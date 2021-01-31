الخاسرات في معركة الحمية.. لماذا ينحف الرجال أسرع من النساء؟

واحدة من أكثر المشكلات اليومية التي تعاني منها النساء هي صعوبة إنقاص الوزن، متى قررت اتباع حمية غذائية بهدف التخسيس، والمثير للدهشة أن الرجال يفقدون الكيلوغرامات بصورة أكبر وأسرع من النساء.

ربما يبدو ذلك محبطا للكثيرات ومثبطا لعزيمتهن، لكن هناك بعض العوامل التي ينبغي إدراكها عند المقارنة بين قدرة الرجال والنساء على إنقاص الوزن، رغم اتباعهم الخطة الغذائية نفسها.

أفادت دراسة نشرها موقع بريفنشن Prevention أن هناك 5 أسباب وراء التمثيل الغذائي المختلف لدى الرجال، مما يمنح أجسادهم فرصة أكبر في نزول الوزن لديهم بشكل أسرع.

عضلات الرجال

يتمتع الرجال بنسبة عضلات أكبر من النساء والتي تدعم حرق الدهون بصورة أسرع، فالرجال يمتلكون المزيد من العضلات في الجزء العلوي من الجسم، ومن ثم يتفوق الرجال على النساء بنسبة 5:10 في إنقاص الوزن.

يتمتع الرجال بنسبة عضلات أكبر من النساء والتي تدعم حرق الدهون بصورة أسرع (وكالة الأنباء)

هرمون التستوستيرون صديق الرجال

لكن هناك عنصر آخر يتحالف لصالح الرجال أيضا، وهو هرمون التستوستيرون، فهو يزيد بحوالي 10 مرات أكثر لدى الرجال، إذ يجعل الرجل بمثابة مركز رياضي متنقل، فيجعله يحرق الدهون حتى ولو كان يشاهد التلفاز.

في دراسة أخرى أعدتها مجلة السكري والسمنة والتمثيل الغذائي، نشرت في أغسطس/آب 2017، وأجريت على مدار 8 أسابيع، على ألفي شخص يعانون من السمنة ومقدمات السكري، في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، تم إخضاع الجميع لنظام غذائي يحتوي على 800 سعر حراري يوميا، في نهاية الأسابيع الثمانية، كان 35% من العينة قد استجابوا بشكل كبير، وأصبح لديهم مستويات طبيعية من السكر في الدم.

وكشف الباحثون أن متوسط انخفاض وزن الرجال في العينة 11.35 كيلوغراما، مقارنة بالنساء اللاتي كان متوسط فقدانهن للوزن لا يتجاوز 10 كيلوغرامات.

لم تكتف الدراسة فقط بتلك النتيجة، بل لاحظ الباحثون كذلك أن معدلات انخفاض ضغط الدم وانتظام معدل ضربات القلب، ومستويات تحسن الصحة العامة، تسير بصورة أفضل لصالح الرجال في عينة الدراسة، وخلص الباحثون إلى أن التغير اللافت في الشكل الخارجي الذي يحدث للرجال عند فقدانهم الوزن، يعود إلى أنهم يمتلكون الكثير من الدهون حول البطن، وهي سريعة النزول، مقارنة بالنساء التي تبدأ عادة بدهون ما تحت الجلد، وهو ما يعيق إظهار النتيجة الفورية على مظهر الجسد مثل الرجال.

المرأة تعالج التوتر بالطعام

عندما يتعلق الأمر بالقلق، لا تحدثني عن الحميات الغذائية، تلك المقولة هي بالتأكيد لسيدة من هؤلاء اللاتي خضعن لدراسة مختبر بروكهافن Brookhaven الوطني، فقد وجد الباحثون أنه عند تحضير المخبوزات والكعك و البيتزا، فإن النساء لا يستطعن مقاومة الرائحة، ولا يستطعن التوقف عن التفكير في الأكل، حتى بعد أن طلب منهن التفكير في شيء آخر، بينما الرجال استطاعوا السيطرة على توتر الطعام.

المرأة تعالج التوتر بالطعام المليء بالسعرات الحرارية (دويتشه فيلله)

الرجال مولعون بإنجازات البدايات

في دراسة أجرتها المجلة البريطانية للتغذية، عندما تم وضع الرجال والنساء في برنامج غذائي واحد، فقد الرجال ضعف الوزن و3 أضعاف الدهون التي فقدتها النساء، في مدة شهرين هي زمن الدراسة، لكن بعد 6 أشهر، كان فقدان الوزن متساويا، لدى الجنسين، وهو ما يعود لطبيعة التمثيل الغذائي لأجسام الرجال، ورغم محافظة الرجال على الصدارة قليلا، فإن التساوي أخيرا قد أتى بالصبر والحفاظ على النسق الرياضي والطعام الصحي.

محظوظون ظاهريا

الرجال يميلون إلى الشكل التفاحي في توزيع دهونهم، وبالتالي تتركز في منطقة البطن والصدر، على عكس النساء ذوات الشكل الكمثرى، أثبتت الدراسات أن دهون الصدر والبطن هي الأسرع نزولا، والأكثر تأثيرا على المظهر الخارجي لشكل الجسم، على عكس الكمثريات التي تمتلئ أجسادهن في المؤخرة والأرداف، لهذا دون مجهود كبير يفقد الرجال دهونهم أسرع، لكن ذلك أيضا له أثر كبير عليهم فهم أكثر عرضة للجلطات وأمراض القلب.