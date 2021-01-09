حتى لو لم تكن كذلك.. 10 عادات قد تحكم عليك بأنك شخص وقح

يعتقد كثير من الأشخاص أنهم يعرفون آداب السلوك، ويلخصونها في قواعد من قبيل عدم الإشارة إلى شخص آخر بالإصبع، أو ضرورة إغلاق الهاتف عند الوجود في المسرح أو في السينما، أو ترك المقعد لكبار السن والنساء الحوامل.

هذه هي القواعد الأساسية للسلوك التي يعرفها الجميع. ومع ذلك، هناك العديد من قواعد الآداب الأخرى التي يجهلها الكثيرون، وجمعها موقع "خنيال" (genial) الإسباني في تقريره.

من المستحسن أن تهز المظلة قليلا قبل دخول المكان، ثم تضعها على دعامة خاصة (بيكسابي)

تجفيف المظلة وهي مفتوحة

أورد الموقع أنه يمكنك فعلا تجفيف المظلة من خلال تركها مفتوحة ربحا للوقت. ومع ذلك، فهذه الفكرة خاطئة، حيث لا تؤثر طريقة التجفيف على جودة المظلة فحسب، بل تعتبر أيضا مخلة بآداب السلوك.

من المستحسن أن تهز المظلة قليلا قبل دخول المكان، ثم تضعها على دعامة خاصة، وإذا لم تكن موجودة، علّقها في مكان ما، ولكن تجنّب أن تبلل ملابس شخص آخر.

البقاء بحقيبة ظهر في وسائل النقل العام

يستحسن تجنب البقاء بحقيبتك على ظهرك عند ركوب وسائل النقل العام. فبالإضافة إلى كونه تصرفا متهورا من وجهة نظر أمنية، فهو يعتبر أيضا علامة على عدم الاحترام تجاه الآخرين. حتى حقيبة الظهر الصغيرة تشغل مساحة يمكن أن تسبب إصابات في الأماكن المزدحمة. ووفقا للمعايير المقبولة عموما، يجب أن تحمل حقيبة الظهر بين يديك.

يجب عدم البقاء بحقيبة ظهر في وسائل النقل العام ويستحسن وضعها بين يديك في المواصلات العامة (بيكسلز)

استخدام أصابعك لرش الملح من علبة ملح مفتوحة

لطالما اعتبرت معرفة مجموعة آداب السلوك على الطاولة من معايير تحديد المستوى الثقافي للفرد. وبالتالي، الشخص المؤدب لا يستخدم أصابعه لأخذ الملح من علبة الملح المفتوحة.

لهذا، عادة ما يتم استخدام ملعقة خاصة وسكين نظيف إذا لزم الأمر.

يجب تمرير الملح والفلفل معا حتى لو طلب منك أحدهما (بيكسلز)

تمرير الملح بشكل منفصل عن الفلفل

إذا طلب منك شخص ما أثناء الوجبة أن تمرر له الملح، ضع في اعتبارك أنه وفقا لآداب السلوك يجب تمرير الملح دائما مع الفلفل.

وإذا طُلب منك الفلفل، يجب أن تمرره مع الملح، لأن هذه البهارات دائما ما تكون متلازمة.

البدء بتناول الطعام قبل تقديم النادل الطعام لجميع الموجودين على المائدة

هذا السلوك يعتبر من الانتهاكات الخطيرة لقواعد الأخلاق والآداب. في هذا السياق، لا ينبغي أن تبدأ الأكل حتى يتم تقديم الطعام لجميع الموجودين حول المائدة.

وبالتالي، حتى لو كنت تتضور جوعا، عليك التحلي بالصبر وإظهار الاحترام للآخرين، لذلك انتظر حتى يتلقى كل ضيف نصيبه.

طلب المزيد من الطعام

طلب المزيد من الطعام على المائدة يعتبر أيضا أمرا وقحا، حتى خبراء آداب السلوك يؤكدون أن طلب المزيد من الطعام يعتبر مخجلا في مجتمع مثقف. في هذه الحالة، يمكنك قبول حصة ثانية فقط بعد أن يقدمها لك المضيف.

عدم استخراج قطع الليمون من كوب الشاي

عند شرب الشاي من المهم أيضا اتباع تقاليد ثقافية معينة. بحسب الآداب، يجب إزالة قطعة الليمون من الكوب ووضعها على حافة الصحن قبل تناول المشروب.

يجب استخراج قطع الليمون من كوب الشاي (بيكسلز)

النفخ على الطعام الساخن

حتى لو كنت تتضور جوعا وكان الطبق ساخنا جدا، يجب ألا تنفخ عليه في محاولة لتبريده لأن هذا السلوك يعتبر وقحا.

وبالتالي، وفقا لآداب السلوك، يتعين عليك الانتظار حتى يبرد الطعام.

التحدث عبر الهاتف أثناء الوجود في صف الانتظار

التحدث بصوت عال على الهاتف أثناء الوجود في الأماكن العامة، والكشف عن تفاصيل حياتك للآخرين، أمر وقح. ينطبق الأمر ذاته على القيام بذلك أثناء الوقوف في صف الانتظار.

علاوة على ذلك، لا يمكنك الرد على هاتفك والتحدث إلى أمين الصندوق، على سبيل المثال، في الوقت نفسه لأن ذلك ينم عن عدم الاحترام.

من جانب آخر، إذا كانت المحادثة الهاتفية مهمة حقا، فيجب عليك إعادة الاتصال بالمتصل فورا بعد دفع ثمن المشتريات.

البحث عن أعذار للرد على المجاملات

في بعض الأحيان، هناك أناس قد يجاملون شخصا غريبا، لكنهم لا يقبلون المجاملات التي يوجهها الآخرون إليهم. فبدل شكرهم، يبدؤون في اختلاق الأعذار أو حتى رفضها والتركيز على إخفاقاتهم.

وهذا سلوك سيئ لأنه يُشعر الطرف الآخر بعدم الارتياح والإحراج. لذلك، حتى تجنّب محاورك هذا الشعور فقط ابتسم وعبّر له عن شكرك.