في ظل إجراءات الإغلاق.. كيف تنظّم حفلا افتراضيا ناجحا مع الأصدقاء؟

في ظل استمرار إجراءات الحجر المنزلي والتزام التباعد الاجتماعي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، يفتقد المصريون أحد أهم مظاهر شهر رمضان المبارك، وهو الزيارات المتبادلة والولائم العائلية.
غيّر وباء كورونا العديد من الأشياء في حياتنا بما في طريقة تنظيم الحفلات والمناسبات العائلية. ويتساءل كثيرون عن كيفية الاحتفال بالمناسبات في ظل إجراءات الإغلاق المفروضة في معظم أنحاء العالم.
يدعو الكاتب بافيل ليبيديف في تقرير نشره موقع "إف بي ري" (fb.ru) الروسي إلى ضرورة احترام قوانين الحجر الصحي وعدم انتهاكها، ويقدّم بعض النصائح للاحتفال مع الأصدقاء "افتراضيا" دون تعريض أي شخص لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
يجب اختيار التاريخ والوقت المناسبين لجميع الأصدقاء مع مراعاة فوارق التوقيت، وإرسال دعوات افتراضية لضمان حضور الضيوف المهمين.
كما ينبغي تحديد المنصة الرقمية التي سيتم من خلالها تنظيم الاحتفال، مثل منصة زوم (Zoom) لمحادثات الفيديو. ومن أجل حضور الجميع في الوقت المناسب، ينبغي إرسال رابط المنصة الرقمية قبل ساعات من الحدث.
من الأفضل إعلام جميع المدعوين افتراضيا بقائمة الطعام حتى يتمكن الجميع من تحضير الوجبة ذاتها. ينبغي إعداد ملف خاص يتضمن روابط وصور تشرح كيفية إعداد الوجبة المشتركة.
جرت العادة أن يتم تبادل الأطباق بين الأصدقاء في مثل هذه المناسبات. وفي ظل الوضع الراهن، يمكن إرسال وجبة جاهزة أو طبق من الحلويات عبر خدمات التوصيل المتوفرة على مدار اليوم.
إلى جانب الوجبة الرئيسية، يمكن لمنظم الحفل أن يقترح مشروبا موحّدا للسهرة، وأثناء الاحتفال يمكن إبداء الرأي حول جودة المشروب ومزاياه.
يرى الكاتب أن تنظيم هذه الحفلات الافتراضية لا يمكن أن يعوّض اللقاءات المباشرة، لذلك ينبغي تعزيز الروابط الإنسانية عبر الرسائل التي تتضمن أجمل المشاعر والأمنيات، وإرسال بعض الهدايا مثل الشموع المعطرة أو الحلويات أو الصور التي توثق أحلى اللحظات المشتركة مع الأصدقاء.
حتى يكون شكل المائدة جذابا، ينبغي وضع الطعام في أوان وأطباق جميلة، واستخدام غطاء من النوع الجميل. ويمكن أن يحاول الجميع استخدام نفس الألوان والأواني في إعداد المائدة، مما يعطي شعورا بأن الجميع يجلسون إلى الطاولة ذاتها.
يمكن الاستعانة بخبير في تصميم الجرافيك لإعداد خلفية موحدة يستخدمها الجميع على أجهزتهم أثناء الحفل. يمكن لهذه الخلفيات الافتراضية أن تمنح الجميع شعورا بالبهجة، قد لا يتحقق في بعض الاجتماعات المباشرة.
ينبغي تخصيص بعض الوقت خلال الحفل للتعبير عن الامتنان للأصدقاء على قبول الدعوة. مثل هذه المناسبات فرصة مثالية للتعبير عن أصدق المشاعر والتقرب من الآخرين.
يمكن إنهاء الحفل مع العائلة أو الأصدقاء عبر مشاهدة فيلم أو عرض تلفزيوني يحبه الجميع. وينصح الكاتب باختيار فيلم كوميدي يضفي نوعا من البهجة والسرور على هذا الاجتماع الافتراضي.