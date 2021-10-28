Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أسلوب حياة

ابتسامة قد تكفي لإسعادك.. هل عواطفنا نتيجة لتعابير وجوهنا؟

البحوث المتعلقة بالصلة بين تعبيرات الوجه والعواطف لا تقدم لنا مادة أصيلة ومفاجئات فحسب، بل إنها ألهمت دراسات عديدة مثل دراسة الباحث مراد علم، من جامعة شيكاغو، الذي يقترح ببساطة حقن مادة البوتوكس لتقليل العبوس، وجعل الناس أكثر بهجة.

ابتسامة smile
الشعور بانقباض العضلات التي تسبب الابتسام يقودنا إلى الاعتقاد بأننا سعداء (شترستوك)
28/10/2021

لا يتذكر الإنسان كم مرة عبس وجهه في يوم عمل مرهق، وقد لا يدرك أيضا أنه يبتسم كثيرا عندما يكون مرتاحا، مما يعني أن تعابير الوجه تعكس باستمرار مشاعرنا بدقة نسبيا، غير أن السؤال هو هل العكس صحيح، وبالتالي يمكن أن تكون عواطفنا نتيجة لتعابير وجوهنا؟

لإلقاء الضوء على هذا الموضوع، كتبت مديرة الأبحاث في مختبر علم النفس الإدراكي بالمعهد الوطني الفرنسي للبحوث، سيلفي شكرون، مقالا لصحيفة "لوموند" (Le Monde) الفرنسية، قالت فيه إن علماء بارزين من أمثال داروين وويليام جيمس قد رأوا إدراكنا لحالاتنا الجسدية هو أصل مشاعرنا العاطفية، وإن التثبيط في الحصول على تعبيرات الوجه يمكن أن يقلل من الشعور العاطفي.

ابتسامة smileإنتاج تعابير الوجه وإدراك تأثيرها الراجع يؤثران على الشعور العاطفي (شترستوك)

وأوضحت الباحثة أن هؤلاء الباحثين كانوا رواد نظرية تعابير الوجه وانعكاسها، وهي فرضية تم اقتراحها مؤخرا، تفيد بأن إنتاج تعابير الوجه وإدراك تأثيرها الراجع يؤثران على الشعور العاطفي، إذ يقودنا الشعور بانقباضات العضلات التي تسبب الابتسامة إلى الاعتقاد بأننا سعداء.

منع التعبيرات

سجل فريتز ستراك من جامعة مانهايم بألمانيا وزملاؤه -في دراسة أجروها- المشاعر العاطفية للمشاركين، بناءً على قدرتهم على إنتاج التعبيرات، إذ طلب من المشاركين تقييم مدى إضحاك موقف معين، وهم يضعون قلم رصاص بين شفاههم أو بين أسنانهم أو بين أيديهم، وقد أظهرت النتائج أن منع الشخص من الابتسام يجعله يحكم على الموقف بأنه مضحك بصورة أقل.

ابتسامة smileنطق حرف (i) بالفرنسية يحاكي حالة الابتسام، على عكس نطق حرف (o) الذي يتفق أكثر مع المشاعر السلبية (شترستوك)

وقد أكد جوشوا ديفيس وزملاؤه في جامعة كولومبيا -كما تقول الخبيرة- النتائج نفسها لاحقًا عن طريق عرض مقاطع فيديو مضحكة أو حزينة لمشاركين تم وضع أقطاب كهربائية على وجوههم لتثبيط تعابير وجوههم، وقيل لهم إن الأقطاب الكهربائية لن تكون فعالة إذا تقلصت عضلاتهم، غير أن النتائج ظلت تؤكد أن غياب إنتاج تعبيرات الوجه يقلل من الشعور العاطفي بشكل كبير.

وفي السياق نفسه، افترض رالف رومر من جامعة إرفوت وزملاؤه الألمان أن نطق حرف (i) بالفرنسية يحاكي حالة الابتسام، على عكس نطق حرف (o) الذي يتفق أكثر مع المشاعر السلبية، ويؤكد هؤلاء الباحثون أن الكلمات التي فيها الصوت "إي" /i/ لها دلالة إيجابية في عدة لغات مثل كلمات (dear, sweetie, chéri) وهي كلمات تعبر عن القرب والمعزة بمعنى "عزيز، حبيب"، في حين أن الكلمات التي فيها حرف "أو" (o) مثل (no, stop) بمعنى "لا، توقف" أي الرفض والمنع، فإنها تشير إلى الحزن.

