مصممة الديكور ريان كرم تقول إن الفواصل تغني عن بعض الجدران وتضفي خصوصية ولمسة فنية مميزة، بدون تجاهل الجانب العملي والجانب الجمالي لها.

بيروت – أصبح من الضروري مواكبة عناصر التصميمات الداخلية التي تقوم على إظهار جمال المنازل بطريقة مختلفة. ربما تكون زخرفة الفواصل بين الممرات عنصرًا أساسيًا في المنازل، وهي جزء لا يتجزأ من الديكور الداخلي الحديث للمنزل. كما أنها بديل مميز للجدران عند تقسيم المساحة الكبيرة إلى مساحتين أو دمجها مع الممرات الداخلية للمنزل، كما أن الجاذبية التي تمنحها للغرف والخصوصية التي توفرها قصة أخرى.

مصممة الديكور ريان كرم تتحدث للجزيرة نت عن أفضل أنواع الديكورات الخاصة بفواصل المدخل، التي توصي بها من دون غيرها، كما تشرح بعض التفاصيل المهمة التي تناسب الذوق الرفيع، سواء من كان يفضل الفواصل الثابتة أو المتحركة أو القابلة للطي وغيرها.

المساحات الصغيرة

تؤكد كرم بأنه في المساحات الصغيرة يحتاج المرء إلى الاستعاضة عن الجدران -بسماكتها وحضورها الثقيل على الفراغ- بحلول أكثر خفة وبساطة تجعل الفراغات تبدو أكثر اتساعا، وهنالك ديكورات المنازل "المودرن" (الحديثة) التي تعتمد الفراغات المفتوحة التي تنسجم مع شكل الحياة المعاصرة.

وفي ما يلي أبرز حلول ديكورات الفواصل بين الصالات بأنواعها المختلفة، بحسب مصممة الديكور ريان كرم:

أمام المساحات الصغيرة نحتاج إلى حلول تجعل الفراغات تبدو أكثر اتساعا (مواقع التواصل)

رفاهية الفواصل الخشبية

ترى كرم أن إضافة فواصل ديكور خشبية للمنازل يمنحها الجمال الخاص والرفاهية التي لا تضاهى، فضلاً عن توافر طرق فعالة متنوعة لتنظيف الخشب، مما يجعله سهل الاستخدام للغاية.

وهنالك عدة فواصل خشبية حديثة تختلف حسب ذوق المستخدم؛ فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الفواصل الخشبية التي بها أرفف لوضع الأنتيكات أو النباتات المنزلية، في حين يفضل البعض الفواصل الخشبية ذات الزخارف الكلاسيكية.

كما يفضل كثيرون استخدام الفواصل الخشبية بين صالتي الاستقبال والجلوس بأن تكون على شكل عوارض خشبية تتصل ببعضها بعضا، ويتم تثبيتها بشكل مربع أو مقلم ويمكن تزويدها بوحدات خفية للإنارة.

كما يمكن الاستفادة من الفواصل المفرغة لرؤية ما هو موجود داخل المساحة الأخرى، وهو ما يفيد في زيادة عنصر الإبهار والجمال في الغرفة.

جودة الفواصل البلاستيكية

وتعد من أفضل الأنواع التي تمتاز بخفة الوزن وسهولة الحركة، وتأتي مع الكثير من التصميمات الرائعة والألوان التي تتناسب مع باقي ديكورات المنزل، وتكون ذات جودة مرتفعة.

ويمكن اختيار فواصل بلاستيكية متحركة -أي بابا متحركا- عوضا عن استخدام فواصل ثابتة، وذلك بناء على الغرض المرجو من استخدام هذه الفواصل.

فواصل الحديد أو الألمنيوم

وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن زخارف ثقيلة نوعًا ما لفواصل الغرف، فإن زخارف مقسم الغرف من الحديد أو الألمنيوم ستكون الحل، وفقا لمصممة الديكور كرم.

كما يمكن أيضا استخدام فواصل حديدية خفيفة الوزن يتم تشكيلها يدويًا أو بالليزر، وغالبًا ما تستخدم لفصل غرفة المعيشة عن المطبخ على سبيل المثال، وتزيينها بأنواع مختلفة من النباتات الاصطناعية، مما يضفي على الغرف جاذبية لا مثيل لها.

الفاصل الزجاجي مع النبات يشكل تحفة تؤثر بشكل جيد على ديكور المنزل (بيكسلز)

دهشة الفواصل الزجاجية

وإذا كان الهدف ليس توفير الخصوصية -على أعلى مستوى- بل هنالك رغبة في تقسيم غرفة كبيرة إلى غرفتين فقط، فيمكن اللجوء إلى خيار تزيين الممرات الزجاجية بدون تفكير، حيث إنها قادرة على تحويل التصميمات الداخلية بشكل فريد وبطريقة مدهشة للغاية، وستمنح الغرفة رفاهية لا حدود لها، خاصة إذا استخدمت فواصل الممرات الزجاجية بالطريقة الصحيحة والسليمة.

فواصل الجبس العصرية

وتضيف فواصل الجبس بأشكالها العصرية لمسة فنية مميزة. لذا، سيكون خيار فواصل "جبس بورد" لغرف المنزل موفقا للغاية. إضافة إلى أنه يمكن إضافة إضاءات خفيفة ذات أشكال لافتة للعيان، فهذا سيجعلها تبدو أروع بكثير.

الفواصل الخشبية المفرغة تسمح برؤية داخل المساحة الأخرى مما يزيد جمال الغرفة (بيكسلز)

فاصل مكتبة مفتوحة

يمكن الفصل بين غرفة وأخرى عن طريق تصميم مكتبة مفتوحة من الاتجاهين، ووضع أرفف مفتوحة واستخدام إكسسوارات مناسبة في كل رف فيها، مما يسهم في الشعور بفاصل في التصميم، بالرغم من عدم وجود أي فاصل بصري بين الغرفتين وهنا يكمن الإبداع.

فواصل الستائر

وللفصل بين غرف المنزل بأسلوب بسيط وتكلفة قليلة، يمكن استخدام فواصل الستائر، التي يمكن فتحها وإغلاقها بحسب حاجة أهل البيت.

يمكن استخدام فواصل حديدية خفيفة الوزن يتم تشكيلها يدويًا أو بالليزر (بيكسلز)

سلم من المعدن

استغلال جانب السلم لعمل فاصل بدلا من السور يزيد من قوة التصميم، ولا يوجد أفضل من المعدن لإحداث هذا التأثير الجيد، ويمكن تفريغ الفاصل المعدني بشكل يسمح بعدم حجب الرؤية لداخل السلم أو خارجه، بحسب كرم.

فاصل نباتي

يمكن استعمال هذا الفاصل ليصبح تحفة بشكل طبيعي ويؤثر بشكل جذاب في جمال الديكور، ليعطي التشعب الطبيعي لجميع النباتات المستخدمة لتكون فكرة تحجب الرؤية بشكل نصفي وتجلب الشعور بالجمال والغموض.

بعض الفواصل الخشبية ذات الزخارف الكلاسيكية يفضلها البعض (مواقع التواصل)

الفواصل لا غنى عنها

تعتبر كرم أن كل هذه الأفكار تغني عن الحاجة إلى بعض الجدران في المنزل لتضفي الخصوصية واللمسة الفنية المميزة، مع الاعتماد على المساحات المفتوحة إلى جانب العصرية التي صممت بها، بدون تجاهل الجانب العملي والجانب الجمالي لهذه الفواصل المتنوعة.