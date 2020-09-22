منها فرشاة الشعر والسجاد.. أغراض ستفاجئك بأن لها تاريخ صلاحية

أحيانا ما نتعامل مع الأغراض في حياتنا اليومية، وكأنها ستدوم للأبد، وليس لها تاريخ انتهاء صلاحية، وأنها سهلة الاستبدال عندما تنكسر أو تتوقف عن أداء الغرض منها؛ لكن ليست المنتجات الغذائية وحدها هي ما ينتهي صلاحيته، فكل الأغراض من حولنا لها تاريخ انتهاء صلاحية، ومن الأفضل عدم استخدامها بعد انتهاء هذه الفترة.

كرسي الأطفال بالسيارة

يحمي كرسي السيارة للأطفال حياة طفلك في حال التعرض للحوادث، لذا من المهم للغاية الاهتمام به وتركيبه بشكل صحيح حتى يؤدي مهمته على أكمل وجه، ويعد تغيير الكرسي بعد شرائه بعدة سنوات من الأمور التي يجب الانتباه لها؛ لأن حتى هذه الكراسي لها تاريخ تنتهي بعده صلاحيتها.

أفاد موقع "هيلث لاين" (Healthline) أن تاريخ صلاحية كراسي الأطفال للسيارة يترواح بين 6 إلى 10 سنوات، وهو ما يتحدد وفقا لجودتها وكيفية استخدامها، فكراسي الأطفال تتعرض للكثير من الأوساخ وعمليات التنظيف والتعديل؛ لتكون بالمقاس المناسب للطفل كلما كبر حجمه.

كذلك يشير الموقع إلى أن الحرارة العالية تنقص من العمر الافتراضي للكرسي؛ لأن أشعة الشمس القوية تؤثر على الأنسجة ومكونات الكرسي بشكل سلبي، بالطبع لا يوجد قانون يحظر استعماله لأكثر من 10 سنوات؛ لكنه سيكون غير آمن للطفل الذي سيجلس به، خاصة لمن يستخدمون نفس الكرسي للأشقاء على مدار أعوام طويلة.

وأخيرا ينصح الموقع بضرورة التخلص من الكرسي بطريقة سليمة، وعدم التبرع به للجمعيات الخيرية حتى لا يعاد استخدامه بطريقة قد تضر أطفالا آخرين، ومن الأفضل عند رميه الكتابة عليه بأنه غير صالح للاستخدام، كما يمكن إعادة تدويره ليصنع منه غرض آخر ذو استخدام مختلف.

تاريخ صلاحية كراسي الأطفال للسيارة يترواح بين 6 إلى 10 سنوات (وكالة الأنباء الألمانية)

السجاد

يتبين العمر الافتراضي للسجاد وفقا لعدد من المعايير، فهناك بعض الأمور العامة المتعلقة بالاستخدام، التي من الممكن أن تزيد من عمر السجاد، الذي تتراوح مدته بين 5 إلى 15 عاما، اعتمادا على كيفية الاعتناء به وجودة الخامات المستخدمة لصناعته، فإن كان مصنوعا من النايلون أو الصوف، فمن المفترض أن يدوم أطول من باقي أنواع السجاد.

ينصح موقع "هوم ستايل كاربتس" (Homestyle-carpets) بضرورة تنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية مرة أسبوعيا على الأقل، مع تنظيفها بشكل احترافي بواسطة متخصصين كل عام إلى عامين؛ كي لا يتكاثر التراب داخل أنسجة السجاد.

وفقا لموقع "أو سي ريجيستر" (OCregister) فإنه يمكن لسجادة واحدة تخزين ما يقارب 20 كيلو غراما من الأتربة سنويا، وحتى لو تم الاعتناء بها جيدا، فيسظل بها الكثير من الأتربة التي تجتذب الحشرات مثل العثة، وهو ما يؤثر على الصحة العامة للأشخاص المتعاملين مع الغرفة التي تحتوي على السجادة.

