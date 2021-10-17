يعتقد الكثير من الأشخاص أنه من غير الممكن أن يقعوا ضحيّة عملية غش عندما يتعلّق الأمر بشراء المجوهرات، ويبررون ذلك بأن المتاجر التي يشترون منها عادة ما يعطيهم فيها الباعة جميع المعلومات اللازمة ويظهرون لهم أفضل ما لديهم من قطع.

ولكن في بعض الأحيان، حتى من يعملون في محلات بيع المجوهرات قد لا يعرفون ماهية القطع التي يبيعونها. وفي الحقيقة، يتطلب اقتناء المجوهرات نباهة من المشتري ومعرفة بأساسيات الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة على الأقل. خلافًا لذلك، يظل احتمال أن يدفع الشخص مبلغًا كبيرًا من المال مقابل قطع مقلدة أو مغشوشة واردًا، وذلك وفقا لتقرير في موقع "خنيال" genial الإسباني.

وهذه بعض أسرار المجوهرات التي عليك الانتباه لها

الذهب أكثر كثافة من معظم المعادن، وإذا كان وزن قطعة المجوهرات خفيفًا مقارنة بحجمها، فمن المحتمل أنها مغشوشة

نقل موقع "خنيال" شهادة إحدى الزبونات التي قالت "قد يبدو من الوهلة الأولى أنه خاتم زواج عادي لكن بعض التفاصيل الصغيرة جلبت انتباهي. فالخاتم يزن أقل بكثير مما ينبغي، ويبدو من الخارج فاخرًا لكنه مجرد حلقة جوفاء". وأضافت "ليس أمرا فظيعًا في حد ذاته، ولكن نظرا لأننا نرتدي خواتم الزواج لفترة طويلة، يعد هذا عيبا لا يمكن إصلاحه لأن هذا النوع من الخواتم يتشوه بسهولة ولا يمكن تكبيره أو تصغيره".

إذا كنت ستختار حجرا كريما من لون معين، فسيتم تقديم أغلى الخيارات لك

كما هو الحال في أي عمل تجاري، يسعى الباعة لإقناع المشتري بإنفاق أكبر قدر ممكن من المال على بضائعهم. فمثلا يعمد الباعة إلى تقديم أغلى الخيارات لديهم للزبون ولا يذكرون البدائل الرخيصة المتوفرة لديهم. وفي حال كنت مثلا ترغب في شراء قطعة مجوهرات تحتوي على حجر كريم أزرق اللون، فمن المرجح أن يقدم لك البائع خيارات ياقوت باهظ الثمن للغاية.

وتجدر الإشارة إلى أن اللون الأزرق اكتسب مكانة خاصة في عالم المجوهرات، لأنه اللون المفضل عند الملوك، وفقا لتقرير موقع "خنيال"، لذلك عادة ما نجد القطع التي تحتوي على هذا الحجر أغلى من غيرها.

عند التوجه إلى متجر مجوهرات، ضع في اعتبارك أن القطع الفخمة لا ينبغي أن تكون بالضرورة مرصّعة بالأحجار الكريمة الزرقاء، وإنما يوجد بدائل أخرى أقل سعرًا مثل الإسبنيل والتنزانيت والتورمالين.

لا تثق في بائع مجوهرات يطلب منك أن تنظر إلى الماس في ضوء الشمس (الجزيرة)

عدم التثبت من المجوهرات المشكوك في جودتها قد تكون عواقبه وخيمة

أفاد أحد الخبراء في هذا المجال "من خلال كسر قلادة بمطرقة، قد تكتشف أنها تحتوي على أحجار مقلدة تم لصقها في قطع من الطين. ولعل المؤسف في الأمر أن هذه القطعة المزيفة تكون قد كلفت أحدهم نفس السعر الذي قد يدفعه مقابل قطعة مصنوعة من أحجار حقيقية ومن الذهب الخالص".

لا تثق في بائع مجوهرات يطلب منك أن تنظر إلى الماس في ضوء الشمس

تعتبر هذه الحيلة الأقدم في التاريخ، حيث يتم الاعتماد على ضوء الشمس لإبراز بريق المجوهرات حتى لو كانت مقلدة، لأن أشعة الشمس تجعل أي قطعة تبدو في أفضل حالاتها وحتى الحجر الباهت سوف يلمع. لذلك، لا تثق في صائغ يطلب منك الخروج إلى ضوء الشمس لرؤية مدى بريق الحجر.

عند اختيار حبات اللؤلؤ، انتبه إلى ملمسها

تعتبر اللآلئ المستديرة وناعمة الملمس الأكثر قيمة ونادرا ما تتوفر في متاجر المجوهرات. ومن السهل جدا التحقق مما إذا كانت اللؤلؤة أصلية أم مزيفة من خلال فركها على لؤلؤة أخرى، حيث تنزلق اللآلئ المقلدة فوق بعضها البعض، في حين أن اللآلئ الأصلية تكون أكثر خشونة بسبب طبقات الصدف. يمكنك أيضًا الانتباه إلى الثقوب التي عادة ما تكون متناهية الصغر في اللآلئ الحقيقية بينما تكون كبيرة في المقلدة.

وتلعب درجة الحرارة أيضا دورا مهما عند اختيار المجوهرات المصنوعة من اللؤلؤ. فاللآلئ الحقيقية عادة ما تكون باردة وتسخن مع حرارة الجسم في بضع ثوان، في حين لا تشعر بالبرودة عندما تلمس اللآلئ المزيفة.

عندما يخبرك مندوب مبيعات أن العنبر الأصلي لا رائحة له، فلا تصدقه

يمكن التحقق من جودة العنبر مباشرة في المتجر بمجرد شم رائحته. يتميز العنبر الطبيعي برائحة غريبة. تفوح من عنبر البلطيق الأصيل رائحة راتنج الصنوبر بعد تسخينه، في المقابل غالبا ما تكون رائحة المنتجات المقلدة مثل البلاستيك المحترق.

يمكن أيضا اختبار العنبر في المنزل، وكل ما عليك فعله هو إضافة ربع كوب من الملح إلى كوبين من الماء الساخن وتقليب الخليط حتى يذوب الملح. بعد ذلك، يجب وضع العنبر في المحلول، فإذا طفا على سطح الماء فذلك يعني أنه حقيقي.

الذهب الخالص لا يترك لونا عند احتكاكه ببشرتك (الأوروبية)

الذهب الخالص لا يترك لونا عند احتكاكه ببشرتك

عندما تمسك قطعة مجوهرات ذهبية بين يديك لبضع دقائق، يمكن أن يتفاعل العرق مع المعدن فيتغير لون الجلد إلى الأسود أو الأزرق أو الأخضر وذلك دليل على أنه مزيف، أو لا يحدث أي تفاعل مما يعني أنها مصنوعة من الذهب الخالص.

اطلب رؤية الماس وتنفس على سطحه

عادة لا يتفاعل الماس الحقيقي مع النفس الدافئ، ويمكن التأكد منه أيضا باستعمال الماء، فإذا غاص فهو حقيقي، وإذا طفا فهو مزيف.

الفضة المزيفة لا تذيب الجليد على عكس الفضة الحقيقية

عليك أن تأخذ زوجين من مكعبات الثلج. ضع أحدهما في وعاء معدني والآخر على قطعة فضية. إذا ذاب الجليد بسرعة فهذا يعني أنها مصنوعة من فضة خالصة. وإذا ذاب كلا مكعبي الثلج بالمعدل نفسه، فهذا يعني أن القطع الفضية التي لديك مزيفة.