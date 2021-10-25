مدة صلاحية القهوة ووسائل تخزينها.. أشياء يجب أن تعرفها عن مشروبك المفضل

القهوة هي المشروب الأكثر شعبية في العالم تقريبًا، وفضلا عن فوائدها العديدة، فإن مذاقها استطاعت أن تُجمع عليه الغالبية العظمى من البشر، بإجمالي استهلاك يبلغ ملياري كوب قهوة يوميا، وفقًا لجمعية القهوة البريطانية (British coffee association).

ولكن إذا كنت تشرب القهوة الجاهزة أو تحضِّرها في المنزل، فقد تتساءل عن المدة التي يمكن أن تدوم فيها بمجرد شرائها، وطريقة تخزينها بالصورة الصحيحة.

إرشادات عامة حول مدة صلاحية القهوة

عند تخزينها بطريقة صحيحة، يمكن أن تدوم حبوب البن الكاملة وحتى القهوة المطحونة مدة طويلة في الظروف المنزلية الطبيعية.

ولأن القهوة جافة، فمن غير المرجح أن تكون الأصناف التي تشتريها للاستخدام المنزلي عرضة لظهور العفن أو غيره من أشكال التلف الناجم عن الرطوبة. ومع ذلك، يختلف العمر الافتراضي للقهوة باختلاف طريقة تحضيرها.

بوجه عام، القهوة التي لم يتم تحضيرها تدوم مدة أطول من القهوة المُحضرة (القهوة السريعة الذوبان).

كما أن لمكان تخزين القهوة دورا في مدة بقائها؛ فسواء وُضعت على طاولة المطبخ، أو في حجرة التخزين أو الثلاجة أو الفريزر، فكل مكان يُحدث فرقًا كبيرًا في قدرة القهوة على الاحتفاظ بمذاقها.

إذا لم تُحفظ القهوة في حاوية محكمة الإغلاق ومانعة للهواء، يمكن أن تبدأ نضارتها ومذاقها القوي بالتراجُع. وربما تؤثر درجات الحرارة الباردة في الثلاجة أو الفريزر في طعم القهوة الجافة، لكن يمكنها أيضًا الاحتفاظ بالقهوة أوقاتا أطول من المعتاد في الجو الجاف.

حبوب البن الكاملة المحمصة يمكن أن تدوم من بضعة أسابيع إلى أشهر أو حتى سنوات (مواقع التواصل)

مدة حفظ حبوب القهوة الكاملة

اعتمادًا على كيفية تخزينها، يمكن أن تدوم حبوب البن الكاملة المحمّصة من بضعة أسابيع إلى أشهر أو حتى سنوات.

ويجب أن تظل عبوة حبوب البن المحمصة -التي لم تُفتح بعد- مُحكمة الغلق ومُخزنة في درجة حرارة الغرفة بعيدًا عن الحرارة والرطوبة والضوء المباشر.

لكن بمجرد فتح عبوة حبوب البن المحمصة، تظل الحبوب طازجة مدة تراوح بين أسبوع حتى 3 أسابيع قبل أن تبدأ بفقدان مذاقها وجودتها، وفقًا للجمعية الكيميائية الأميركية (American Chemical Society).

وللحصول على أفضل النتائج، انقل حبوب البن المفتوحة إلى حاوية جافة محكمة الإغلاق تحجب الضوء، واحتفظ بالوعاء في درجة حرارة الغرفة بعيدًا عن أي مصادر حرارة.

يمكنك أيضًا الاحتفاظ بحبوب القهوة في الفريزر في عبوات محكمة الغلق لمدة 3-4 أشهر بجودتها الأصلية، ولكن تثبّت من عدم وجود ماء في الحاوية قبل التجميد. ومع ذلك، لا يُعدّ التجميد أفضل طريقة للحفاظ على الجودة والمذاق.

حبوب البن التي تم الاحتفاظ بها بعد هذه الفترات الزمنية قد يكون طعمها قديمًا أو غير طازج وغير قوي، وعادة ما تنخفض جودتها فقط لكنها تظل آمنة للاستهلاك.

حبوب البُن غير المحمصة تظل طازجة مدة أطول بكثير من الحبوب المُحمصة (الألمانية)

تخزين البُن المطحون والقهوة السريعة التحضير

على غرار حبوب البن، يجب أن تظل العبوة غير المفتوحة من البن المطحون طازجة حتى موعد انتهاء التصنيع المذكور على العبوة عند الشراء.

