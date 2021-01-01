عودة الأمير هاري للأضواء بلكنة أميركية.. وتوقعات بصفقة جديدة مع العائلة المالكة

هل سيعود الأمير هاري وأسرته الصغيرة للأضواء الملكية مرة أخرى؟ فبعد فترة غياب استمرت لعام، اختارها الزوجان للانسحاب من المهام الملكية في يناير/كانون الثاني العام الماضي، قررا الظهور مرة أخرى ولكن من خلال مجموعة حلقات بودكاست للتحدث عن تجاربهما الحياتية.

بدأ الزوجان هاري وميغان أولى حلقاتهما الثلاثاء الماضي، وركزت المناقشات على الصحة العقلية، وبلغت مدة الحلقة 33 دقيقة، ويتوقع الخبراء أنها قد كلفت 30 مليون جنيه إسترليني، بحسب صحيفة "ديلي ميل" (The Daily Mail) البريطانية.

احتلت الحلقة المركز الـ17 فور إذاعتها على تطبيق سبوتيفاي، وتقدمت ببطء لتصل إلى المركز السابع عبر بودكاست سبوتيفي في المملكة المتحدة، والمركز الـ26 في الولايات المتحدة، وهو ما اعتبره البعض عدم اكتراث من الجمهور الأميركي لحديث ميغان وهاري، مقارنة باهتمام الجمهور البريطاني بأخبارهما.

ودعا الدوق (36 عاما) ودوقة ساسكس (39 عاما) عددا من أصدقائهما المشهورين للظهور خلال الحلقة الأولى التي تضم مجموعة من الفنانين والناشطين والموسيقيين البريطانيين والأميركيين البارزين.

ومن بين هؤلاء السير إلتون جون وبرينه براون وديباك تشوبرا وستايسي أبرامز وجيمس كوردن. وكان من بين الضيوف الآخرين الناشطة الديمقراطية ستايسي أبرامز ونجمة التنس نعومي أوساكا والمخرج والممثل الأميركي تايلر بيري وديباك تشوبرا والناشطة كريستينا آدين من لندن التي تقوم بحملات حول قضايا الطعام.

لكن العديد من رواد تويتر انتقدوا الحلقة، حيث وصفها أحدهم بأنها "مملة ووعظية" بينما كتب آخر "أُفضل مشاهدة مسلسل".

ولم يغفر الجمهور البريطاني للأمير هاري لكنته الأميركية التي بدت واضحة في كثير من الكلمات أثناء الحلقة، كما بدا واضحا أيضا اللكنة الأميركية لنجلهما "آرتشي"، الذي هنأ المستمعين بالعام الجديد.

ما لفت الانتباه أن الزوجين اللذين ابتعدا عن الحياة الملكية للفوز بالخصوصية من أجل ابنهما -حسبما أعلنا قبل عام- تخليا عن هذا المبدأ وسمحا لطفلهما بالظهور معهما، إذ اختلف الجمهور بين من رأى ظهوره أمرا رائعا، وبين من اعتبره محاولة لزيادة أرباحهما.

صفقة جديدة مع القصر

وفي تقريرهما الذي نشره موقع "دايلي بيست" (The Daily Beast) الأميركي، استعرض الكاتبان توم سايكس وتيم تيمان ملخصا لأهم أخبار العائلة المالكة البريطانية، لا سيما بعض التوقعات المتعلقة بالأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن الأمير هاري سيعود للمملكة المتحدة للتفاوض على تمديد شروط الاتفاقية التي تخلى بموجبها الزوجان عن مهامهما الملكية وأطلقت عليها الصحافة البريطانية "ميغزيت" (Megxit)، في محادثات ذات طابع "أقلّ حدة"، حيث قالت الصحيفة إن الزوجين "حريصان على التمسك بألقابهما الملكية، رغم التزاماتهما التجارية المتزايدة في الولايات المتحدة".

وقد يقضي هاري وميغان وقتا أطول في بريطانيا خلال عام 2021، وذلك لحضور عيد ميلاد الملكة الـ95، وعيد ميلاد دوق إدنبرة الـ100؛ وفعالية رفع الستار عن تمثال الأميرة الراحلة ديانا الذي طال انتظاره بالتزامن مع عيد ميلادها الستين، في مطلع يونيو/حزيران.

وذكرت الصحيفة أن العائلة المالكة قد تعيد لهاري بعض مناصبه العسكرية، التي تم تجريده منها العام الماضي عند تخليه مع زوجته عن مهامهما الملكية.

دعاوى قضائية رغم الاعتذار

ورغم تلقي الأمير هاري اعتذارا نادرا من صحيفة "ميل أون صنداي" لنشرها قصة ملفقة تدعي أن هاري لم يعد على اتصال مع مشاة البحرية الملكية بعد تخليه عن مهامه الملكية، فإن صحيفة "تلغراف" أفادت بأن هذا الاعتذار لن يعني نهاية القضية، وليس لدى هاري أي نية لإسقاط جلسة المحكمة المقرر عقدها في وقت مبكر من العام الجديد.

كما تواجه الصحيفة قضية مماثلة من زوجته ميغان، التي ادّعت أن صحيفة "ميل أون صنداي" انتهكت خصوصية البيانات بنشرها مقتطفات من رسالة أرسلتها إلى والدها، توماس ماركل. وسيتم النظر في القضية، التي كان من المقرر إجراؤها في يناير/كانون الثاني في المحكمة العليا في لندن، في خريف 2021، بعد أن تم قبول طلب ميغان بالتأجيل لأسباب سرية.