كذلك ينصح الموقع بضرورة تنظيف السجاد بمكنسة كهربائية جيدة وغير قديمة؛ لأن قوة الشفط تضعف بشكل عام عبر الأعوام، مما يزيد من احتمالية تراكم التراب داخل أنسجة السجاد.

الأحذية الرياضية المخصصة للركض

رغم أنه قد يبدو لمقتني الحذاء أنه لم يبلى بعد ويمكن استخدامه لفترة أخرى؛ إلا أنه في الحقيقة قد يكون مضرا أكثر منه نافعا، فالحذاء الرياضي المخصص للركض يكون محشوا بطريقة مخصصة لإراحة الراكض والحد من الاحتكاك والضغط على قدمه وركبته، وبعد فترة من الاستخدام يبدأ هذا الحشو في الهبوط مسببا آلاما للراكض، وقد لا يعلم أن الشعور بالألم بسبب ارتدائه لحذاء رياضي منتهي الصلاحية.

يفيد موقع "فليت فيت" (Fleet Feet) أن فترة صلاحية الحذاء تنتهي بعد استخدامه لمسافة 600 إلى 750 كيلو مترا؛ لكن هذا بافتراض أن الحذاء كان جديدا في المتجر، ولم يكن مصنعا منذ فترة وموجودا في المخزن، فعلى سبيل المثال الأحذية التي تباع في التخفيضات غالبا ستبلى عند استخدامها لمسافة 300 إلى 450 كيلو مترا فقط.

العلب البلاستيكية

لا يوجد مطبخ يخلو من العبوات والعلب البلاستيكية لحفظ الأغذية أو مزج الطعام؛ لكن هناك بعض الأمور الواجب معرفتها عند استخدام البلاستيك في المطبخ، وأهمها أنه يجب أن تكون الأوعية من البلاستيك من نوع 5 أو 7، وهذا يعني أنه آمن للاستخدام المتكرر مع الطعام.

ولكن يشير موقع "أبيكوريوس" ( Epicurious) أنه حتى لو كانت العلب مكتوبا عليها آمنة للاستخدام للميكروويف أو غسالة الأطباق،؛ لكن يجب الحد قدر الإمكان من هذا الأمر، ومحاولة استبدال الأوعية البلاستيكية بالسيراميكة أو الزجاجية قدر الإمكان.

يفيد الموقع أنه يمكن إعادة استخدام الأوعية البلاستيكية لمدة أشهر بدون الخوف منها، وفي بعض العلامات التجارية ذات الجودة المعروفة قد تستمر صلاحية البلاستيك إلى 10 سنوات؛ لكن يجب أخذ الاحتياط والتخلص من البلاستيك فور ظهور إحدى علامات تلف البلاستيك، والتي تتمثل في ظهور الشروخ والبقع واختلاف الألوان.

يجب الحد قدر الإمكان من استخدام العبوات البلاستيكية في الميكرويف وغسالة الأطباق (الجزيرة)

فرشاة الشعر

يجب تنظيف فرشاة الشعر بشكل دوري، وينصح موقع "وومنز هيلث ماغ" (Womenshealthmag) بضرورة تخليص الفرشاة من الشعر العالق بها بعد كل استخدام، وغسلها جيدا بالماء والصابون كل أسبوع، وتركها حتى تجف تماما قبل إعادة استخدامها.

تتراوح فترة صلاحية فرشاة الشعر وفقا لعدة عوامل، مثل جودة الخامات المستخدمة في صناعة الفرشاة، وانتظام استخدامها، والمواد الدهنية والزيتية التي تتلامس معها الفرشاة في الشعر، والانتظام في تنظيفها؛ لكن بشكل عام ينصح الموقع بضرورة تغيير الفرشاة كل 6 أشهر إلى عام، لتجنب المشاكل والأمراض التي قد تسببها للشعر أو لفروة الرأس.