ينصح من يريدون إجراء جراحات تجميلية بالضحك بمبالغة قبل أن يدخلوا إلى غرفة العمليات (شترستوك)

اضحك بدون تحفظ

وبناءً على هذا الافتراض، عرض هؤلاء المؤلفون مقاطع فيديو مضحكة أو حزينة لأشخاص طلب منهم ابتكار كلمات وهمية، وكما هو متوقع، اخترع المشاركون -الذين تم تحفيزهم بمشاعر إيجابية- كلمات تحتوي على كثير من الصوت /i/، في حين قام الذين تعرضوا لمقاطع فيديو حزينة بصياغة كلمات فيها المزيد من حرف (o).

وختمت الباحثة بأن هذه البحوث المتعلقة بالصلة بين تعبيرات الوجه والعواطف لا تقدم لنا مادة أصيلة ومفاجئات فحسب، بل إنها ألهمت أيضا دراسات عديدة مثل دراسة الباحث مراد علم، من جامعة شيكاغو، الذي يقترح ببساطة حقن مادة البوتوكس لتقليل العبوس وجعل الناس أكثر بهجة، محذرا في الوقت نفسه من شد القسم السفلي من الوجه لأنه يمنع الابتسام.

وختمت الكاتبة بنصيحة من يريدون أن تجرى لهم جراحات تجميلية بالضحك بمبالغة وبدون أدنى تحفظ، وأن يعيشوا لحظات سعيدة ومرحة قبل أن يدخلوا إلى غرفة العمليات.

المصدر : لوموند

حول هذه القصة

Physician Dr. Madan Kataria (R) leads prisoners in a laughter class at Bombay's biggest Arthur Road jail 19 December 2000 during the filming of a documentary on laughter by the BBC. Kataria is head of the Laughter Club which teaches people the new yogic technique of laughter therapy which benefits the general well-being of participants. AFP PHOTO/Sebastian D'SOUZA (Photo by SEBASTIAN D'SOUZA / AFP)

يوغا الضحك.. إذا لم تستطع الضحك فتعلم كيف تصنعه

غالبا ما تستخدم مقولة “اضحك تضحك لك الدنيا” للتفاؤل وبث الطاقة الإيجابية لدى الإنسان، لكن ما الذي يفعله الضحك بالضبط داخل الجسم؟ وهل للضحك المفتعل التأثير الإيجابي نفسه في صحة الإنسان؟

Published On 15/5/2021
self love

من بينها الضحك.. 5 أفكار لتحسين جودة حياة الأمهات

المسؤوليات التي تقع على عاتق الأمهات كثيرة، ولهذا قد لا تدرك الأم أنها بحاجة إلى الاعتناء بنفسها. فالأمهات ينسين حقيقة مهمة وهي أنه إذا أردن رعاية أسرهنّ رعاية جيدة، فعليهن الاهتمام بأنفسهن أولا.

Published On 20/6/2021
المزيد من أسلوب حياة

وثائق داخلية مسرّبة تكشف “فضيحة” موارد بشرية في أمازون

amazon workers

يفضل الأكثرية الوحدة ويعزفون عن الارتباط.. المتزوجون أقلية في أميركا

لماذا يعزف الشباب العراقي عن الزواج؟

الانجذاب لمن يرفضنا.. هل هو حالة مرضية أم طبيعية؟

لماذا ننجذب لمن يرفضنا؟

سجون دون سجان.. شروط قضاء العقوبة في “آباك”

A prisoner behind bars with hands cuffed - stock photo
الأكثر قراءة

الكشف عن مخطط لقلب نظام الحكم في فرنسا.. القضاء يتهم يمينيا متطرفا بتكوين عصابة إرهابية ذات امتداد واسع

“عصا موسى” تهدّد أمن الجيش الإسرائيلي

مجموعة القراصنة تنشر صورا شخصية لوزير الدفاع بيني غانتس.-مصدرها جيش الاحتلال الاسرائيلي

الجيش السوداني يكشف عن مفاوضات مع حمدوك لتشكيل حكومة جديدة وواشنطن تنفي علمها المسبق بإجراءات العسكر

وداعا فيسبوك.. تغيير اسم عملاق التواصل الاجتماعي إلى “ميتا”

Facebook Covers Sign At Menlo Park Headquarters