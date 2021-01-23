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أسلوب حياة|كويت

شاهد: للهروب من ضغوط كورونا.. "كشتات البَر" متنفس الكويتيين الآمن

محمود الكفراوي - الكويت
23/1/2021

في ظل ما فرضته جائحة كورونا من إجراءات ومحاذير، ومع تراجع حركة السفر وإلغاء السلطات الصحية موسم التخييم، لجأ الآلاف من سكان الكويت من المواطنين والمقيمين إلى البَر بوصفه متنفَّسا آمنا.

وأصبحت أماكن كثيرة -مثل "بَرّ الصبية" الذي يبعد عن العاصمة الكويت نحو 40 كيلومترا- مقصدا للراغبين في تنظيم "الكشتات"، وهي عبارة عن نزهات برية تستغرق بضع ساعات يقضيها الشباب أو الأسر في الشواء وممارسة الألعاب الرياضية المختلفة بمشاركة هواة الطيران الشراعي، قبل أن يعود الجميع أدراجهم مع دخول الليل.

المصدر : الجزيرة

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