ويجب حفظ العبوات المفتوحة من البن المطحون في حاوية مانعة للضوء محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة، حسب موقع هيلث لاين (Healthline) للصحة والمعلومات الطبية.

كما ينبغي حفظ البن المطحون بعيدًا عن الحرارة والضوء والرطوبة، بحيث تبقى القهوة المطحونة المخزنة بهذه الطريقة طازجة من أسبوع إلى أسبوعين تقريبًا.

وإذا كنت تعيش في بيئة رطبة ولا تريد المخاطرة بتعريض البن المطحون للتلف، فيمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة أو الفريزر في حاويات محكمة الغلق؛ وهكذا سيبقى البُن طازجًا مدة تبلغ أسبوعين في الثلاجة، وشهرا واحدا في الفريزر.

أما القهوة السريعة التحضير فهي نوع من البن المطحون بمدة صلاحية أطول. ويُعتقد أن العبوات المفتوحة من القهوة السريعة التحضير تدوم سنوات، لذا تحقق من العبوة لمعرفة ما توصي به الشركة المُصنعة.

كبسولات القهوة السريعة

كبسولات القهوة، مثل تلك المستخدمة في آلة صنع القهوة ذات الكوب الواحد، هي نوع آخر من البن المطحون، وعادة ما تظل طازجة أشهرا أو سنوات وفقًا للمكتوب على عبوات البيع.

ويُنصح بتخزين كبسولات القهوة في وعاء أو درج بعيدًا عن الحرارة والضوء المباشر، ولأنها مغلقة بشكل فردي بإحكام، فليس من المهم الاحتفاظ بها في حاوية محكمة الإغلاق.

كذلك تذكَّر أن القهوة المطحونة عادة ما تكون آمنة للشرب حتى بعد تاريخ الصلاحية الموصى به على العبوات، على غرار حبوب البن. ومع ذلك، قد لا يظل المذاق طازجًا أو قويًّا.

كبسولات القهوة يُنصح بتخزينها في وعاء أو درج بعيدًا عن الحرارة والضوء المباشر (بيكسابي)

القهوة المحمصة أم غير المحمصة؟

حبوب البُن غير المحمصة تظل طازجة مدة أطول بكثير من الحبوب المُحمصة، ولكن عندما نتحدث عن الحبوب غير المحمصة، فإننا نعني البن الأخضر في حالته الطبيعية غير المُعرضة للحرارة، وفقًا لموقع أدم آند راسل (Adams & Russell) للقهوة.

وعلى الرغم من أن التحميص يجعل القهوة لذيذة، فإنه أيضًا يجعل حبوب البُن هشة وضعيفة، وذلك يُفقدها مذاقها بسرعة أكبر بمرور الوقت.

ويمكن أن تدوم القهوة الخضراء (غير المُحمَّصة) عامين أو أكثر، في حين يمكن أن تدوم الحبوب المحمصة مدة تراوح من شهرين إلى 6 أشهر وفقًا لظروف الحفظ والتخزين.

​​العوامل التي تؤثر في نضارة القهوة

العوامل التي تؤثر في القهوة هي الآتية، وفقًا لموقع ذا روستاري (The Roasterie) للقهوة:

ضوء الشمس: يمكن أن يؤدي تعريض قهوتك للحرارة والأشعة فوق البنفسجية إلى زوال نكهة حبوب القهوة بسرعة.

الأكسجين: كما في معظم الأطعمة القابلة للتلف، تتفكك الجزيئات العضوية داخل القهوة وتفقد نكهتها تمامًا عند التعرض للأكسجين مدة طويلة، وتُسمّى تلك العملية بالأكسدة.

العُمر: بمرور الوقت تفقد القهوة نضارتها، وتصبح أقل جودة وأضعف مذاقًا.

الرطوبة: كأي مادة مسامية، تمتص حبوب البن نكهة الأشياء من حولها عند تعرضها لظروف رطبة.

مخاطر تناول القهوة المنتهية الصلاحية

إذا تم تخزين القهوة بطريقة صحيحة، فإن من الآمن استهلاكها حتى إن تجاوزت مدة الصلاحية الموصى بها. صحيح أنها قد لا تكون بجودة مذاق القهوة نفسها المصنوعة من الحبوب الطازجة، لكنها عادة لن تكون ذات خطر على الصحة.

ومع ذلك، لا يزال من المهم فحص القهوة قبل تحضيرها بحثًا عن أي علامات تدل على التلف مثل آثار العفن أو تغيُّر اللون أو الرائحة، حينئذ تكون القهوة قد تلفت تمامًا ويجب التخلص منها.