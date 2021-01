بسبب البيروقراطية.. أطباء بريطانيا عاجزون عن إنقاذ المصابين بكورونا

لم يُسمح للعديد من العاملين بالقطاع الصحي المرخصين من خارج بريطانيا بممارسة عملهم في المستشفيات، وذلك بسبب الإصرار على اتباع إجراءات ترخيص مزاولة المهنة التقليدية، مما أدى إلى عجز واضح في أعداد الأطباء والممرضين بالمستشفيات.

وفتح مستشفى نايتنغال للطوارئ أبوابه أمس للمرضى غير المصابين بكورونا، وذلك بعد تكدس أسرة مستشفيات لندن عن آخرها بالمصابين بالفيروس، ومع الضغط غير المسبوق الذي وصلت إليه البلاد هذا الأسبوع، صرح عمدة لندن صادق خان بأن شخصا بين كل 30 شخصا في لندن أصبح مصابا بالوباء.

شكّل ذلك الأمر ضغطا على المؤسسة الوطنية للصحة "إن إتش إس" (NHS)، حيث يستقبل العاملون بها أعدادا ضخمة من المرضى أكبر من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والفرق الطبية.

يفترض عادة تخصيص ممرض واحد لكل مريض في العناية المركزة، لكن في ظل تفشي الفيروس أصبح على كل ممرض خدمة 3 مرضى في وقت واحد، الأمر الذي وصفه عمدة لندن بأن العاصمة تتعامل مع الأزمة من الناحية الطبية باتباعها طب كوارث وليس بالإجراءات الاعتيادية المتعارف عليها.

ينتظر العديد من الممرضين والأطباء بطاقات الهوية الرسمية للعمل بالمملكة المتحدة "بي آر بي" (BRP)، التي تثبت الإذن بالعمل، حيث اعتادت الجهات المعنية على تسليم تلك البطاقة خلال 7 إلى 10 أيام عمل، لكن بسبب الجائحة، استغرقت تلك الإجراءات عدة شهور من الانتظار، وهو ما تسبب في تأخير انضمام الفرق الطبية للخطوط الأمامية.

وصرح الدكتور دولين بهاغاواتي لصحيفة إندبندنت (The Independent) البريطانية، وهو جراح أعصاب ورئيس جمعية الأطباء في المملكة المتحدة، بأنه يتواصل في الوقت الراهن مع حوالي 40 حالة من الموظفين الطبيين المؤهلين الذين لا يستطيعون العمل حاليا بسبب التأخير في إصدار بطاقات "بي آر بي" الخاصة بهم.

