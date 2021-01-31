أميركا تتنازل عن الامتحان العملي لجذب المزيد من الأطباء

تزايد الضغط على المنظومة الصحية بالولايات المتحدة، مما دفع اتحاد المجالس الطبية الحكومية لإلغاء اختبار "سي إس 2″ (CS2" لقياس مستوى المهارات الإكلينيكية للأطباء، واعتماد تراخيص مزاولة المهنة للأطباء دون الحاجة لخوض هذا الاختبار.

ويواجه الأطباء صعوبات في الحصول على تأشيرات لإجراء الاختبار، إلى جانب رسوم الاختبار الباهظة، يأتي هذا الإلغاء بالتزامن مع حزمة من القرارات التي تيسر على الأطباء مزاولة المهنة من عدة مجالس طبية في عدد من دول العالم لجذب أعداد أكبر من الأطباء لتعزيز المستشفيات بالطواقم الطبية، وهو الإجراء الذي يعتبره الكثيرون فرصة مناسبة للأطباء الذين يخططون للهجرة.

أصعب الاختبارات الإكلينيكية

وأعلن اتحاد المجالس الطبية الحكومية والمجلس القومي للاختبارات الطبية (NBME) وهما الجهتان الراعيتان لفحص التراخيص الطبية بالولايات المتحدة والمعروف اختصارا (USMLE) عن وقف العمل بامتحانات المهارات السريرية الإكلينيكية الجزء الثاني (CS2) وذلك من خلال بيان رسمي في 26 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث كان هذا الاختبار يعد خطوة فاصلة في الحصول على رخصة مزاولة المهنة للأطباء في أميركا.

وصرحت اللجنة باستمرار تقييم المهارات السريرية من خلال الاختبارات النظرية الموجودة في الخطوات الأولى والثانية من اختبارات (USMLE) واعتمادهم على نماذج محاكاة عبر اختبارات الحاسوب، للتأكد من قدرات الطبيب في الجانب الإكلينيكي، وهي كافية في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها الولايات المتحدة، خاصة أن جميع كليات الطب لا تمنح شهادة التخرج للأطباء بدون اختبارات إكلينيكية مشابهة.

وتواصل الجهات المعنية الإشراف على باقي المتطلبات المتعلقة بخريجي كليات الطب من جامعات غير أميركية، وتقوم تلك الجهات بتوسيع المسارات المتعلقة باعتمادية الشهادات العلمية التي تسمح للمؤهلين بالتقدم الفوري لمتابعة الدراسات العليا بالولايات المتحدة في مختلف التخصصات الطبية.

يساهم قرار إلغاء اختبار المهارات الإكلينيكية في جذب أعداد كبيرة من الأطباء للعمل بالولايات المتحدة (بيكسلز)

حق مشروع للأطباء

وقالت الطبيبة ليديا فلير، الحاصلة على دكتوراه في الطب من قسم الطب الباطني في كلية الطب بجامعة هارفارد، لصحيفة ميدسكيب، إنها سعيدة للأجيال القادمة من الأطباء، وأشارت إلى تكلفة الاختبار الذي تم إلغاؤه والتي تصل إلى 1300 دولار أميركي، إضافة إلى رسوم السفر، حيث يتم هذا الاختبار بـ 5 أماكن فقط جميعها داخل الولايات المتحدة ، وتتطلب رسوم التأشيرة نحو 1340 دولارا أميركيا للأطباء الدوليين.

وأضافت أنها شاركت في تدشين وسم (#endstep2CS) عام 2016 بسبب عدم جدوى الاختبار الذي يتم من خلاله إعادة تقييم الأطباء في مهارات إكلينيكية تجرى في السنة الأخيرة بكافة كليات الطب بالعالم.

ويعاني العديد من الأطباء العرب من عراقيل في الحصول على تأشيرة سفر للولايات المتحدة لإجراء الاختبار الذي يعد إلغاؤه بمثابة إشارة لتيسير إجراءات الحصول على وظيفة مناسبة مباشرة.

اختبارات المعادلة الأميركية

وتبدأ خطوات التقدم للمعادلة الأميركية بطلب الحصول على شهادة (ECFMG) وتبلغ تكلفتها 135 دولارا، يلحقها خطوة التقدم لاختبارات (CK) للعلوم الإكلينيكية السريرية والتي تبلغ 975 دولارا ويجرى على جزأين، وتجرى تلك الاختبارات في العديد من دول العالم دون الحاجة إلى السفر، بعكس اختبار (CS2) الذي يعد الخطوة الأخيرة قبل الحصول على الترخيص، ويجرى في الولايات المتحدة وحدها.

وبانتهاء كافة الإجراءات يحصل الطبيب على وظيفة بالولايات المتحدة براتب سنوي يبدأ من 250 ألف دولار لحديثي التخرج، فيما يتضاعف هذا الرقم بحسب خبرة الطبيب والتخصص.

وتسعى العديد من المجالس الطبية في العالم إلى تخفيض التكاليف وتيسير طرق الحصول على تراخيص مزاولة المهنة للأطباء الحاصلين على كلية الطب من جامعات خارج بلادها، ومن بينها المملكة المتحدة التي أعلنت مؤخرا عن قبولها لكافة الشهادات الدولية للولايات المتحدة وأستراليا وسويسرا شريطة الحصول على تلك التراخيص قبل مارس/آذار 2020 أو الحصول على ترخيص المجلس الطبي الكندي قبل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي تسهيلات لم تكن معهودة أو مطروحة من قبل الجائحة.