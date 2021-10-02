لا تتوقع من المتغطرسين قبول آرائك فهم حتى لو رأوا وجاهتها فلن يؤيدوك فيما لو شعروا أن ذلك يضفي عليهم شعورا بأنهم أقل ذكاء أو أهمية.

يرى المتغطرسون أنهم دائما على صواب وأن غيرهم على خطأ، وهم بذلك يثيرون حفيظة الآخرين بهذا السلوك باستمرار. بينما الواثقون بأنفسهم مدركون لقدراتهم وأهميتهم. فهم لا يحتاجون للتقليل من شأن الآخرين ليشعروا بالارتياح في قرارة أنفسهم، ولربما أحيانا يتحاملون على أنفسهم ليكونوا الأفضل بقدر المستطاع.

ونشرت مجلة "سايكولوجي توداي" (psychologytoday) الأميركية تقريرا تحدثت فيه عن العديد من الطرق للتعامل مع الرافضين والمتغطرسين، لافتة إلى أنه من المهم جدا إدراك الفرق ما بين الغطرسة والثقة بالنفس، فالواثقون بأنفسهم مدركون لقدراتهم وأهميتهم.

البعض يخشى الظهور بمظهر العجز وينظر إلى الآخرين بنظرة دونية (غيتي)

الغطرسة غطاء

الغطرسة في الغالب تكون غطاء لمداراة انعدام الثقة، بينما الثقة بالنفس تأتي نتاج قياس ذاتي لمعرفة مدى التقدم (مقارنة ذاتية) بعكس الغطرسة التي تنشأ بالقياس (مقارنة بالآخرين).

ويمضي التقرير في وصف المتغطرسين بأنهم يخشون الظهور بمظهر العجز، وينظرون إلى الآخرين بنظرة دونية ويسعون للتقليل من شأن من يخالفون آراءهم، ويتسمون بالعداء لمخالفيهم في الرأي أو الأفعال، وتكون ردود أفعالهم مزينة بشيء من اللطف المصطنع، أو التجاهل التام وعدم الاستماع وصرف انتباههم عنك كلية.

المتغطرسون يسعون إلى تحويل دفة الحوار إلى قصص يظهرون فيها دور البطولة (غيتي)

طباع المتغطرس

ويورد التقرير 5 عادات يقول إنها تشير إلى الغطرسة الناتجة عن انعدام الثقة في النفس، وهي:

المتغطرسون يسعون إلى تحويل دفة الحوار إلى قصص يظهرون فيها دور البطولة.

نادرا ما يظهرون حرصهم على فهم جيد للأفكار التي تتعارض مع آرائهم.

يبذلون نصائحهم بحرية حتى وإن لم تكن مطلوبة. ويقدمون دروسا للآخرين حول النظرة الصحيحة إلى العالم.

إذا تم رفض آرائهم فإنهم يتمادون في الإصرار عليها مستخدمين في ذلك مفردات مختلفة.

يقاطعون حديثك ليشاركوك ما يرونه حكمة، ويتوقفون عن سماعك في اللحظة التي يعتقدون فيها أنك تخالفهم الرأي.

في حال إصرار الآخر على أنك على خطأ يتعين الرد بكل تهذيب بعدم التوافق وقم بتغيير الموضوع أو غادر (غيتي)

كيف تتعامل معهم؟

كما يقدم التقرير 5 طرق للتعامل مع المتغطرسين: