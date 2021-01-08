في ظل إجراءات الإغلاق.. كيف تنظّم حفلا افتراضيا ناجحا مع الأصدقاء؟

غيّر وباء كورونا العديد من الأشياء في حياتنا بما في طريقة تنظيم الحفلات والمناسبات العائلية. ويتساءل كثيرون عن كيفية الاحتفال بالمناسبات في ظل إجراءات الإغلاق المفروضة في معظم أنحاء العالم.

يدعو الكاتب بافيل ليبيديف في تقرير نشره موقع "إف بي ري" (fb.ru) الروسي إلى ضرورة احترام قوانين الحجر الصحي وعدم انتهاكها، ويقدّم بعض النصائح للاحتفال مع الأصدقاء "افتراضيا" دون تعريض أي شخص لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

اختيار التاريخ والوقت المناسبين لجميع الأصدقاء مع مراعاة فوارق التوقيت لضمان حضور الضيوف المهمين (بيكسلز)

تحديد منصة ووقت وإرسال دعوات

يجب اختيار التاريخ والوقت المناسبين لجميع الأصدقاء مع مراعاة فوارق التوقيت، وإرسال دعوات افتراضية لضمان حضور الضيوف المهمين.

كما ينبغي تحديد المنصة الرقمية التي سيتم من خلالها تنظيم الاحتفال، مثل منصة زوم (Zoom) لمحادثات الفيديو. ومن أجل حضور الجميع في الوقت المناسب، ينبغي إرسال رابط المنصة الرقمية قبل ساعات من الحدث.

اختيار قائمة الطعام

من الأفضل إعلام جميع المدعوين افتراضيا بقائمة الطعام حتى يتمكن الجميع من تحضير الوجبة ذاتها. ينبغي إعداد ملف خاص يتضمن روابط وصور تشرح كيفية إعداد الوجبة المشتركة.

يفضل إعلام جميع المدعوين افتراضيا بقائمة الطعام حتى يتمكن الجميع من تحضير الوجبة ذاتها (بيكسلز)

إرسال وجبة جاهزة

جرت العادة أن يتم تبادل الأطباق بين الأصدقاء في مثل هذه المناسبات. وفي ظل الوضع الراهن، يمكن إرسال وجبة جاهزة أو طبق من الحلويات عبر خدمات التوصيل المتوفرة على مدار اليوم.

مشروب موحّد للسهرة

إلى جانب الوجبة الرئيسية، يمكن لمنظم الحفل أن يقترح مشروبا موحّدا للسهرة، وأثناء الاحتفال يمكن إبداء الرأي حول جودة المشروب ومزاياه.

إرسال بعض الهدايا مثل الشموع المعطرة أو الحلويات أو الصور التي توثق أحلى اللحظات المشتركة مع الأصدقاء (غيتي)

رسائل وهدايا

يرى الكاتب أن تنظيم هذه الحفلات الافتراضية لا يمكن أن يعوّض اللقاءات المباشرة، لذلك ينبغي تعزيز الروابط الإنسانية عبر الرسائل التي تتضمن أجمل المشاعر والأمنيات، وإرسال بعض الهدايا مثل الشموع المعطرة أو الحلويات أو الصور التي توثق أحلى اللحظات المشتركة مع الأصدقاء.

عناية خاصة بالمائدة

حتى يكون شكل المائدة جذابا، ينبغي وضع الطعام في أوان وأطباق جميلة، واستخدام غطاء من النوع الجميل. ويمكن أن يحاول الجميع استخدام نفس الألوان والأواني في إعداد المائدة، مما يعطي شعورا بأن الجميع يجلسون إلى الطاولة ذاتها.

استخدام الألوان والأواني نفسها في إعداد المائدة يعطي شعورا بأن الجميع يجلسون إلى الطاولة ذاتها (غيتي)

خلفية موحّدة

يمكن الاستعانة بخبير في تصميم الجرافيك لإعداد خلفية موحدة يستخدمها الجميع على أجهزتهم أثناء الحفل. يمكن لهذه الخلفيات الافتراضية أن تمنح الجميع شعورا بالبهجة، قد لا يتحقق في بعض الاجتماعات المباشرة.

الامتنان للأصدقاء على قبول الدعوة

ينبغي تخصيص بعض الوقت خلال الحفل للتعبير عن الامتنان للأصدقاء على قبول الدعوة. مثل هذه المناسبات فرصة مثالية للتعبير عن أصدق المشاعر والتقرب من الآخرين.

اختيار فيلم لإنهاء السهرة

يمكن إنهاء الحفل مع العائلة أو الأصدقاء عبر مشاهدة فيلم أو عرض تلفزيوني يحبه الجميع. وينصح الكاتب باختيار فيلم كوميدي يضفي نوعا من البهجة والسرور على هذا الاجتماع الافتراضي.