يتميز المطبخ الصيني بأكلات لذيذة أصبحت تحظى بشهرة عالمية، لكن كثيرين لا يعرفون أسرار إعداد تلك الأكلات.

في هذا التقرير يستعرض موقع "برايت سايد" (bright side) الأميركي بعض حيل الطبخ الصينية، التي يمكن تطبيقها بسهولة لإعداد أطباق لذيذة وجذابة وصحية.

غلي الأرز من دون قياس

لا يحتاج الصينيون إلى حساب الكميات بدقة عند غلي الأرز في الماء، إذ يضعون الكمية التي يحتاجونها في الإناء ثم يستخدمون السبابة لإضافة المقدار المناسب من الماء.

استخدام النشا

تبدو دائما الأسماك واللحوم في المطبخ الصيني أكثر لمعانا، والسر يعود إلى نشا الذرة، حيث لا توجد صلصة يحضرونها من دون نشا عند الطهي في درجات حرارة عالية.

غسل الفواكه والخضروات في ماء مالح

يغسل الصينيون فواكههم وخضرواتهم جيدا، ويضعونها في ماء مالح لإزالة أثر المبيدات الحشرية.

الصينيون يضعون الخضروات والفواكه في ماء مالح لإزالة أثر المبيدات الحشرية (غيتي)

نقع اللحم في صفار البيض

لتصبح اللحوم طرية، يقوم الصينيون بنقعها في صفار البيض 15 دقيقة، ويؤكد الطهاة الصينيون أن صفار البيض يجعل اللحم أكثر لمعانا ويحميه أثناء الطهي ويجعله رطبا ولذيذا.

غلي اللحم قبل طهيه

يضع الصينيون اللحوم النيئة في الماء الساخن قبل طبخها، حيث يساعد ذلك على إزالة البكتيريا وبقايا الدم الزائد وتليين بعض أنواع اللحوم، وهناك حيلة أخرى عندما يتم طهي اللحوم في الماء، ويتم قليها بالخضروات والتوابل.

اللحم المفروم

يضع الصينيون كرات اللحم المفروم في عجينة البيلميني (كرات مطهوة من عجينة الخبز)، فتصبح دهنية ولذيذة للغاية، ويتم إعداد الكرات من مزيج من الخضروات واللحوم.

إضافة السمسم

منذ مئات السنين يضيف الصينيون السمسم -الذي يحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والنحاس- إلى معظم أكلاتهم.

الصينيون يضيفون السمسم إلى معظم أكلاتهم (غيتي)

الطهي بالبخار

يتضمن المطبخ الصيني العديد من الأكلات المطبوخة بالبخار، وينطبق ذلك على الأطعمة المصنوعة من الدقيق، حيث توضع سلة من الخيزران فوق الماء المغلي.

ولإعداد وصفات لذيذة باستخدام البخار -كما يفعل الصينيون- لن تحتاج بالضرورة إلى سلة خيزران، بل يمكن استخدام مصفاة معدنية فوق قدر من الماء المغلي.

صنع الحلويات بالمنتجات النباتية

لا يستخدم الصينيون كثيرا من السكر لصنع الحلويات، بل يضيفون منتجات نباتية مثل السمسم والفاصوليا والبطاطا الحلوة، وهو ما قد يفسر نحافة معظم الصينيين.