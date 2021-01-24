طاولة القهوة.. قطعة ديكور عصرية لعشاق شرب القهوة

تعتبر طاولة القهوة عنصرا أساسيا في غرف المعيشة العصرية، ولا يتوقف دورها عند وظيفتها العملية لوضع الأغراض عليها، بل أصبحت مكملا لديكور غرف المعيشة.

وتستخدم طاولة القهوة لوضع الكتب والإكسسوارات والزخارف والنباتات والمزهريات، فرغم بساطتها كقطعة أثاث فإنها تعتبر من العناصر الأساسية في التصميم لاستخدامها كوسيلة فصل أو قطعة ديكور أنيقة.

وتضفي طاولة القهوة أسلوبا خاصا على المكان، لذا يتوجب عند اختيارها أن تكون مناسبة قدر الإمكان لنوع ونمط المساحة التي ستشغلها.

ويرتبط اختيارها بطريقة بناء توازن عناصر الغرفة، وذلك اعتمادا على النمط المرغوب والمساحة المتوفرة وأبعاد الأثاث، وعليه يتم تحديد شكل الطاولة المناسبة وطبيعتها.

طاولة القهوة تجذب العين نحوها سريعا باستخدام ألوان زاهية وجذابة تتناسق مع سائر ألوان الغرفة (بيكسلز)

قواعد اختيار طاولة القهوة

يؤكد مصمم الديكور هيثم سنو للجزيرة نت أنه لا يمكن حصر طاولة القهوة في خامة واحدة، بل يمكن استخدام جميع الخامات لتحقيق الغرض نفسه بأشكال وتصميمات مختلفة، فالمهم هو تناسق الخامة مع نمط الغرفة.

فطاولة القهوة، بحسب سنو، قطعة أثاث ضرورية في غرفة الجلوس، وتعتبر من عناصر الغرفة المحورية، كونها تقع في مركزها، ولهذا يلعب حسن اختيارها دورا كبيرا بتحقيق جمال الغرفة وأناقتها، في حين أن التعامل معها بتقليدية وبلا اهتمام يفقد الغرفة جزءا من تميزها.

ويشدد سنو على الاهتمام بإضافة طاولة القهوة للأثاث مع مراعاة مجموعة من القواعد ومن أهمها:

مساحة الغرفة وقياس الطاولة

يتعلق اختيار حجم وكتلة الطاولة بتخطيط الغرفة نفسها، فإذا كانت الغرفة مصممة على أساس التفاف المقاعد على مسافة قريبة من المساحة المركزية، فعادة يكون خيار الطاولة الواحدة ذات الحجم الكبير والارتفاع المنخفض التي تؤَمِّن نسبة متساوية من الوصول والاستخدام لجميع المقاعد مع الاحتفاظ بمساحة مناسبة للتحرك بِحرية.

أما إذا كانت الغرفة واسعة، فيفضل تصميم المساحة المركزية اعتمادا على طاولتين صغيرتين أو أكثر، على أن تكون جميعها من الحجم والشكل نفسيهما.

طاولة القهوة رغم بساطتها فإنها من العناصر الأساسية في التصميم لاستخدامها كعنصر فصل وقطعة ديكور أنيقة (بيكسلز)

ومن القواعد الأساسية الجيدة في هذا السياق، البدء أولا بقياس ارتفاع الأريكة، ثم اختيار الطاولة بحيث يكون ارتفاعها مساويا ارتفاع الأريكة أو أقل بقليل، لكن بجميع الأحوال، يجب ألا يكون سطح طاولة القهوة أعلى من وسادة الجلوس كي لا تعيق الرؤية والتواصل، خصوصا مع وجود الإكسسوارات عليها في غالبية الأوقات.

وبالنسبة لتحديد الطول المناسب لطاولة القهوة يمكن الاعتماد على قاعدة الثلثين، بحيث لا يزيد طول الطاولة عن ثلثي طول الأريكة تقريبا.

تزيين طاولة القهوة بإكسسوارات كالمزهريات الفخارية يضفي الأسلوب الأنيق لها (بيكسلز)

إضافة الإكسسوارات

يعد تزيين الطاولة واختيار إكسسواراتها أمرا حيويا بشكل عام، ولا سيما عند استخدام عناصر يمكن أن تتحول إلى نقطة محورية كالمنحوتات والمجسمات، أو أن تشكل عنصر جذب للعين كالعناصر المتفاوتة الارتفاعات، لذا يتوجب اختيار مقاسات وألوان الإكسسوارات بعناية.

ويمكن استغلال هذه المساحة لإضافة لمسة طبيعية تعكس الإحساس بالراحة على المكان باستخدام النباتات والشموع، مع استخدام المزهريات الفخارية التي تضفي أناقة للطاولة.

ويمكن وضع وعاء معدني بشكل مميز ووضع مجموعة إكسسوارات إلى جانب الكتب التي يتم اختيارها لوضعها على طاولة القهوة.

