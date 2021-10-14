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أسلوب حياة

سلوكيات تكشف أسرار شخصيتك

المصافحة باليد لدى الإنسان
الأشخاص الذين يصافحون بقوة كانوا أكثر انفتاحا، وفقا لدراسة (الجزيرة)
14/10/2021

تكشف سلوكياتنا اليومية -مثل عادات الأكل وطريقة المصافحة ومدى الالتزام بالمواعيد- كثيرا عن سماتنا الشخصية.

في تقرير نشره موقع "أوييرنس آكت" (Awareness act) الأميركي، تستعرض الكاتبة هارلي مانسون -استنادا إلى عدة بحوث علمية- بعض الخفايا والأسرار الشخصية التي تكشف عنها تصرفات الأشخاص.

العادات الغذائية

في مقال نُشر بموقع "هافينغتون بوست" (The Huffington Post)، أوضح مجموعة من خبراء السلوكيات الغذائية أن أساليب الأكل تخبرنا كثيرا عن السمات الشخصية؛ إذ يميل الأشخاص الذين يتناولون الطعام ببطء إلى السيطرة وتقدير الأشياء الصغيرة، في حين أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام بسرعة طموحون ويتوجهون رأسا نحو الهدف.

طريقة المصافحة

في دراسة نُشرت بمجلة "الشخصية وعلم النفس الاجتماعي" (Journal of Personality and Social Psychology) -وفقا لتقرير موقع "أوييرنس آكت"- وجد الباحثون أن المشاركين الذين يصافحون بقوة كانوا أكثر انفتاحا، أما القبضة الضعيفة فتشير إلى أن الشخص خجول.

عض الأظافر

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعضون أظافرهم أو يقرصون بشرتهم أو يشدون شعرهم أكثر رغبة في الوصول إلى الكمال.

الالتزام بالمواعيد

يعتقد أغلب الناس أن الشخص الذي يتأخر عن المواعيد باستمرار إنسان غير مسؤول، لكن إحدى الدراسات العلمية وجدت أن الأشخاص الذين يتأخرون بشكل مستمر أكثر تركيزا على الكمال، والسبب في عدم التزامهم بالمواعيد هو حرصهم على عدم الذهاب إلى أي مكان قبل أن يتأكدوا من أن كل شيء يسير على ما يرام.

فحص الهاتف

إذا كنت تتفحص هاتفك بشكل متواصل، فذلك يعني على الأرجح أنك غير مستقر عاطفيا. وقد وجدت مجموعة من الدراسات أن الأشخاص الأكثر ارتباطا بهواتفهم الجوالة يبحثون أساسا عما يحسن أمزجتهم أو يثير اهتمامهم.

التواصل البصري

يقول عالم النفس أدريان فورنهام إن الأشخاص الأكثر انفتاحا يميلون إلى التحديق جيدا ولفترة أطول في أثناء التواصل مع الآخرين مقارنة مع الأشخاص الانطوائيين. ويميل الشخص الانطوائي إلى النظر بعيدا عن العينين أو النظر في عدة اتجاهات لتجنب التواصل البصري المباشر.

خط اليد

تقول عالمة النفس كاث مكنايت إن الأشخاص الذين يكتبون بحروف كبيرة أكثر انفتاحا على الآخرين من أولئك الذين يكتبون بحروف صغيرة. وتضيف مكنايت أن إمالة الحروف عند الكتابة تدل على أنك ودود وعاطفي، أما الكتابة المستقيمة فتدل على أنك شخص براغماتي.

التعامل مع النادل

يدل التعامل السيئ مع ندل المطاعم والمقاهي على أن الشخص يميل إلى الغلظة والوقاحة في تعامله مع الآخرين.

المصدر : الصحافة الأميركية

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