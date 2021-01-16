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اليوم العالمي للطعام الحار.. فوائد لا تعرفها عن الفلفل والتوابل

تحتفل بعض الشعوب اليوم بتناول أقوى الوصفات الحارة محلية الصنع (شترستوك)
تحتفل بعض الشعوب اليوم بتناول أقوى الوصفات الحارة محلية الصنع (شترستوك)
ماري هارون - الجزيرة نت
16/1/2021

تستخدم الشعوب التوابل الحارة في أطعمتها منذ أكثر من 6 آلاف عام، حتى أصبح هناك يوم عالمي للاحتفال بالشطة والطعام الحار، يوافق 16 يناير/كانون الثاني.

وتحتفل بعض الشعوب والقبائل اليوم بتحدي تناول الطعام الحار، وتعد تايلاند والصين والهند والمالديف وسريلانكا ودول الكاريبي من أشهر الدول التي تستخدم الطعام الحار والفلفل شديد الحرارة في أطباقها اليومية، وأخيرا زادت أهمية التوابل خاصة الحار منها لما لها من فوائد اكتشفها العلم الحديث.

اليوم العالمي للطعام الحار والتوابل

لا يعرف حتى اليوم مؤسس هذا التاريخ، ولا أول سنة احتُفل بالتوابل في هذا اليوم، وربما يعود ذلك إلى وجود الطعام الحار في كثير من المطابخ العالمية منذ آلاف السنين.

ويحتفل كثيرون بهذا اليوم في المنزل أو المطاعم بتنفيذ تحديات لتناول أقوى الوصفات الحارة محلية الصنع، حتى يذرف جميع من على الطاولة الدموع من شدة الحرارة، كما تشارك بعض المطاعم في الاحتفال عن طريق تقديم أطباق لاذعة الطعم إلى درجة كبيرة.

ويمكن مشاهدة عدد من الأطباق والوصفات على الوسوم المدشنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل HotAndSpicyFoodDay،#InternationalHotAndSpicyFoodDay#، كما يمكن متابعة فيديوهات لأثر تناول تلك الأطعمة الحارة في المتسابقين.

قائمة تحدد أقوى فلفل حار

ورغم معرفة الناس بالفلفل الحار وظنهم أنه ثابت فإن هناك قائمة تتغير بدرجات حرارة الفلفل، حيث يحتوي الفلفل الحار على الكابسايسينويد وهو مركب نشط يعطي الإحساس الحار، ويقاس مستوى الحرارة بوحدة حرارة تسمى سكوفيل "شو" (SHU).

وفي الآونة الأخيرة سمّي كارولينا ريبر بالمركز الأول في تحدي تناول الفلفل الحار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هذا الفلفل الحار لديه "شو" من مليونين و200 ألف، ويعد هذا الفلفل أكثر سخونة بـ200 مرة من الفلفل "جالابينو".

فوائد التوابل

وأثبتت الدراسات احتواء الكركم والكمون على خصائص قوية مضادة للميكروبات ومضادات أكسدة، وهي تعد من التوابل الفعالة لمكافحة البكتيريا الضارة في الجسم.

واكتشف العلماء دور التوابل في مكافحة الالتهابات وعملها بوصفها مضاد التهاب للجسم عموما، وقد استخدم الثوم والزنجبيل قرونا عدة علاجا أصيلا للصداع واضطرابات المناعة والتهاب المفاصل.

ولعل الخبر السار في فوائد التوابل هو قدرتها على زيادة معدلات التمثيل الغذائي، ومن ثم تساعد على فقد مزيد من الوزن، ليس فقط بفضل تنشيط عملية الأيض، بل بعض التوابل لها دور كبير في جمح الشهية خاصة القرفة والكركم والكمون.

ويتميز الفلفل الحار والتوابل بقدرتهما على تقليل الشهية للسكريات والحلويات، لذلك تستخدم مستخلصات التوابل في عدد من أدوية الحد من الشهية، إلا أن الإفراط فيها يعد ضارا بالصحة.

كما يتناول بعض سكان المناطق الباردة الطعام الحار بغرض الإحماء والشعور بالتدفئة، وأكدت دراسة أن للتوابل والطعام الحار فائدة كبرى في تعزيز المناعة وتسكين الآلام.

معايير الأمان لتناول الطعام الحار

المدهش لكثيرين أن تناول الطعام الحار أثناء الحمل آمن بنسبة 100% للأم والجنين، حسب دراسة نشرت نتائجها عام 2019، فرغم انتقال بعض النكهات التي تتناولها الأم إلى السائل الأمينوسي فإن الطعام الحار لا يؤثر سلبا في الجنين، وعلى نحو آخر؛ فإن الإفراط في تناول الطعام الحار قد يسبب الحرقة المعدية وعسر الهضم، لذلك لا ينصح بتناول كميات كبيرة منه.

ومع تزايد الاهتمام بهذه المناسبة واتساع دائرة المشاركين بها حول العالم، يتنافس رواد هذه الصناعة ومحبو التوابل والأطعمة الحارة في ابتكار تحديات جديدة وممتعة للاحتفاء بهذا اليوم وبأهمية التوابل والأطعمة الحارة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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