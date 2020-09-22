كم كان عمر أغنى 14 شخصا في العالم عندما أصبحوا من أصحاب المليارات لأول مرة؟

تصدرت تاتيانا باكالشوك قائمة أغنى نساء روسيا، وهي سيدة أعمال عصامية تنشط في التجارة الحرة عبر الإنترنت، بلغت ثروة تاتيانا باكالشوك (44 عاما) نحو 1.4 مليار دولار.
أصبح بيل غيتس مليارديرا عام 1987، وكان عمره وقتها (31 عاما)؛ ليكون بذلك أصغر شخص ينضم إلى نادي أصحاب المليارديرات. لكن في عام 2008 انتزع منه مارك زوكربيرغ اللقب، ولم يتجاوز عمره (23 عاما).
وفي هذا التقرير صنف موقع "بيزنس إنسايدر" (businessinsider) الأميركي عن طريق تحليل قائمة "فوربس" (Forbes) للمليارديرات لعام 2020 أغنى أغنياء العالم حسب العمر الذي أصبحوا فيه مليارديرات، من الأكبر إلى الأصغر.
أصبح أسطورة الاستثمار والمدير التنفيذي لشركة "بيركشير هاثاواي" (Berkshire Hathaway) مليارديرا عصاميا عام 1986 وعمره (56 عاما)، وتجاوز صافي ثروته مليار دولار بعد أن باعت شركته أسهما من الفئة "أ" لأول مرة.
أنتج لوكاس اثنين من أشهر سلاسل الأفلام في عصرنا؛ لكنه جنى معظم أمواله -وفقا لموقع بلومبيرغ- من خلال بيع استوديو الإنتاج الخاص به "لوكاس فيلم" (Lucas Film) إلى شركة "ديزني" (Disney) مقابل 4.05 مليارات دولار نقدا. وأصبح مليارديرا عصاميا لأول مرة عام 1996، وكان عمره وقتها 52 عاما.
أصبح كارلوس سليم مليارديرا عصاميا عام 1991 بعمر (50 عاما). وأدت استثماراته في مجال العقارات دورا كبيرا في تنامي ثروته، وعام 2015 احتل المرتبة الثانية في قائمة أغنياء العالم.
أصبح مؤسس شركة "أوراكلز" (Oracle's) مليارديرا عصاميا عام 1993 بعمر 49 عاما، ومنذ تنحيه عن منصبه كمدير تنفيذي لشركة "أوراكل" عام 2014، اكتسب إليسون سمعة الرجل المستهتر المولع بسباقات اليخوت.
حسب مجلة "فوربس"، أصبحت قطب وسائل الإعلام مليارديرة عصامية عام 2003 وعمرها 49 عاما، وقد ساعدتها إمبراطوريتها الإعلامية على أن تصبح أول مليارديرة من ذوي البشرة السوداء في التاريخ.
أصبحت المديرة التنفيذية السابقة لشركة "إيباي" (eBay) و"هوليت باكارد" (Hewlett-Packard CEO) التي تشغل حاليا منصب المديرة التنفيذية لشركة "كويبي" (Quibi) مليارديرة عصامية عام 1998، وهي في عمر الـ42.
حسب مجلة فوربس، حصل الملياردير البريطاني البارز على ملياره الأول عام 1991 بعد أن تجاوز عمره 41 عاما، إذ أصبح مؤسس "مجموعة فيرجن" (Virgin Group) مليارديرا عصاميا بفضل نجاح العديد من شركاته، مع العلم أنه كان يشرف على حوالي 500 شركة.
وصل المؤسس المشارك لشركة "باي بال" (PayPal) و"تسلا موتورز" (Tesla Motors) ومؤسس "سبيس أكس" (SpaceX) إلى وضع الملياردير العصامي عام 2012 في عمر 41 عاما.
أصبح مالك نادي "دالاس مافريكس" (Dallas Mavericks) مليارديرا عصاميا عام 1998، وكان عمره 40 عاما، وفقا لمجلة "فوربس"، بعد بيع شركته الأولى "ميكرو سوليوشينز" (Micro Solutions) أضحى مليونيرا، لكنه أصبح مليارديرا بعد بيع شركته الثانية "برودكاست.كوم" (Broadcast.com).
أصبح المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "أمازون" (Amazon) مليارديرا عصاميا عام 1999 عندما بلغ 35 عاما، حيث جعله ارتفاع قيمة أسهم أمازون يقفز من وضع المليونير إلى الملياردير.
أصبح مؤسس "مايكروسوفت" (Microsoft)، البالغ من العمر الآن 64 عاما، مليارديرا عصاميا عام 1987 عندما كان يبلغ من العمر 31 عاما، حين تجاوزت قيمة أسهم غيتس مليار دولار، كان أصغر ملياردير في ذلك الوقت.
انضم أحد مؤسسي "غوغل" (Google)، الذي يبلغ من العمر الآن 47 عاما، إلى نادي المليارديرات في عام 2004 بعمر 30 عاما، وذلك عندما جعل العرض العام الأولي صافي ثروة بايج تتجاوز مليار دولار لأول مرة.
أصبح المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "سناب شات" (Snapchat) مليارديرا عام 2015 وعمره 25 عاما، عندما وصلت قيمة أسهم شركته إلى مليار دولار، مما جعله أحد أصغر المليارديرات العصاميين.
أصبح المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "فيسبوك" (Facebook) مليارديرا بعمر 23 عاما بعد العرض العام الأولي للشبكة الاجتماعية عام 2008، وهو الأمر الذي جعل منه أصغر ملياردير عصامي في التاريخ في ذلك الوقت.