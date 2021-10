في عام 2019، ظهر فيديو لرجل كبير في السن على رصيف مترو أنفاق في مدينة نيويورك، وهو يكافح ليستمر واقفا في وجه تيار مياه غير نظيفة أجبرته على السقوط على الأرض. أخيرا، ركع الرجل على ركبتيه ونظر مباشرة إلى حامل الكاميرا الذي يقوم بتصويره، وسأله: لماذا لم تساعدني؟

بعد أن انتشر المقطع بسرعة، تساءل الأشخاص عن الشيء نفسه.. لماذا لم يسقط أحدهم الهاتف ويساعد هذا الرجل؟

ربما أصبح هذا الاتهام مألوفا أكثر الآن بعد تكرار هذا النوع من الحوادث في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث إننا نقوم جميعا بتسجيل مقطع لنحصل على إعجاب الأصدقاء والمعارف بدلا من القيام ببعض الأشياء الجيدة في العالم.

