جرش- في شارع الأعمدة بالبلدة الأثرية الرومانية القديمة في مدينة جرش، يتجول زوار مهرجان جرش للثقافة والفنون في بازار فريد من نوعه متخصص بعرض منتجات يدوية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لمديرية الأمن العام الأردنية.

وقد خصصت إدارة المهرجان ركنا بين ساحة الندوة وسبيل الحوريات؛ لعرض المنتجات، إسهاما منها في تقديم الدعم لهذه الشريحة، بحيث يتجول زوار المعرض بين المطرزات والأثواب والملابس الصوفية استعدادا لفصل الشتاء، والخزفيات والفخاريات والخرزيات والنحاسيات، والأثاث الخشبي والمعدني، والتحف الأثرية والهدايا.

ركن منتجات نزلاء السجون الأردنية اجتذب رواد مهرجان جرش للثقافة والفنون (الجزيرة)

وتنظم إدارة المراكز من 5-6 معارض لمنتجات النزلاء سنويا، إضافة لمشاركتها في البازارات والمعارض المتنوعة، وتعمل الإدارة حاليا على إطلاق متجر إلكتروني يعتبر الأول من نوعه لعرض منتجات النزلاء وتسويقها، وهو في مراحله النهائية لحين الاتفاق مع شركات الدفع الإلكترونية والتوصيل، وفق الإدارة.

صنع بعزيمة

المعرض المقام تحت شعار "صُنع بعزيمة"، يأتي ضمن سياسة مديرية الأمن العام القائمة في تعاملها مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على تأمين عودة النزيل لعائلته ومجتمعه ليكون عنصرا فاعلا قادرا على الإنتاجية، ودمجه بالحياة العامة بعيدا عن الجريمة، وذلك بحسب مدير مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن، العميد عمار القضاة.

جانب من منتجات نزلاء السجون الأردنية في مهرجان جرش للثقافة والفنون (الجزيرة)

وتابع القضاة -للجزيرة نت- أن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل ينص على ضرورة إخضاع النزلاء لبرامج تأهيلية وإصلاحية، واستجابة لتوجيهات ملكية بهذا الشأن، وحتى لا تكون المراكز مكانا لقضاء العقوبة فقط.

وتستقبل الدورات التدريبة أي نزيل لديه الرغبة بتعلم حرفة معينة تنفعه بعد خروجه من المركز، ويتم اختيار أصحاب المحكوميات العالية، ويخضع النزيل المستفيد من الدورات التدريبية للضمان الاجتماعي، وبعد خروج النزيل من المركز يستكمل الدفع للضمان مستفيدا من سنوات سجنه، بحسب القضاة.

الرائد "رائد السعودي": برنامج التأهيل والتدريب الحرفي متاح للراغبين بتعلم المهن الحرفية (الجزيرة)

البرامج والدورات

وبعيدا عن مهاجع النزلاء، تقدم إدارة مراكز الإصلاح العديد من البرامج التدريبية والصحية والثقافية والدينية، بحسب رئيس قسم البرامج في مراكز الإصلاح الرائد "رائد السعودي"، أبرزها برنامج التأهيل والتدريب الحرفي للراغبين بتعلم المهن الحرفية، والرعاية الصحية، والدعم النفسي للنزلاء الذين يعانون من مشاكل وأزمات نفسية، وبرنامجا ثقافيا ترفيهيا لعرض أفلام ومسرحيات، ودينيا لحفظ القرآن الكريم، وبرنامجا لمحو الأمية، وآخر لتعليم الموسيقى والرسم والفن التشكيلي.

إضافة للبرنامج الأكاديمي، بما يمكن النزيل من استكمال دراسته الثانوية والجامعية، وهناك عدد من النزلاء استكملوا متطلبات الحصول على الدراسات العليا، بينهم نزيلان ناقشا رسائل الدكتوراه في أحد المراكز. وسنويا ينجح طلبة بشهادة الثانوية العامة، ومنهم من ينهي المتطلبات الجامعية في المراكز.

وتابع السعودي -للجزيرة نت- "لدينا برنامج علاجي متخصص للمدمنين على تعاطي المخدرات في مركز إصلاح وتأهيل "بيرين"، حيث يتم من خلال البرنامج مساعدة المتعاطي على ترك المخدرات وتنظيف جسمه منها، والإقلاع عنها، ولهؤلاء النزلاء خصوصية في الدورات المقدمة لهم".

