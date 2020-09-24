بالفيديو.. بدء موسم تصنيع "صلصة الفليفلة" بولاية شانلي أورفا التركية

بدأ أهالي ولاية شانلي أورفا التركية -الشهيرة بمطبخها الغني- موسم تصنيع صلصة الفليفلة الحارة (الدبس) هذه الأيام.

وتشهد أسواق الخضار في الولاية الواقعة جنوب شرقي تركيا ازدحاما بسبب إقبال الأهالي على شراء الفليفلة بكميات كبيرة، بهدف تحويلها إلى صلصة استعدادا لفصل الشتاء.

أسواق الخضار في ولاية شانلي أورفا تشهد إقبالا كبيرا على شراء الفليفلة (الأناضول)

وتمر الفليفلة بعملية شاقة لدى تحويلها إلى صلصة، قبل أن تأخذ موقعها على موائد الطعام أيام الشتاء.

وفي حديث للأناضول، قال مراد مرمر نائب رئيس اتحاد منتجي الفليفلة في شانلي أورفا إن موسم تصنيع "دبس الفليفلة" في الولاية يوافق هذه الفترة من كل عام.

صلصة الفليفلة تحتل مكانة مهمة في المطبخ التركي وتستخدم لتحضير عدد كبير من المأكولات (الأناضول)

وأضاف أن تصنيع الصلصة يخضع لعملية شاقة، حيث تقوم النسوة بداية بغسل الثمار، وعزل بذورها، ووضعها تحت أشعة الشمس فترة، قبل أن تطحن، وتوضع تحت أشعة الشمس مرة أخرى.

النساء يقمن بغسل ثمار الفليفلة وعزل بذورها ووضعها تحت أشعة الشمس (الأناضول)

وأشار إلى أن صلصة الفليفلة تحتل مكانة مهمة في مطبخ المدينة، حيث تستخدم في تحضير عدد كبير من المأكولات، فضلا عن استهلاكها مباشرة، خاصة في وجبات الفطور.

من جانبه، قال محمد باكير (أحد منتجي صلصة الفليفلة بالولاية) إنه يسوّق منتجاته إلى كافة أنحاء تركيا.

تحضير صلصة الفلفل الحار طقس سنوي في ولاية شانلي أورفا التركية (الأناضول)

وأوضح أن تحضير الصلصة يستغرق بين 3 و5 أيام حسب الطقس، حيث تصنع عادة خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول كل عام، لافتا إلى أن الطلب على الصلصة منخفض قليلا هذا العام بسبب جائحة كورونا.