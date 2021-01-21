12 طريقة لتناول الطعام بطريقة صحية عندما تكون مشغولا

من الناحية النظرية، يبدو طهي 3 وجبات صحية من الصفر كل يوم بمثابة طموح نبيل، ولكن بالنسبة لمعظمنا، فإن تناول الطعام الصحي عندما تكون مشغولا لا يعد أمرا ممكنا.

ما يحدث أنك تركض إلى الكافتيريا، لتلتقط أسهل وأسرع شيء تأكله، وتعود إلى المكتب لتناول غداء عمل. حتى عندما تصل المنزل، فمن المحتمل أنك متعب جدا لدرجة أنك تأكل أي شىء دسم جاهز أمامك. قد يحل هذا مشكلة الطعام، ولكنه في النهاية يؤثر سلبا على صحتك، إما من خلال زيادة الوزن أو فقدان الطاقة أو كليهما.

تقول ايمي مارتورانا ويندرل، الصحفية المهتمة بالشأن الصحي، على موقع "سيلف" Self: عندما يتم تقسيم وقتك بين العمل والأطفال والأسرة والأصدقاء، وأي من الالتزامات الأخرى التي تقضي على ساعات اليوم، قد تتساءل غالبا عن كيفية إيجاد وقت حتى لتناول الطعام بالخارج، ناهيك عن تجهيزه بالمنزل وتنظيف المكان بعد ذلك.

تقول ويندرل: إذا كنت تعاني من ضيق الوقت، فهناك بعض الحيل التي يمكن أن تساعد في جعل تناول الطعام الصحي في المنزل أسهل قليلا. الأمر يتعلق فقط بإيجاد طرق مبتكرة وذكية لتقصير أو حتى التخلص تماما من الإعداد الطويل للطعام، والتنظيف بعد ذلك.

كما يقدم موقع "إنك" (INC) الأميركي بعض النصائح البسيطة من أجل تسهيل مهمة تناول الأكل الصحي أثناء فترات الانشغال الشديد.

لا تتنازل عن الفطور البسيط

عادة ما يهمل الكثيرون الوجبة الأولى في اليوم بسبب انشغالهم بالاستعداد للذهاب سريعا إلى العمل، إلا أن وجبة الإفطار ضرورية لتجهيز جسمك ليوم طويل. في هذه الحالة يفضل تجهيز مكونات وجبة الإفطار مساء حتى لا تنسى تناولها.

كما يوصى ببدء اليوم بكوب من ماء الليمون الساخن، لأنه يقوي جهاز المناعة، ويفيد الدماغ، ويرطب الجسم، وأنه يحتوي على فيتامين "ج" (C) الذي يساعد على الهضم ويخفف التوتر.

الوجبات الخفيفة

تناول الوجبات الخفيفة عادة يمارسها الكثير من الناس على مدار اليوم. ولكنه من الممكن أن نفقد الشعور بمقدار ما يتم أكله فعليا. لهذا يجب أن تكون الوجبات الخفيفة منتصف النهار وبعد الظهر، من المكسرات أو الفاكهة المقطعة مسبقا.

يعد التقطيع المسبق في المطبخ أمرا مهما حتى لا نميل إلى الإفراط في تناول الطعام. كما أنه من الأفضل وضع جزء صغير في وعاء بدلا من تناول كيس أو علبة مليئة بالمكسرات أو غيرها من الوجبات الخفيفة.

وجبة الإفطار الصحية ضرورية لتجهيز جسمك ليوم طويل (شترستوك)

شرب الكثير من الماء

يحب الناس شرب القهوة طوال يوم العمل للحفاظ على نشاطهم، لكن شرب الماء بدلا من ذلك يفيد في جعل الجسد نظيفا وخاليا من أي سموم قد تتناولها أو تشربها.

استخدام زجاجة ماء متوسطة الحجم وإعادة ملئها يعد طريقة سهلة وسريعة وغير مكلفة وصحية، ولا تستغني عنها.

المحافظة على أوقات تناول الطعام

يضمن وجود وقت وروتين محددين لتناول الطعام أنك قادر على الاستعداد له واتخاذ خيارات صحية، وهذا أفضل من تناول الأكل فقط بعد الشعور بالجوع، فهذا يجعلك تتناول أي شيء غير صحي في طريقك.

وجبة الغداء

رغم أن الوجبات الجاهزة مغرية عند انشغالك الشديد، فإنها هذه الوجبات تكون غنية بالسعرات الحرارية مما يجعلها مسببة للمخاطر الصحية، لذلك ليس هناك ما هو أسهل وأكثر صحة من سلطة بسيطة يمكن تحضيرها بسرعة مع عصير الليمون وقليل من زيت الزيتون. أو وجبة غداء تتكون من سلطة الخضار مع البروتين، ونوع من الكربوهيدرات الجانبية الخفيفة كالمعجنات قليلة الدسم.

المشي والتحدث

لن يمنحك تناول الطعام الصحي وحده الطاقة وقوة العقل التي تحتاجها للتقدم والتركيز والنجاح. التمرين سيكون له تأثير إيجابي أيضا. قد تعتقد أنه ليس لديك الوقت للقيام بذلك، لكنك يمكن أن تجري جميع مكالماتك أثناء تجولك على قدميك بدلا من الجلوس على مكتبك.

يمكنك أن تمشي 10000 خطوة يوميا وتجعلها هدفا لك. فهذا سيسمح لك بالحفاظ على نمط حياة صحي معتدل، والحفاظ على جسم صحي أيضا.

حافظ على البساطة

إن شطيرة بسيطة من زبدة الفول السوداني على خبز القمح الكامل مع الفاكهة والزبادي تجعل وجبة غدائك كاملة وكافية.

كتابة الوصفات

قم بتخصيص دفتر ملاحظات للطهي الصحي يتضمن وجباتك الصحية المفضلة والخيارات المختلفة، وضعه في مكان مخصص للرجوع إليه بسرعة وفي أي وقت، بدلا من تضييع الوقت في البحث عبر الإنترنت.

تخزين الأساسيات الصحية

الاحتفاظ بمجموعة متنوعة من الأغذية الصحية ستجعل من السهل إعداد أطباق شهية ومفيدة، مثل الاحتفاظ بالكينوا والأرز البني والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل والفاصوليا والفواكه المجففة والمكسرات وبعض التوابل والصلصات المفضلة لديك.

يجب تحضير مكونات وجباتك المفضلة بشكل مسبق ثم تجميدها (دويتشه فيلله)

طهي الأكل وتجميده

قم بطهي الوجبات عندما يكون لديك الوقت ومن ثم قم بتخزينها في الثلاجة. ثم قم بإذابة الثلج وسخنه حسب الحاجة.

تحضير المكونات مقدما

جرب تحضير مكونات وجباتك المفضلة بشكل مسبق ثم تجميدها، وبالتالي ستتمكن من الجمع بينها بطرق مختلفة والحفاظ على الشعور بالانتعاش طوال الأسبوع.

تنظيم مطبخك

إن المطبخ غير المنظم والفوضوي لا يسعف عندما يضيق الوقت، ويمكن أن يسبب المزيد من القلق ويجعل عملية إعداد الوجبات بأكملها عملية مرهقة. في حين المطبخ المنظم يجعل من العثور على المكونات والأدوات الخاصة أمرا سهلا، بحيث يمكنك التحرك بسرعة أكبر عند إعداد وجبات صحية.

احتفظ كذلك بالأجهزة والأدوات التي تستخدمها بشكل متكرر في مكان سهل الاستخدام ولا تخبئه في الخزانة الخلفية.