمك من الفم، ينبغي استخدام الإبهام والسبابة للقيام بذلك، ووضع ما لا ترغب في تناوله على الحافة العلوية للطبق.

ماذا تفعل إذا لم يعجبك الطعام؟

إذا لم يعجبك الطعام أو كان لديك أي اعتراض على الخدمة في المطعم، أخبر النادل بذلك بطريقة مهذبة، واطلب تغيير الطعام أو استرداد المال.

إذا كان الجالسون بجوارك يسببون ضجيجا يُفسد عليك سهرتك، أخبر النادل بذلك (غيتي)

كيف تتصرف مع الضجيج من الطاولة المجاورة؟

إذا كان الجالسون بجوارك يسببون ضجيجا يُفسد عليك سهرتك، أخبر النادل بذلك، وإذا لم يستطع موظفو المطعم احتواء الموقف، توجه بنفسك إلى الطاولة المجاورة واطلب من الجالسين التحلي ببعض الهدوء بطريقة مهذبة.

أفضل طريقة للتعبير عن امتنانك هو ترك بعض المال الإضافي للعاملين في المطعم (غيتي)

ترك إكرامية إذا أعجبتك الخدمة

إذا أحببت الخدمة في المطعم، فإن أفضل طريقة للتعبير عن امتنانك هي ترك بعض المال الإضافي للعاملين في المطعم. وتختلف قيمة الإكرامية من بلد إلى آخر، وفي روسيا على سبيل المثال، تناهز 7% من قيمة الفاتورة.