ويمكن اختيار مزيج مثالي من التحف الباريسية العريقة الفخمة والقطع الحديثة على طاولة القهوة، للحصول على ديكور لافت للأنظار ومميز، فهناك نكهة خاصة للجمع بين هذه التفاصيل المتناقضة في الديكور.

يجب اختيار الطاولة بحيث يكون ارتفاعها مساويا لارتفاع الأريكة أو أقل بقليل (بيكسلز)

أهم التصاميم

يتناغم الزجاج والخشب بشكل مذهل، ويمكن استخدام المادتين معا في التصميمات العصرية والريفية والكلاسيكية أيضا، مثلا، طاولة استخدمت الزجاج مع الخشب في تصميم عصري مثلث يتوسط غرفة المعيشة بشكل مثير للاهتمام نظرا لتصميم قاعدتها الخشبية بطريقة غريبة وغير معتادة، أو طاولة زجاجية ذات أرجل معدنية بسيطة تعطي لمسة من الأناقة والعملية في غرفة المعيشة، خاصةً إذا كانت المساحة محدودة.

لكن عند اختيار طاولة زجاجية، يجب الاستعداد لإزالة الغبار عنها باستمرار، رغم أن هذا العيب يتم تعويضه تمامًا بالمظهر، لأن هذه الطاولة حتى مع حجمها الكبير لن تشوش الغرفة نظرًا لشفافيتها.

وما تزال طاولات القهوة الأكثر شعبية مصنوعة من الخشب. ولهذه الظاهرة تفسير منطقي، إذ تتناسب هذه المادة بسهولة مع أي نمط، وتناسب أي نظام لوني وهي مثالية في لسهولة العناية بها.

إضافة إلى ذلك، إذا تم اختيار طاولة مصنوعة من ظلال دافئة من الخشب لغرفة ذات طراز كلاسيكي رائع، فإن مزيج اللونين الأسود والأبيض سيملأ على الفور الجزء الداخلي، وفي الوقت نفسه لن يفقد شدته.

طاولة زجاجية ذات أرجل معدنية بسيطة تعطي لمسة من الأناقة والعملية في غرفة المعيشة (بيكسلز)

ألوان طاولة القهوة

بالنسبة إلى الألوان، ونظرا لكون الطاولة من أكبر العناصر حجما وتأثيرا في الغرفة، فغالبا ما يتم اختيار اللون الداكن وبمواد حيادية، تتماشى مع النمط العام للمكان.

أما في حال الرغبة بإضفاء عنصر جذب مزدوج على المكان، فيمكن اختيار الطاولة المصنوعة من مواد مختلطة.

لكن يجب الالتفات إلى ألوان جدران وأثاث الغرفة، لتحديد أفضل الألوان التي تتماشى معها، وعدم إغفال أن طاولة القهوة بإمكانها جذب العين نحوها سريعا باستخدام ألوان زاهية وجذابة، إذا تم توظيفها جيدا مع سائر ألوان الغرفة.

ما تزال طاولات القهوة الأكثر شعبية مصنوعة من الخشب (بيكسلز)

تصاميم مميزة

تعتبر أخشاب البامبو (الخيزران) من الخامات الرائعة لطاولة القهوة فهي تمنح المظهر الرائع، من الوزن الخفيف والمتانة المطلوبة، وتاليا أشهر التصاميم المميزة لطاولات القهوة:

الطاولات ذات الطبقات: عبارة عن أكثر من طاولة بتصميم واحد، تؤَمِّن أكثر من طبقة للاستفادة منها.

الطاولات المتداخلة: بعدة قياسات ويمكن أن تتجمع فوق بعضها بعضا كي لا تأخذ مساحة إضافية إلا عند الحاجة، وهي فكرة ذكية وشائعة.

الطاولات القابلة للطي: تفتح عند اللزوم ويمكن إخفاؤها في حال عدم الاستعمال.

طاولات تدخل ضمن الأرائك (الكنب): تستعمل براحة أكثر من الطاولات العادية، حيث يمكن استعمالها في وضعية الاسترخاء.

لا يمكن حصر طاولة القهوة بخامة واحدة ويمكن استخدام جميع الخامات بأشكال وتصميمات مختلفة (بيكسلز)

الطاولات الأكثر استخداما: الطاولات الدائرية والمربعة تتناسب بصورة أكبر مع غرف المعيشة الحديثة، بينما التصميم المستطيل هو الأنسب مع الديكورات الكلاسيكية.

الطاولات المزدوجة: ويتم تصميمها بشكل واحد وأحجام مختلفة من الاختيارات الرائعة أيضا. ويمكن وضع الطاولات المزدوجة معا في منتصف الغرفة أو استخدام كل منها على حدة. كما يمكن تخصيص إحداها للضيافة وأخرى لحمل قطع الديكور أو الكتب.

التصميم البسيط لطاولة القهوة: التصميم البسيط هو الرهان الناجح عند اختيار قطع الديكور لها وتنسيق ديكورات المنزل.