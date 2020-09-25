له فوائد صحية ونفسية.. كيف تكتسب مهارة التعامل بلطف مع الآخرين؟

عبر مقارنات اجتماعية، تقيس نفسَك -إلى حد كبير- بمدى نجاح الآخرين أو عيوبهم. لكن، كن حذرا من هذه المقارنات، فإن لها أوجها مختلفة.
من المهم أن نشيد بالأعمال الجيدة وأن نُعلي من شأن اللطفاء. ووفقا لعالم الأعصاب وأستاذ علم النفس في جامعة ستانفورد، جميل زكي "عندما نسلط الضوء على السلوك اللطيف، فإننا نساهم بانتشاره".
وتشير الدراسات إلى أن التصرف بلباقة يخفض من إفراز هرمونات الإجهاد، ويجعل الشخص أقل عرضة للاكتئاب وأقل عزلة وأكثر سعادة. كما أثبتت عدة أبحاث أن اللطفاء يتمتعون بصحة أفضل ويعيشون فترة أطول.
تقول الكاتبة إليزابيث بيرنشتاين، في تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" (wsj) الأميركية، إن التعامل بلطف مع الآخرين يعود على صاحبه بفوائد جسدية ونفسية كثيرة.
وتعتبر أن السلوك المهذب والتعامل بلطف مع الآخرين مهارة مطلوبة بشدة في عصر "كوفيد-19". ففي مثل هذا الظرف الذي أجبر الناس على العزلة، يساعد التعامل بلطف على تمتين العلاقات مع الآخرين، وتحديد الأهداف الكبرى في الحياة وتطبيق قيمنا ومبادئنا.
من وجهة نظر علماء النفس، يُعتبر اللطف نوعا من الإيثار وله نوعان: اللطف المتبادل، حين تساعد شخصا وتتوقع أن تستفيد منه بطريقة ما. واللطف الخالص الذي لا تتوقع أن تتلقى أي شيء مقابله.
وعودة إلى د. زكي (أستاذ علم النفس) فإنه يقول: لا تمثل الغريزة العامل الوحيد المسؤول عن ميلنا للتعامل بلطف مع الآخرين، بل تلعب التنشئة دورا مهما أيضا باكتساب هذا السلوك.
وتؤكد ستيفاني بريستون، أستاذة علم النفس في جامعة ميشيغان، أن التصرف بلطف ينشط جزءا في الدماغ يُعرف بنظام المكافأة، وهو المسؤول عن المتعة والمشاعر الإيجابية، لذلك يشبه الشعور الذي ينتابنا عندما نتصرف بلطف ما نشعر به عندما نتناول وجبتنا المفضلة.
كما يفرز الدماغ هرمون الأوكسيتوسين المعروف بـ "هرمون الحب" عندما نجد استجابة من الشخص الذي تصرفنا معه بلطف، وهو ما يجعل الشعور الإيجابي يستمر لفترة أطول.
وأظهرت دراسة، نُشرت في مجلة "جورنال أوف بوزيتيف سايكولوجي" (Journal of Positive Psychology) عام 2019، أن الذين يؤمنون بقيمة التعامل بلطف مع الآخرين تمتعوا بقدر أكبر من المشاعر الإيجابية والرضا والسعادة في علاقاتهم مع الآخرين، مقارنة بأولئك الذين لم يؤمنوا بقيمة هذا السلوك.
من الضروري أن نعمل على اكتساب مهارة التصرف بلطف مع الآخرين إذا كنا نفتقدها، وأن نعمل على تقييم تصرفاتنا يوما بعد يوم حتى نحقق الهدف.
وبحسب الكاتبة، من المهم جدا أن نهتم بمشاعر الآخرين ونعمل على مساعدتهم لكن دون أن نهمل احتياجاتنا الخاصة، كما ينبغي ألا نهمل أقرب الأشخاص إلينا ونظهر العطف والطيبة مع الغرباء فقط.
وتعتبر أن السلوك المهذب والتصرف بلطف مع الآخرين أصبح مطلوبا في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، في ظل جائحة كورونا التي ضربت العالم.
وأظهر الناس بالفعل أنهم أكثر ميلا للتعامل بلطف خلال الأزمات، حيث زادت وتيرة الأعمال الخيرية، وباتوا أكثر استعدادا لتقديم المساعدة للجيران المسنين وترك إكراميات أكبر لعمال المطاعم.