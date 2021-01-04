إليك 5 وصفات ديتوكس لتنظيف جسمك وخسارة وزنك

تنشط الهمة بعد موسم الأعياد، وإجازات توديع سنة، واستقبال أخرى جديدة لإنقاص الوزن. حيث تكثر الدعوات والولائم، وتناول الحلويات والأطعمة الدسمة بدون رادع، بحجة فترة الأعياد التي لا تمر مرور الكرام، إنما تترك عادة دهونا موزعة في الجسم، وأحيانا تلبكا معويا، وعقدة ذنب بسبب التمادي وعدم الانضباط في تناول الطعام.

لذا يلجأ كثير من النساء إلى اعتماد أنظمة صارمة للغاية بهدف إنقاص الوزن بشكل سريع وبكيلوغرامات كثيرة.

اختصاصية التغذية اللبنانية دانا برجي تقول للجزيرة نت إن عدم الانتظام في وجبات الطعام خلال فترة الأعياد، وكثرة تناول الحلوى، وعدم تناول الفطور، والتركيز على وجبة المساء، كل هذا يجعل "عملية الأيض" (الميتابوليزم) تنخفض مؤدية إلى زيادة الوزن.

الشمندر مفيد جدا في تحضير وصفات الديتوكس (بيكسابي)

الوحدات الحرارية في وجبة واحدة

وترى دانا أن هذا ما يواجهه الناس عامة، والمرأة خاصة، خلال 10 أيام من انقلاب روتين توزيع الوجبات، وأحيانا حصرها بواحدة.

وتقول إنه بدل أن تتوزع 1500 سعرة حرارية على 3 وجبات ووجبتي سناك (وجبات خفيفة)، تتجمع في وجبة واحدة، وعادة تكون في الليل أثناء التجمعات مع الأهل أو الأصدقاء، وما يرافقها من طعام ومشروبات وحلويات.

وهنا تأتي أهمية الديتوكس (حمية إزالة السموم) وفقا للخبيرة، مشيرة أن طرق تطبيقه عديدة ومختلفة. فالبعض، بحسب دانا، يطبقه ليومين أو 3 أو 10 أيام أو حتى 3 أسابيع. والهدف منه تنظيف الجسم من السموم، وخسارة الوزن بطريقة سريعة.

ولكل نوع من الديتوكس نظام مختلف؛ إذ يجب أن يترافق مع أطعمة محددة. فبعض الأطعمة تعمل بنفسها منظفا للجسم من السموم، وتترافق مع عصائر وفترة صيام وتجويع كبيرة.

برجي تنصح باستبدال وجبة الفطور أو العشاء بعصير ديتوكس، على أن تحتوي وجبة الغداء البروتين والخضار فقط (الجزيرة)

أعراض جانبية

لكن الخبيرة تنوّه إلى أن الديتوكس، الذي يرتكز فقط على تناول المشروبات والعصائر وشوربة الخضار بدون طعام، غير صحي، حتى لو اعتمد لأيام قليلة، يشكل خطرا على الجسم. إذ يحتوي على 400-800 سعرة حرارية في اليوم، أو لكل حسب وزنه وعمره.

ولكنها تبقى وحدات حرارية منخفضة ما يسبب عوارض جانبية من التعب والقلق والغثيان وألم في الرأس وقلة التركيز، كما يرتفع مستوى هرمون الكورتيزول في الجسم؛ مما يتسبب لاحقا بحالة إفراط في تناول الطعام أو الأكل بدون وعي، ما يجعل الشخص يسترد الوزن الذي خسره بسرعة أيضا.

ورغم أن نتائج الديتوكس قد تكون خسارة وزن عالية جدا قد تصل إلى 6 كيلوغرامات في 10أيام؛ لكن اختصاصية التغذية لا تحبذه على الإطلاق، بسبب عوارضه الجانبية، إضافة إلى أنه من الأرجح أن يؤدي إلى نقصان في المعادن والفيتامينات مما يؤذي الجسم.

ديتوكس بدل وجبات

وتعتبر دانا أن أفضل نظام غذائي يعتمد بعد الأعياد والإجازات هو نظام صحي قليل السعرات الحرارية، مع استبدال وجبة رئيسية الفطور أو العشاء بواحدة من عصائر الديتوكس المرفقة، على أن تكون وجبة الغداء تحتوي فقط على البروتين (لحمة، دجاج، سمك)، مع الكثير من الخضار النيئة أو المسلوقة بدون مكعبات المرق الجاهزة، وبدون إضافة أي من النشويات (خبز، أرز، بطاطا، معكرونة، برغل وحبوب..)، وذلك لمدة أسبوعين أو 3، مما يسبب فقدانا في الوزن بشكل صحي.

ولأجل فاعلية أكبر استبدلي وجبتي الفطور والعشاء بعصائر الديتوكس. مشيرة إلى أهمية الرياضة دائما كالمشي وغيره 4 إلى 5 مرات في الأسبوع، وعلى ألا تقل عن 30 دقيقة؛ إذ إن الجسم يبدأ بالحرق بعد مرور نصف ساعة على النشاط.

5 وصفات ديتوكس متنوعة

وتقدم دانا 5 خيارات من العصائر التي تناسب هذا النظام الغذائي.

مشروب السبانخ الطازج (بيكسابي)

1- السبانخ والشومر أو الشمرة

300 غرام من السبانخ الخضراء الطازجة، قبضة من ورق النعناع، خيارة واحدة، تفاحتان خضراوان، بصلة شومر، ونصف ليمونة.

ديتوكس الخيار والزنجبيل يصلح وجبة مسائية (بيكسابي)

2- الخيار بالزنجبيل

حبتا خيار، قطعة زنجبيل، نصف ليمونة بدون قشرة، كوب بقدونس.

الشمندر والليمون والتفاح معا بدلا من وجبة غذائية (بيكسابي)

3- الشمندر بالبرتقال

خيارة ونصف، حبة شمندر مسلوقة، تفاحة، عصير برتقالة، 4 قطع ثلج.

عيدان الكرفس من أساس الديتوكس الأخضر الشهي ذي المفعول القوي (بيكسابي)

4- الديتوكس الأخضر

3 أوراق خس كبيرة، قطعة زنجبيل طازجة، عودان من الكرفس، نصف كوب بقدونس، خيارة، ليمونة صغيرة، حبتا إجاص صغيرتان.

من اللوز والتمر يمكن صنع ديتوكس بطعم رائع (بيكسابي)

4- عصير اللوز والتمر

نصف كوب لوز، 5 حبات تمر، ملعقتان كبيرتان جوز الهند، ربع عود فانيلا، 3 أرباع الكوب من الماء، رشة ملح، رشة قرفة، 7 مكعبات ثلج.

طريقة التحضير

هذه العصائر تحضّر بمزجها بواسطة الخلاط الآلي قبل تناولها بوقت قصير. ويمكن استخدامها لتنظيف الجسم من السموم حتى بعد العودة إلى النظام الصحي المتبع بشكل روتيني، وبعد خسارة الوزن الزائد.