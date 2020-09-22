كم كان عمر أغنى 14 شخصا في العالم عندما أصبحوا من أصحاب المليارات لأول مرة؟

أصبح بيل غيتس مليارديرا عام 1987، وكان عمره وقتها (31 عاما)؛ ليكون بذلك أصغر شخص ينضم إلى نادي أصحاب المليارديرات. لكن في عام 2008 انتزع منه مارك زوكربيرغ اللقب، ولم يتجاوز عمره (23 عاما).

وفي هذا التقرير صنف موقع "بيزنس إنسايدر" (businessinsider) الأميركي عن طريق تحليل قائمة "فوربس" (Forbes) للمليارديرات لعام 2020 أغنى أغنياء العالم حسب العمر الذي أصبحوا فيه مليارديرات، من الأكبر إلى الأصغر.

وارن بافت أصبح أسطورة الاستثمار عام 1986 وعمره 56 عاما (رويترز)

وارن بافت: 56 عاما (الثروة الحالية 79.7 مليار دولار)

أصبح أسطورة الاستثمار والمدير التنفيذي لشركة "بيركشير هاثاواي" (Berkshire Hathaway) مليارديرا عصاميا عام 1986 وعمره (56 عاما)، وتجاوز صافي ثروته مليار دولار بعد أن باعت شركته أسهما من الفئة "أ" لأول مرة.

جورج لوكاس: 52 عاما (الثروة الحالية 5.7 مليارات دولار)

أنتج لوكاس اثنين من أشهر سلاسل الأفلام في عصرنا؛ لكنه جنى معظم أمواله -وفقا لموقع بلومبيرغ- من خلال بيع استوديو الإنتاج الخاص به "لوكاس فيلم" (Lucas Film) إلى شركة "ديزني" (Disney) مقابل 4.05 مليارات دولار نقدا. وأصبح مليارديرا عصاميا لأول مرة عام 1996، وكان عمره وقتها 52 عاما.

جورج لوكاس أصبح مليارديرا عصاميا لأول مرة عام 1996، وكان عمره وقتها 52 عاما (رويترز)

كارلوس سليم: 51 عاما (الثروة الحالية 51.2 مليار دولار)

أصبح كارلوس سليم مليارديرا عصاميا عام 1991 بعمر (50 عاما). وأدت استثماراته في مجال العقارات دورا كبيرا في تنامي ثروته، وعام 2015 احتل المرتبة الثانية في قائمة أغنياء العالم.

لاري إليسون: 49 عاما (الثروة الحالية 71.4 مليار دولار)

أصبح مؤسس شركة "أوراكلز" (Oracle's) مليارديرا عصاميا عام 1993 بعمر 49 عاما، ومنذ تنحيه عن منصبه كمدير تنفيذي لشركة "أوراكل" عام 2014، اكتسب إليسون سمعة الرجل المستهتر المولع بسباقات اليخوت.

أوبرا وينفري أصبحت مليارديرة عصامية عام 2003 وعمرها 49 عاما (غيتي)

أوبرا وينفري: 49 عاما (الثروة الحالية 2.5 مليار دولار)

حسب مجلة "فوربس"، أصبحت قطب وسائل الإعلام مليارديرة عصامية عام 2003 وعمرها 49 عاما، وقد ساعدتها إمبراطوريتها الإعلامية على أن تصبح أول مليارديرة من ذوي البشرة السوداء في التاريخ.

ميغ ويتمان: 42 عاما (الثروة الحالية 5.1 مليارات دولار)

أصبحت المديرة التنفيذية السابقة لشركة "إيباي" (eBay) و"هوليت باكارد" (Hewlett-Packard CEO) التي تشغل حاليا منصب المديرة التنفيذية لشركة "كويبي" (Quibi) مليارديرة عصامية عام 1998، وهي في عمر الـ42.

السير ريتشارد برانسون: 41 عاما (الثروة الحالية 4.6 مليارات دولار)

حسب مجلة فوربس، حصل الملياردير البريطاني البارز على ملياره الأول عام 1991 بعد أن تجاوز عمره 41 عاما، إذ أصبح مؤسس "مجموعة فيرجن" (Virgin Group) مليارديرا عصاميا بفضل نجاح العديد من شركاته، مع العلم أنه كان يشرف على حوالي 500 شركة.

إيلون ماسك أصبح ملياديرا عام 2012 في عمر 41 عاما (رويترز)

إيلون ماسك: 41 عاما (الثروة الحالية 68 مليار دولار)

وصل المؤسس المشارك لشركة "باي بال" (PayPal) و"تسلا موتورز" (Tesla Motors) ومؤسس "سبيس أكس" (SpaceX) إلى وضع الملياردير العصامي عام 2012 في عمر 41 عاما.

مارك كوبان: 40 عاما (الثروة الحالية 4.2 مليارات دولار)

أصبح مالك نادي "دالاس مافريكس" (Dallas Mavericks) مليارديرا عصاميا عام 1998، وكان عمره 40 عاما، وفقا لمجلة "فوربس"، بعد بيع شركته الأولى "ميكرو سوليوشينز" (Micro Solutions) أضحى مليونيرا، لكنه أصبح مليارديرا بعد بيع شركته الثانية "برودكاست.كوم" (Broadcast.com).

جيف بيزوس: 35 عاما (الثروة الحالية 188.1 مليار دولار)

أصبح المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "أمازون" (Amazon) مليارديرا عصاميا عام 1999 عندما بلغ 35 عاما، حيث جعله ارتفاع قيمة أسهم أمازون يقفز من وضع المليونير إلى الملياردير.

أصبح بيل غيتس مليارديرا عصاميا عام 1987 عندما كان يبلغ من العمر 31 عاما (رويترز)

بيل غيتس: 31 عاما (الثروة الحالية 113.5 مليار دولار)

أصبح مؤسس "مايكروسوفت" (Microsoft)، البالغ من العمر الآن 64 عاما، مليارديرا عصاميا عام 1987 عندما كان يبلغ من العمر 31 عاما، حين تجاوزت قيمة أسهم غيتس مليار دولار، كان أصغر ملياردير في ذلك الوقت.

لاري بايج: 30 عاما (الثروة الحالية 66.8 مليار دولار)

انضم أحد مؤسسي "غوغل" (Google)، الذي يبلغ من العمر الآن 47 عاما، إلى نادي المليارديرات في عام 2004 بعمر 30 عاما، وذلك عندما جعل العرض العام الأولي صافي ثروة بايج تتجاوز مليار دولار لأول مرة.

إيفان شبيغل: 25 عاما (الثروة الحالية 4.5 مليارات دولار)

أصبح المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "سناب شات" (Snapchat) مليارديرا عام 2015 وعمره 25 عاما، عندما وصلت قيمة أسهم شركته إلى مليار دولار، مما جعله أحد أصغر المليارديرات العصاميين.

مارك زوكربيرغ بعمر 23 عاما أصبح أصغر ملياردير عصامي (الأوروبية)

مارك زوكربيرغ: 23 عاما (الثروة الحالية 99.6 مليار دولار)

أصبح المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "فيسبوك" (Facebook) مليارديرا بعمر 23 عاما بعد العرض العام الأولي للشبكة الاجتماعية عام 2008، وهو الأمر الذي جعل منه أصغر ملياردير عصامي في التاريخ في ذلك الوقت.