البث الحي
أسلوب حياة

في ظل إجراءات الإغلاق.. كيف تنظّم حفلا افتراضيا ناجحا مع الأصدقاء؟

الحجر الصحي لا يمنع من استغلال التقنيات الرقمية للحفاظ على العلاقات الاجتماعية (غيتي)
الحجر الصحي لا يمنع من استغلال التقنيات الرقمية للحفاظ على العلاقات الاجتماعية (غيتي)
8/1/2021

غيّر وباء كورونا العديد من الأشياء في حياتنا بما في طريقة تنظيم الحفلات والمناسبات العائلية. ويتساءل كثيرون عن كيفية الاحتفال بالمناسبات في ظل إجراءات الإغلاق المفروضة في معظم أنحاء العالم.

يدعو الكاتب بافيل ليبيديف في تقرير نشره موقع "إف بي ري" (fb.ru) الروسي إلى ضرورة احترام قوانين الحجر الصحي وعدم انتهاكها، ويقدّم بعض النصائح للاحتفال مع الأصدقاء "افتراضيا" دون تعريض أي شخص لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

اختيار التاريخ والوقت المناسبين لجميع الأصدقاء مع مراعاة فوارق التوقيت لضمان حضور الضيوف المهمين (بيكسلز)

تحديد منصة ووقت وإرسال دعوات

يجب اختيار التاريخ والوقت المناسبين لجميع الأصدقاء مع مراعاة فوارق التوقيت، وإرسال دعوات افتراضية لضمان حضور الضيوف المهمين.

كما ينبغي تحديد المنصة الرقمية التي سيتم من خلالها تنظيم الاحتفال، مثل منصة زوم (Zoom) لمحادثات الفيديو. ومن أجل حضور الجميع في الوقت المناسب، ينبغي إرسال رابط المنصة الرقمية قبل ساعات من الحدث.

اختيار قائمة الطعام

من الأفضل إعلام جميع المدعوين افتراضيا بقائمة الطعام حتى يتمكن الجميع من تحضير الوجبة ذاتها. ينبغي إعداد ملف خاص يتضمن روابط وصور تشرح كيفية إعداد الوجبة المشتركة.

يفضل إعلام جميع المدعوين افتراضيا بقائمة الطعام حتى يتمكن الجميع من تحضير الوجبة ذاتها (بيكسلز)

إرسال وجبة جاهزة

جرت العادة أن يتم تبادل الأطباق بين الأصدقاء في مثل هذه المناسبات. وفي ظل الوضع الراهن، يمكن إرسال وجبة جاهزة أو طبق من الحلويات عبر خدمات التوصيل المتوفرة على مدار اليوم.

مشروب موحّد للسهرة

إلى جانب الوجبة الرئيسية، يمكن لمنظم الحفل أن يقترح مشروبا موحّدا للسهرة، وأثناء الاحتفال يمكن إبداء الرأي حول جودة المشروب ومزاياه.

إرسال بعض الهدايا مثل الشموع المعطرة أو الحلويات أو الصور التي توثق أحلى اللحظات المشتركة مع الأصدقاء (غيتي)

رسائل وهدايا

يرى الكاتب أن تنظيم هذه الحفلات الافتراضية لا يمكن أن يعوّض اللقاءات المباشرة، لذلك ينبغي تعزيز الروابط الإنسانية عبر الرسائل التي تتضمن أجمل المشاعر والأمنيات، وإرسال بعض الهدايا مثل الشموع المعطرة أو الحلويات أو الصور التي توثق أحلى اللحظات المشتركة مع الأصدقاء.

عناية خاصة بالمائدة

حتى يكون شكل المائدة جذابا، ينبغي وضع الطعام في أوان وأطباق جميلة، واستخدام غطاء من النوع الجميل. ويمكن أن يحاول الجميع استخدام نفس الألوان والأواني في إعداد المائدة، مما يعطي شعورا بأن الجميع يجلسون إلى الطاولة ذاتها.