الجناح المخصص لمنتجات مركز إصلاح النساء وما أبدعته أيادي النزيلات هناك لفت انتباه رواد مهرجان جرش (الجزيرة)

مراكز النساء

الألوان الزاهية والمطرزات المزركشة وخيوط الصوف المنسوجة بدقة والهدب المجملة للشماغ الأردني الأحمر؛ أشياء تجذب الزوار للجناح المخصص لمنتجات مركز إصلاح النساء. إضافة للخرزيات وعلب الهدايا وغيرها مما أبدعته أيادي النزيلات هناك.

وقد خصصت إدارة مراكز الإصلاح للنزيلات جملة من الدورات التدريبية لتعليم المهن والحرف اليدوية؛ أبرزها دورات التجميل والكوافيرة والتطريز والهدب على الشماغات وحياكة الألبسة من الصوف، إضافة لدورات في الطبخ والحلويات والمعجنات.

وخلال تجوالنا في أجنحة المعرض، التقينا بنزيلة سابقة في مركز إصلاح وتأهيل النساء، حيث قضت "م.ش" (46 عاما) محكوميتها في مشاغل المركز، وتقول للجزيرة نت "بعدما غادرتُ السجن بدأت بالعمل في مجالات التطريز والخياطة والتجميل، من خلال الدورات التي حصلت عليها في مركز الإصلاح".

وتضيف "على مدى 20 عاما قضيتها بالمركز كنا في جو أخوي مع النزيلات ومرتبات الأمن العام، نحتفل معا بالأعياد والمناسبات، حتى بعد خروجي ما زلت مستمرة بزيارة صديقاتي من النزيلات والعاملات هناك".

وخلال عملها في المشاغل، كانت تحصل على أجر شهري يمكنها من شراء مستلزماتها المعيشية داخل المركز، والاشتراك بالضمان الاجتماعي سمح لها بعد الخروج من المركز الحصول على راتب شهري من مؤسسة الضمان، بحسب حديثها للجزيرة نت.

يعد تطويع حبات الرمل الملونة -لإنتاج تحف فنية تحاكي رمال وادي "رم"- من الدورات التدريبية لنزلاء مراكز الإصلاح (الجزيرة)

الرسم بالرمل

فن الرسم على الرمل مهنة احترفها الشاب العشريني "ع.خ" في مركز إصلاح "سواقة" خلال قضائه فترة محكوميته هناك، يقول للجزيرة نت "تدربت على الرسم بالرمل لمدة 6 أشهر حتى أتقنتها، وبعد ذلك بدأت بتدريب النزلاء الراغبين بتلك المهنة".

وبعد خروجه من المركز أنشأ مشغلا في مدينة جرش الأثرية لإنتاج التحف والرسم بالرمل، حيث يلقى إقبالا من زوار المدينة الأثرية، ويطوع حبات الرمل الملونة لينتج منها تحفة فنية تحاكي رمال وادي "رم".

يحصل النزيل على شهادة من مؤسسة التدريب المهني بالدورات المهنية دون الإشارة بأنها من السجن (مواقع التواصل)

أجور داخل السجن

ويشير الرائد "رائد السعودي" إلى أن "النزيل يحصل على شهادة من مؤسسة التدريب المهني بالدورات المهنية دون الإشارة بأنه نالها داخل السجن، فيما يعود 80% من العائد المالي للمبيعات على النزيل كأجور شهرية، و20% تخصص لمستلزمات الإنتاج، وينفق منها النزلاء على شراء ما يحتاجونه، ويتم تحويل مبالغ مالية لعائلاتهم من مردود عملهم في المراكز، وتوفر مديرية الأمن العام المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج".

وتمكنت مديرية الأمن العام من تحقيق الاكتفاء الذاتي بالأثاث، إذ تقوم بشراء كافة احتياجاتها من الأثاث والديكورات من مشاغل النزلاء، وذلك لجودة هذه المنتجات، ولتشكل دعما للنزلاء بما يعود عليهم بالنفع المادي، وتعرض منتجاتهم على المتجر الإلكتروني لمنتجات نزلاء المراكز، وفق السعودي.