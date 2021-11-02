ليس من السهل على الجميع التخلي عن أشيائهم القديمة، فمن الناس من يحتفظ بأشيائه حبا وتعلقا، ومنهم من لا يحب المخاطرة برمي شيء قد يحتاجه مستقبلا. هذه ممارسة شائعة وطبيعية إلى حد ما، لكن ماذا لو تجاوزنا هذا الحد؟ متى يصبح المرء مصابا بـ"هوس الاكتناز" أو "هوس التكديس" أو "اضطراب الاكتناز"؟

هوس الاكتناز مقابل "الجمع"

اضطراب أو هوس الاكتناز، هو صعوبة مستمرة في التخلص من الممتلكات أو التخلي عنها، بغض النظر عن قيمتها الفعلية. وتأتي هذه الصعوبة من شعور المصاب بالضيق عند التفكير في التخلص من الأشياء، مما يؤدي إلى تراكم مفرط للأشياء المختلفة.

ووفق عيادات "مايو كلينك" (Mayoclinic)، غالبا ما يخلق الاكتناز ظروفا معيشية سيئة بحيث يمكن ملء المنازل وتكديسها بأشياء مهملة، مع وجود ممرات ضيقة مليئة بأكوام من الفوضى، وتكون عادة أسطح المنزل.

ويختلف "الاكتناز" عن هواية الجمع، لأن من يهوون جمع الأشياء مثل الطوابع أو نماذج السيارات، يبحثون عن عناصر معينة، ويصنفونها ويعرضون مجموعاتهم بعناية. كما أن تأثير اضطراب الاكتناز يتراوح من خفيف إلى شديد، ففي بعض الحالات، قد لا يكون للاكتناز تأثير كبير على الحياة، بينما في حالات أخرى يؤثر بشكل خطير على الأداء اليومي.

أسباب الاكتناز

تشير جمعية القلق والاكتئاب الأميركية "إيه دي إيه إيه" (ADAA) إلى أن الأشخاص المصابين باضطراب الاكتناز يقومون بتكديس الأشياء ويخافون من التخلي عنها، لأسباب قد تبدو منطقية بالنسبة لهم، منها:

يعتقدون أن عنصرا ما سيكون مفيدا أو ذا قيمة في المستقبل. يشعرون أن ما يقومون بتخزينه له قيمة عاطفية، أو أنه فريد ولا يمكن الاستغناء عنه. الاعتقاد بأن ما يكدسونه صفقة كبيرة جدا بحيث لا يمكن التخلص منها. قد يعتبرون أن شيئا ما يحتفظون به من شأنه تنشيط ذاكرتهم، معتقدين أنه بدونه لن يتذكروا شخصا أو حدثا مهما. لا يستطيعون الحصول على الشيء مرة أخرى، فمن الأفضل الاحتفاظ به فقط.

الأشخاص المصابون باضطراب الاكتناز يكدسون الأشياء ويخافون من التخلي عنها (دريمز تايم)

هل تعاني من اضطراب الاكتناز؟

قد تميل أنت أو أحد أفراد عائلتك إلى الاحتفاظ بالأشياء وتجد صعوبة في التخلي عنها، تقترح الرابطة الأميركية للطب النفسي "إيه بي إيه" (APA) عددا من الأسئلة التي يستخدمها مختصو الصحة العقلية لتقييم أداء الاكتناز لدى الأفراد المصابين، ويمكن لتلك الأسئلة أن تساعدك في تقييم ما إذا كنت مصابا باضطراب الاكتناز أم لا، كخطوة أولى للبحث عن علاج، منها:

هل تواجه مشكلة في التخلي عن ممتلكاتك، مثل التخلص منها أو إعادة تدويرها أو بيعها أو التخلي عنها؟ بسبب الفوضى أو عدد الممتلكات، ما مدى صعوبة استخدام الغرف والأسطح في منزلك؟ إلى أي مدى يؤثر الاكتناز والادخار والاكتساب والفوضى على أدائك اليومي؟ إلى أي مدى تتداخل هذه الأعراض مع المدرسة أو العمل أو الحياة الاجتماعية أو الأسرية؟ ما مقدار الضيق الذي تسببه لك هذه الأعراض؟

الأعراض

يشعر الأشخاص المصابون باضطراب الاكتناز بالحاجة الشديدة للحفاظ على ممتلكاتهم. وتشمل الأعراض والسلوكيات المرتبطة بذلك وفقا لـ"كليفيلاند كلينيك" (Clevelandclinic):

عدم القدرة على التخلص من الممتلكات.

ضغوط شديدة بشأن رمي الأشياء.

القلق من الحاجة إلى أشياء في المستقبل.

عدم اليقين بشأن مكان وضع الأشياء.

عدم الثقة في لمس الآخرين للممتلكات.

العيش في أماكن غير صالحة للاستعمال بسبب الفوضى.

الانسحاب من الأصدقاء والعائلة.

يشعر المصابون باضطراب الاكتناز أن ما يقومون بتخزينه له قيمة عاطفية، أو أنه فريد ولا يمكن الاستغناء عنه (بيكسلز)

لماذا الاكتناز أمر خطير؟

يبدأ الاكتناز عادة في سن الـ11 إلى الـ15 عاما، ويميل إلى التفاقم مع تقدم العمر، ويعتبر الاكتناز أكثر شيوعا لدى كبار السن منه لدى البالغين الأصغر سنا.

ويعد اضطراب الاكتناز اضطرابا في الصحة العقلية، ووفقا للرابطة الأميركية للطب النفسي، يمكن أن يتسبب اضطراب الاكتناز بمشاكل في العلاقات والأنشطة الاجتماعية والعمل وغيرها من المجالات اليومية المهمة.

ويعاني العديد من الأشخاص المصابين باضطراب الاكتناز القهري من اضطرابات عقلية أخرى، بما في ذلك الاكتئاب واضطرابات القلق واضطراب نقص الانتباه أو فرط النشاط، وهو ما يحتاج إلى التدخل الطبي في كل الأحوال.

علاج الاكتناز

نادرا ما يطلب الأشخاص المصابون باضطراب الاكتناز المساعدة من تلقاء أنفسهم. وغالبا ما يتواصل الأصدقاء أو أفراد الأسرة القلقون مع متخصص لمساعدة أحد أفراد أسرتهم في هذه الحالة، فإذا كان يعاني أحد أقاربك من هوس التكدس لا بد من التدخل وطلب المساعدة الطبية المتخصصة.

ووفق "كليفيلاند كلينيك"، يستخدم الأطباء نوعين من العلاج للأشخاص الذين يعانون من اضطراب الاكتناز القهري، هما:

العلاج السلوكي المعرفي "سي بي تي" (CBT): وهو علاج شائع لاضطراب الاكتناز، يتعرف فيه الأشخاص على فهم سبب اكتنازهم وكيف يشعرون بقلق أقل عند رمي الأشياء. ويُدرّس المتخصصون أيضا مهارات التنظيم واتخاذ القرار.

العلاج الدوائي: يستخدم بعض الأطباء أدوية مضادات الاكتئاب لعلاج اضطراب الاكتناز بحسب الحالة، ويمكن لهذه الأدوية، تحسين الأعراض. وفي كثير من الأحيان، يتم استخدام مزيج من الأدوية والعلاج السلوكي المعرفي من أجل تقليل الأعراض بشكل أكثر فعالية.

وفي الحالتين دعم الأسرة والأصدقاء يعد أمرا ضروريا لنجاح تجربة العلاج ومساعدة المريض على تغيير سلوكياته وتحسين أدائه اليومي.