استخدام الألوان والأواني نفسها في إعداد المائدة يعطي شعورا بأن الجميع يجلسون إلى الطاولة ذاتها (غيتي)

خلفية موحّدة

يمكن الاستعانة بخبير في تصميم الجرافيك لإعداد خلفية موحدة يستخدمها الجميع على أجهزتهم أثناء الحفل. يمكن لهذه الخلفيات الافتراضية أن تمنح الجميع شعورا بالبهجة، قد لا يتحقق في بعض الاجتماعات المباشرة.

الامتنان للأصدقاء على قبول الدعوة

ينبغي تخصيص بعض الوقت خلال الحفل للتعبير عن الامتنان للأصدقاء على قبول الدعوة. مثل هذه المناسبات فرصة مثالية للتعبير عن أصدق المشاعر والتقرب من الآخرين.

اختيار فيلم لإنهاء السهرة

يمكن إنهاء الحفل مع العائلة أو الأصدقاء عبر مشاهدة فيلم أو عرض تلفزيوني يحبه الجميع. وينصح الكاتب باختيار فيلم كوميدي يضفي نوعا من البهجة والسرور على هذا الاجتماع الافتراضي.

المصدر : الصحافة الروسية

حول هذه القصة

تطبيقات إلكترونية وأفراح افتراضية بلا ضيوف.. ماذا فعل فيروس كورونا بطقوس الزواج في مصر؟

ساهمت ظروف فيروس كورونا الخاصة بمنع التجمعات في تغيير طباع الكثير من الشباب بمصر، خاصة فيما يتصل بالتعارف والزواج، إذ شهد عدد من تطبيقات التعارف الإلكترونية إقبال الشباب في مصر على التعارف والزواج.

في زمن كورونا.. قطر تنظم عرض أزياء افتراضيا

ضمن فعاليات المجلس الوطني للسياحة في قطر، تم تنظيم أول عرض أزياء افتراض يتماشى مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وقد ضم العرض توليفة أزياء لآخر صيحات الموضة تخص الرجال والنساء.

المزيد من أسلوب حياة

في عام 2020.. أغنى أثرياء العالم أضافوا 1.8 تريليون دولار إلى ثرواتهم

بيزوس مؤسس أمازون (يمين)، وغيتس مؤسس مايكروسوفت (وسط)، وماسك مؤسس تسلا (مواقع التواصل)

لا تجعل أيامك متشابهة.. اصنع أجندتك لتحقيق الأهداف في زمن الجائحة

للتخطيط فوائد بدنيّة ونفسية ويزيد الإنتاجية ويسهل الوفاء بالالتزامات (الجزيرة)

كيف تتجاوز عقبة التحيز للجمال في بيئة العمل؟

قد يفقد الكثيرون فرص تعيينهم لعدم تمتعهم بالجمال أو الأناقة (غيتي)

رب ضارة نافعة.. لهذا تزايدت الأعراس في العراق رغم تفشي كورونا

انخفاض نفقات حفلات الزواج أنعش زيجات الشباب (الجزيرة)
الأكثر قراءة

يوم اقتحام الكونغرس.. ترامب أجرى اتصالا لعرقلة التصديق على فوز بايدن والشرطة أوقفت شاحنة متفجرات

ترامب لا ينوي الاستقالة أو تسليم السلطة إلى نائبه وفقا لما نقله مستشاروه (الأوروبية)

انتهاك جديد وافقت عليه ولم تقرأه.. واتساب سيحذف حسابك إذا لم تشارك بياناتك مع فيسبوك

تطبيق واتساب يجمع الكثير من البيانات المتعلقة بالحساب مثل: رقم الهاتف وصورة حسابك وأنماط استخدامك (رويترز)

كورونا.. أعلى زيادة يومية بالولايات المتحدة والصين تعزل مدينتين وأوروبا تستعد للقاح جديد

وتيرة الجائحة تتسارع: 21% في الولايات المتحدة وكندا، و12% في الشرق الأوسط، و8% في أوروبا (رويترز)

إغلاق مطار مدريد وشلل بالطرقات.. إسبانيا تشهد أكبر عاصفة ثلجية في القرن الحالي

الثلوج عرقلت أكثر من 400 طريق للسيارات (رويترز)