البث الحي
أسلوب حياة|تركيا

بالفيديو.. بدء موسم تصنيع "صلصة الفليفلة" بولاية شانلي أورفا التركية

24/9/2020
|
آخر تحديث
24/9/2020
(مكة المكرمة) 09:59 PM

بدأ أهالي ولاية شانلي أورفا التركية -الشهيرة بمطبخها الغني- موسم تصنيع صلصة الفليفلة الحارة (الدبس) هذه الأيام.

وتشهد أسواق الخضار في الولاية الواقعة جنوب شرقي تركيا ازدحاما بسبب إقبال الأهالي على شراء الفليفلة بكميات كبيرة، بهدف تحويلها إلى صلصة استعدادا لفصل الشتاء.

أسواق الخضار في ولاية شانلي أورفا تشهد إقبالا كبيرا على شراء الفليفلة (الأناضول)

وتمر الفليفلة بعملية شاقة لدى تحويلها إلى صلصة، قبل أن تأخذ موقعها على موائد الطعام أيام الشتاء.

وفي حديث للأناضول، قال مراد مرمر نائب رئيس اتحاد منتجي الفليفلة في شانلي أورفا إن موسم تصنيع "دبس الفليفلة" في الولاية يوافق هذه الفترة من كل عام.

صلصة الفليفلة تحتل مكانة مهمة في المطبخ التركي وتستخدم لتحضير عدد كبير من المأكولات (الأناضول)

وأضاف أن تصنيع الصلصة يخضع لعملية شاقة، حيث تقوم النسوة بداية بغسل الثمار، وعزل بذورها، ووضعها تحت أشعة الشمس فترة، قبل أن تطحن، وتوضع تحت أشعة الشمس مرة أخرى.

النساء يقمن بغسل ثمار الفليفلة وعزل بذورها ووضعها تحت أشعة الشمس (الأناضول)

وأشار إلى أن صلصة الفليفلة تحتل مكانة مهمة في مطبخ المدينة، حيث تستخدم في تحضير عدد كبير من المأكولات، فضلا عن استهلاكها مباشرة، خاصة في وجبات الفطور.

من جانبه، قال محمد باكير (أحد منتجي صلصة الفليفلة بالولاية) إنه يسوّق منتجاته إلى كافة أنحاء تركيا.

تحضير صلصة الفلفل الحار طقس سنوي في ولاية شانلي أورفا التركية (الأناضول)

وأوضح أن تحضير الصلصة يستغرق بين 3 و5 أيام حسب الطقس، حيث تصنع عادة خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول كل عام، لافتا إلى أن الطلب على الصلصة منخفض قليلا هذا العام بسبب جائحة كورونا.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المونة اللبنانية.. فلكلور عابر للفصول والأجيال

المونة اللبنانية عادة متوارثة لدى القرويين ولا تزال متوارثة لدى الكثير من اللبنانيين. بعض أنواع المونة حملها المهاجرون إلى بلاد الاغتراب، فهذه المأكولات ترعرعوا عليها، لذلك أصبحت معروفة عالميا.

المزيد من أسلوب حياة

كيف تشارك خبر فقدان الوظيفة مع أبنائك؟

الأطفال يدركون أن فقدان الوظيفة يعني تعطيل الخطط الترفيهية الخاصة بهم (بيكسلز)

أشياء يومية تستخدمها بشكل خاطئ طوال الوقت

للحصول على طعام مشوي ومقرمش، ينبغي ترك باب الفرن مفتوحا قليلا لمنع تكوّن البخار (شترستوك)

أبرزها الملابس واللقاح والمشاكل النفسية.. قضايا يجب حلها قبل العودة للعمل بعد كورونا

مازالت هناك مخاوف من ارتياد المواصلات بعد إعادة فتح الشركات (الفرنسية)

كل ما تحتاج معرفته عن التأشيرة الجديدة للالتحاق بالجامعات البريطانية

النظام الجديد يرفع حظ العرب بالحصول على تأشيرة الدراسة ولن تكون هناك أي معاملة تفضيلية لأي طالب غير بريطاني (شترستوك)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)