بعد انقطاع 5 أشهر بسبب كورونا.. تلاميذ قطاع غزة يعودون إلى الصفوف الدراسية

بدأ اليوم السبت العام الدراسي الجديد في مدارس قطاع غزة بعد إجازة استمرت قرابة ٥ أشهر بسبب جائحة كورونا. وعاد مئات الآلاف من الطلاب إلى مدارسهم في القطاع في ظل إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا. وسيخصص الشهر الأول من الدراسة لتعويض الطلبة عن دروس المواد الأساسية التي تغيبوا عنها العام الدراسي الماضي بسبب جائحة كورونا.

بعد انقطاع ٥ أشهر، عاد نحو 285 ألفا و768 طالب إلى 277 مدرسة (الصحافة الفرنسية)

وقال زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم في حكومة حماس للصحفيين "إن الطلاب سيحصلون خلال أغسطس/آب الجاري على مواد استدراكية، في حين سيكون عدد الحصص في اليوم الدراسي ٤ فقط".

وأضاف ثابت "أن الوزارة أعدت خطة من سيناريوهات متعددة للتعامل مع العام الدراسي، بما يشمل مختلف المراحل".

من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في بيان إنها استقبلت 285 ألفا و768 من طلاب لاجئي فلسطين في 277 مدرسة، بمن فيهم 32 ألفا و83 طالبا في الصف الأول الابتدائي".

وأضافت "سيجري تخصيص الأسابيع الأربعة الأولى للتعليم الاستدراكي، بغية إعادة تنشيط الطلاب ودمجهم في العملية التعليمية لتدارك ما فاتهم من مهارات نتيجة لتوقفهم عن الدراسة بعد إعلان حالة الطوارئ بسبب أزمة كوفيد-19.

وأوضح بيان الوكالة "أنها نفذت مجموعة إجراءات وقائية أبزرها توفير جميع المواد اللازمة لتعقيم وتطهير المدارس، والتدريب على كيفية استخدام المعقمات والمطهرات بفاعلية".

ولفتت إلى أنه جرى تعقيم جميع المدارس دون استثناء استعدادا لاستقبال الطلاب، مبينة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير بيئة سليمة وصحية لجميع الطلاب بمدارسها.

وقالت الوكالة "سيتم في المرحلة الحالية إلغاء الطابور الصباحي واستبدال الاستراحة في ساحة المدرسة بين الحصص باستراحة داخل الفصول الدراسية، تتخللها بعض الأنشطة الترفيهية، مع ضمان تنظيم خروج الأطفال لدورات المياه دون ازدحام أو تدافع"، مؤكدة أنه "ستتم مراجعة هذه الإجراءات بشكل أسبوعي للتقييم والمتابعة وإجراء التحسينات اللازمة".

سيحصل الطلاب خلال أغسطس/آب على مواد استدراكية لتعويض الفجوة التعليمية بالعام الماضي (الصحافة الفرنسية)

وبحسب ناريمان وشاح مديرة مدرسة بلقيس اليمن الثانوية بغزة، فإن الوزارة اعتمدت 3 سيناريوهات بالأزمة، الأول الحضور الكامل للطالبات أثناء الإجازة الصيفية، والسيناريو الثاني أن يكون حضور الطالبات بمعدل 50% أي ٣ أيام أسبوعيا، والسيناريو الثالث التعليم الإلكتروني، ولكن طالما أن قطاع غزة خال من أي إصابات من فيروس كورونا، اعتمد السيناريو الأول بالعودة إلى الصفوف الدراسية.

ويقيم نحو مليوني شخص في قطاع غزة الفقير والذي تحاصره إسرائيل منذ 2007، ثلثاهم من اللاجئين. وسجلت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس 78 إصابة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة ووفاة واحدة.