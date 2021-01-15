ازدهرت مبيعاتها بالتزامن مع كورونا.. كيف تزرع نباتاتك الداخلية وتعتني بها؟

زادت عمليات البحث عن "كيف أحافظ على نبتتي المنزلية؟، لماذا تموت نبتتي المنزلية؟" بنسبة تزيد على 100% على محركات البحث.

ووفقًا لاستطلاع حديث أجراه بائع التجزئة للنباتات عبر الإنترنت بلومينغ أرتيفيشال، اشترى واحد من كل 5 أشخاص تقريبًا (من بين 1000) نباتات منزلية منذ بداية مارس/آذار 2020.

وازدهرت مبيعات النباتات المنزلية خلال الأشهر الأخيرة نتيجة للإغلاق وانعزال الناس بمنازلهم.

وقال الكاتب مورغان لورانس، في تقرير نشرته صحيفة "تلغراف" (telegraphtelegraph) البريطانية، إن عمليات البحث على "النباتات المنزلية" في محرك البحث غوغل ارتفعت إلى 84% بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان العام الماضي.

عمليات البحث على "النباتات المنزلية" في غوغل ارتفعت إلى 84% بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان الماضيين (غيتي)

كما أكدت فلاور كارد (CREDIT: Clara Molden)، وهي شركة بطاقات إلكترونية متخصصة في تصميم الأزهار، أن وسوم النباتات المنزلية على مواقع التواصل فاقت 200 ألف وسم. وشهدت بعض الشركات مثل حدائق "روكت غاردنز" (Flower Card) في هيلستون ارتفاعا يُقدر بـ 600%.

وتعتبر العناية بالنباتات الداخلية أصعب مما نعتقد رغم القوة والمرونة التي تتميز بها، وقد يكون من الصعب العناية بها والحفاظ عليها خاصة إذا كنت تفتقر للمعلومات المناسبة حول طريقة ريها وتعريضها للضوء ودرجات الحرارة المناسبة لنموها.

وتاليا كيفية العناية ببعض النباتات المنزلية:

الغيلان الواحف (نبتة العنكبوت)

صرح إيان دروموند المدير الإبداعي في شركة "إندور غاردن ديزاين" (Indoor Garden Design) بأن نباتات العنكبوت انتشرت بكثرة بفضل خصائصها المثبتة علميًا في تنقية الهواء فهي قادرة على إزالة 95% من الفورمالديهايد وأول أكسيد الكربون والنترات الموجودة في الهواء بغرفة مغلقة. وتفضل نباتات العنكبوت حرارة بين 13-27 درجة مئوية.

وينبغي تعريضها لضوء الشمس الساطع والمعتدل بطريقة غير مباشرة لأن أشعة الشمس المباشرة تحرق أوراقها، وتتسبب بظهور بقع بنية اللون. وتنمو هذه النبتة في تربة متوسطة الرطوبة، وينبغي تغيير تربتها مرة كل سنتين.

في فترات نموها الأولى تحتاج نبتة العنكبوت للماء كل 3-4 أيام، وعند نموها بالكامل (بعد سنة واحدة) يجب سقيها بشكل معتدل كل يومين، مع الحفاظ على متوسط درجة حرارة الغرفة وبمعدل رطوبة متوسط. ويمكنك إضافة السماد مرتين شهريا فصلي الربيع والصيف دون إفراط.

نباتات العنكبوت تنمو في حرارة 13-27 درجة مئوية وتعمل على تنقية هواء الغرف المغلقة (شترستوك)

قشطة دندروم

تعد الأكثر شهرة في المملكة المتحدة حاليا حيث حصدت نحو 300 ألف وسم على إنستغرام. وتتراوح درجة الحرارة المثالية لقشطة دندروم بين 18-27 درجة مئوية. ازرع هذه النبتة بغرفة مشرقة فيها الكثير من الظل وتجنُّب توجيهها لأشعة الشمس المباشرة حتى لا تتلف أوراقها.

تحتاج قشطة دندروم لتربة جيدة التصريف ومزجها بالرمل إن أمكن، دون الإفراط بريها حتى لا تتعفن الجذور. وتُعتبر الغابات المطيرة بأميركا الوسطى والجنوبية الموطن الأصلي لها. وتحتاج رطوبة متوسطة أو عالية لتنمو بشكل سليم. ولزيادة مستويات الرطوبة، يمكنك رشّ نباتك في الصباح بالماء حتى يتبخر رذاذه مع أشعة الشمس.

درجة الحرارة المثالية لبيليا بيبروميويدس 13 درجة مئوية فما فوق ويمكن أن تعيش بمناخ أكثر دفئًا (غيتي)

بيليا بيبروميويدس

اشتهرت منذ عام 2017 رغم أنه ليس من السهل نسبيًا العناية بها. ودرجة الحرارة المثالية هي 13 درجة مئوية فما فوق، ويمكن أن تعيش بمناخ أكثر دفئًا. يجب ريّها عندما تكون التربة جافة الملمس، بعد فحصها كل يوم أو يومين.

