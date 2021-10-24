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أسلوب حياة

9 سلوكيات تجعل الآخرين ينجذبون إليك لا شعوريا.. تعرف عليها

بحسب دراسات فإن الرجال يجدون أن النساء اللاتي يتمتعن بروح الدعابة أكثر جاذبية من غيرهن (غيتي)
24/10/2021

هل سبق لك أن قابلت شخصا جذابا للغاية، لكنك لم تستطع معرفة الأسباب التي تجعله يبدو كذلك. في الواقع، تتجاوز الجاذبية المظهر الخارجي وتشمل عدة مميزات أخرى.

وفي تقرير نشره موقع "أوارنس أكت" (awareness act) الأميركي، تستعرض الكاتبة هارلي مانسون 9 عوامل تجعل الآخرين ينجذبون إليك دون جهد كبير.

1. لا تتصرف كأنك شخص غامض

وجدت دراسة ألمانية حديثة أنه من المرجح أن يجدك الناس جذابا للغاية إذا تمكنوا من فهم شخصيتك بسرعة، أما إذا كنت غامضا إلى حد ما، فلن تبدو شخصا جذابا.

إذا كنت غامضا إلى حد ما، فلن تبدو شخصا جذابا (غيتي)

2. روح الدعابة

عندما يجعلك شخص ما تضحك، فإنه سيكون على الأرجح جذابا بالنسبة لك. وتظهر عدد من الدراسات أن الرجال يجدون أن النساء اللاتي يتمتعن بروح الدعابة أكثر جاذبية من غيرهن.

3. لا تضعي الكثير من المكياج

وجدت إحدى الدراسات المنشورة على موقع المعاهد الوطنية للصحة أن كمية مساحيق التجميل التي تضعينها يمكن أن تؤثر على نظرة الآخرين إليك. ويُنظر إلى المكياج الطبيعي -وفقا للدراسة- بشكل إيجابي أكثر من المكياج الفاقع.

4. حب الذات

قد يبدو الأمر مستفزا، لكن حب الذات يجعلك أكثر جاذبية، إذ تبدو للآخرين أكثر ثقة بنفسك.

حب الذات يجعلك أكثر جاذبية إذ تبدو للآخرين أكثر ثقة بنفسك (غيتي)

5.  التوتر

يقول نيك هوبسون، عالم النفس ومدير العلوم في شركة "سايكولوجي كومباس"، إن هناك صلة بين التوتر والجاذبية. ويوضح هوبسون "كلما زاد شعور الشخص بالقلق أثناء اللقاء الأول مع شريك محتمل، زاد انجذابه إليه، وزادت فرصة إقامة علاقة قوية معه".

6. لغة الجسد

في دراسة نُشرت عام 2016 بمجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم"، راقب المؤلفون السلوكيات غير اللفظية ودورها في الجاذبية. أظهرت الدراسة أن "وضعية الجسد المريحة" كانت سببا في تجدد اللقاء بنسبة 76%.

السمات الأكثر جاذبية عنوانها العناية بالمظهر، أي شعر نظيف وملابس جميلة ووزن صحي (غيتي)

7. العناية بالمظهر

تظهر الأبحاث أن جزءا كبيرا من الجاذبية يعتمد على الشكل الخارجي. ويوضح عالم النفس جيريمي نيكولسون قائلا "على وجه التحديد، تندرج السمات الأكثر جاذبية تحت عنوان العناية بالمظهر، أي الزينة والشعر النظيف والملابس الجميلة والجلسة المريحة والوزن الصحي".

8. الابتسامة

أظهرت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا البريطانية أن النساء اللواتي يبتسمن باستمرار أكثر جاذبية من غيرهن.

ويوضح أليك بيل، عالم نفس في جامعة كولومبيا البريطانية ومؤلف الدراسة، "يربط الناس عادة تعبيرات السعادة بالأنوثة. هذا التناقض المعياري بين الجنسين يمكن أن يفسر عدم الجاذبية النسبية لسعادة الذكور".

تنجذب النساء أكثر للرجال الذين يأكلون الفواكه والخضروات (غيتي)

9. الفواكه والخضروات

وفقا لدراسة أجرتها جامعة ماكواري في أستراليا عام 2017، تنجذب النساء أكثر للرجال الذين يأكلون الفواكه والخضروات، مقارنة بأولئك الذين يتناولون الكثير من المعكرونة أو الخبز. والسبب هو أن الرجال الذين يأكلون الأطعمة النباتية رائحتهم أفضل ممن يتناولون غيرها من الأطعمة، وفقا للدراسة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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