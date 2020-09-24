بعد كارثة السودان وتحذيرات مصر.. كيف تحمي نفسك من الفيضان والسيول؟

أتى الخريف، وبدأت مواسم الأمطار والفيضانات في المنطقة العربية، منذ أيام قليلة عانى السودان من فيضان عارم، تسبب في غرق العديد من المدن السودانية، و خسائر مادية وبشرية، تكبدتها حكومة الخرطوم، بينما بدأت مصر في رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم السيول والفيضان، بعد أن بلغت التحذيرات أشدها بأنه سيكون من أشد المواسم التي مرت على مصر في 20 عاما الأخيرة.

ما تزال تعلق بذاكرة المصريين ذكريات السيول العارمة وفيضان أكتوبر/تشرين الأول 1992، والذي دمر عشرات القرى، وساوى بعشرات المنازل وجه الأرض، وترك الآلاف دون إشارة واضحة لما يجب عليهم أن يفعلوه، وكيف كان من الممكن أن يتجنبوا المأساة، الصليب الأحمر الأميركي وضع دليلا للتعامل مع كوارث الفيضانات والسيول في المنطقة العربية، يشمل الدليل عدة مراحل للتعامل مع ما قبل الفيضان وما بعده وأثناء الكارثة.

ضع الخطة قبل الكارثة

مع بدء التحذيرات من قدوم الفيضان، عليك وضع خطة للاستعداد؛ خاصة إذا كنت في المناطق القريبة من مسار السيل، والأكثر عرضة لخطورة الفيضان، ليس عليك المغادرة في البداية، عليك فقط الاستعداد لذلك، ووضع قائمة تواصل مع أقرب شخص يكون بعيدا عن نقاط الوجود في محيط الفيضان، وإعلامه بالمعلومات الأساسية عنك، وخطتك للمواجهة، وأماكن اللجوء التي قد تضطر للوجود فيها مؤقتا.

عليك الاستعداد بخطة للهرب من منزلك، وأول ما تشمله الخطة هو تأمين مخرجين من المنزل، والاستعداد الدائم بوضع حقيبة أساسية لكل فرد، تشمل أهم الأشياء التي يحتاجها لتمرير الأيام الأولى من الأزمة، سواء كانت أدوية أو ملابس أو أدوات للعمل أو الدراسة.

تذكر أنك مسؤول عن حماية روح حيوانك الأليف، الذي يعتبرك عائلته؛ لذا فلا مجال لتركه يصارع أمواج الفيضان وحيدا، عليك أن تؤمن له مكانا إذا كنت لن تستطع أن تكفله في أيام الأزمة الأولى.

إذا وصلت بالسيارة إلى مكان مغمور بالمياه، فابحث عن طريق آخر (بيكسابي)

إعداد حقيبة الكوارث

يشمل إعداد حقيبة الكوارث، أكبر قدر من الأطعمة الجافة، والمعلبات، جالون ماء شرب لكل فرد، حقيبة الإسعافات الأولية الضرورية، مصباح يدوي، راديو يعمل بالبطارية.

تجهيز ملابس مخصصة للمطر، وأحذية تلائم السير لمسافات طويلة في الطين والماء وتحت المطر، نقود بفئات قليلة، وورقة مسجل بها بيانات الاتصال اللازمة بأقرب الأشخاص والمستشفيات الموصى بهم، بالإضافة إلى بيانات أساسية عن فصيلة الدم، والأمراض التي تعاني منها.

ما عليك فعله أثناء الفيضان

مع انطلاق التحذيرات من اقتراب الفيضان من منطقتك التي تقطن بها، عليك الاستعداد للمغادرة، وتحديد وجهتك لأعلى منطقة في قريتك أو مدينتك يمكنك اللجوء إليها.

في حالة عبور مجرى مياه بحيث تعلو المياه كاحلك، توقف واسلك طريقا آخر، حيث أن ارتفاع المياه لأكثر من 6 بوصات عن سطح الأرض، يمكن أن يسقطك أرضا.

إذا وصلت بالسيارة إلى مكان مغمور بالمياه، استدر وابحث عن طريق آخر، وإذا كانت المياه تغمر الطرق من حولك، اترك السيارة وسر على قدميك لأعلى نقطة قريبة.

بعد الفيضان.. ما تبقى من الكارثة

عد إلى المنزل فقط في حال تأكيد السلطات انتهاء الفيضان وعودة الأمان للمنطقة، قبل الدخول إلى المنزل عليك فحص توصيلات الغاز والكهرباء، والتأكد من أساسات المنزل والشقوق التي وقعت جراء السيل، إذا شممت رائحة غاز، اترك المكان على الفور واتصل بالنجدة.