وفي حال بدأت الأوراق تتدلى فهذا يعني أنها تحتاج للماء. ويمكن زرعها في مكان مشمس وتزويدها بالسماد مرة شهريا.

الذلب ثلاثي الأحزمة (نباتات الأفعى)

هناك أكثر من 70 نوعًا منها، لذلك ستعثر على مجموعة متنوعة تناسب ذوقك. وتملك هذه النباتات قدرة طبيعية على الترشيح ولا تتطلب سقيا متكررا، وتتحمل مستويات الإضاءة المنخفضة وتفضل درجات حرارة تتراوح بين 16-24 درجة مئوية. وضوء الشمس المباشر يحرق أوراقها.

ورغم كونها واحدة من أكثر النباتات المنزلية انتشارا فإن تعفن الجذور يمثّل مشكلة شائعة. لذلك ازرعها بتربة جيدة التصريف. وفي الصيف اسقها بالماء كل أسبوعين إلى 3 أسابيع. وفي الشتاء كل 7 أسابيع.

نبات الأفعى (الثالث يسارا) الأكثر انتشارا (بيكسلز)

زنبق السلام

نبات استوائي ينمو في درجات حرارة تتراوح بين 15 و23 درجة مئوية. وتعلمك زنبق السلام بالضبط متى تحتاج للري عن طريق تدلي أوراقها وتثبيتها مرة أخرى بعد ساعة من ريها.

وتحتاج إعادة التسميد سنويًا في الربيع. وفي حال كان النبات ينمو بشكل كبير للغاية، يمكن تقسيمه إلى وعاءين. وتتحمل التربة الجافة لمدة قصيرة. لكن ستبدأ أوراقها بالتحول للون البني إذا أهملت لفترة طويلة. ويساعد رش الأوراق على زيادة الرطوبة.

وتعتبر زنابق السلام حساسة للفلورايد، وهي مادة كيميائية توجد عادة في ماء الصنبور، وتسبب ظهور أطراف الأوراق البنية.

ويمكن استخدام مياه الأمطار أو المياه المفلترة بدرجة حرارة الغرفة. أضف كل 6 أسابيع سمادا نباتيا منزليا جيد النوعية. وإذا أردت أن يزهر الزنبق، انقل النبات إلى مكان أكثر إشراقًا ولا توجهه لضوء الشمس مباشرة.

الطاووس من النباتات الاستوائية التي تفضل درجات الحرارة المرتفعة (غيتي)

كالاتيا روزوبيكتا (نباتات الطاووس)

تتراوح درجة الحرارة المثالية لهذا النبات من 18.3-26.7 درجة مئوية. ضع النباتات في الضوء لتحقيق أقصى نمو ممكن. وكونها من النباتات الاستوائية، تفضل درجات الحرارة المرتفعة، تجعد الأوراق أول دليل على الضرر الناجم عن درجة الحرارة الخاطئة.

اللبخ (التين البكاء)

يحتاج لدرجات حرارة أعلى من 16 درجة مئوية، ويُفضّل أعلى من 21 درجة مئوية. لذلك عليك زرعه بمكان مشرق دون تعريضه بشكل مباشر للضوء. ويُعتبر من النباتات التي يسهل العناية بها بشرط سقيها بانتظام. وحاول ألا تحرك اللبخ كثيرا حتى لا تسقط أوراقه على الفور. وينبغي ريها مرة واحدة في الأسبوع.

شجرة التنين خيار مثالي إذا كنت تتغيب عن المنزل فترات طويلة وأوراقها تعمل على تنقية الهواء (الأوروبية)

شجرة التنين

تعتبر خيارا مثاليا إذا كنت تتغيب عن المنزل لفترات طويلة. وتعمل الأوراق الضيقة لهذا النبات على تنقية الهواء من حولها. حافظ على درجة حرارة نباتات التنين 18-32 درجة مئوية، وتأكد ألا تقل عن 15 درجة مئوية في الشتاء.

اترك السنتيمترات العلوية من التربة تجف واختبرها بإصبعك قبل التفكير بإضافة كمية قليلة من الماء، خاصة وأن هذه النباتات لا تحب الإفراط في الري. حافظ على صحة نبات التنين عن طريق تزويده كل أسبوعين باستخدام سماد سائل متوازن.

الكركب (نبات اليشم)

يمكن أن تعيش هذه النبتة لفترات طويلة رغم إهمال سقيها لأنها تخزن الماء بأوراقها السميكة. وينمو اليشم بشكل أفضل في درجات حرارة الغرفة بين 18-24 درجة مئوية. وهي حساسة بشكل خاص تُجاه الري. ففي الربيع والصيف تحتاج لمزيد من المياه مقارنة بالشتاء.

اسقِ التربة عندما تكون جافة (مرة في الأسبوع أو مرتين في الشهر) اعتمادا على مدى جفاف التربة. واحرص على عدم رش الماء على الأوراق لأنه يسبب تعفن الأوراق. واستخدم خليطا مخففا من سماد نباتي منزلي سائل قياسي، وانقلها بعيدًا عن النوافذ الباردة.