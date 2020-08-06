خارج حدود لندن وباريس.. 4 مدن أوروبية رائعة لا يعرفها معظم السياح

باريس أو روما أو مدريد أو لندن، عند التخطيط للسفر، يختار أغلب السياح وجهات شهيرة في أوروبا، وذلك لما تعرف به هذه المدن من معالم ثقافية وتاريخية يحلم الكثيرون برؤيتها. ولكن هناك الكثير من المدن غير المشهورة على مستوى الخرائط السياحية رغم روعتها.

لاكوست بفرنسا

في تقريره الذي نشره موقع "آف بي ري" الروسي، قال الكاتب رومان غريغوريف إن هذه المدينة تقع في الجزء الجنوبي من فرنسا، وتحديدا في ولاية بروفانس، وهي تبعد حوالي 40 كيلومترا عن مرسيليا. عادة ما يقوم السياح في لاكوست بجولة في قلعة ماركيز دي ساد التي يعود تاريخ بنائها إلى القرن 17. وينتشر في محيط هذه المنطقة العديد من مزارع الكروم.

يوجد العديد من المقاهي الجيدة في هذه المنطقة، وهي مناسبة لقضاء أمسيات ممتعة في جو مريح. وإذا كنت من محبي التسوق وتريد شراء الهدايا التذكارية فيمكن زيارة المحلات المخصصة لذلك للحصول على سلع مصنوعة يدويا.

تشتهر لاكوست بقلعة ماركيز دي ساد التي يعود تاريخ بنائها إلى القرن الـ17 (مواقع التواصل)

ساوري بإنجلترا

تقع قرية ساوري شمال شرق إنجلترا على بعد أقل من ساعتين من مطار مانشستر. ووفقا لبعض البيانات، أعيد بناء القرية في القرن الـ١٤. يصفها السياح بأنها مكان رائع للراحة والاسترخاء. وفيها يقع منزل كاتبة الأطفال الإنجليزية بياترس بوتر، وقد تحول إلى متحف.

كما توجد في القرية المجاورة مدرسة ابتدائية للشاعر ويليام وردزورث، وتعد وجهة سياحية شهيرة، وهو ما يجعل زيارة هذه القرية اكتشافا سياحيا تاريخيا مميزا.

أعيد بناء قرية ساوري في القرن الـ١٤ (مواقع التواصل)

روتنبورغ بألمانيا

تقع مدينة روتنبورغ في بافاريا على بعد حوالي ساعة بالسيارة من نورمبيرغ. وتعتبر مدينة روتنبورغ أكثر مدينة ألمانية حافظت على طابعها التاريخي منذ عصور. لذلك، عندما تطأ قدماك هذه المدينة قد تعتقد أنك في قصة خيالية، بأبراجها وشوارعها المرصوفة بالحصى، ومنازلها القديمة الملونة.

ينصح بقضاء حوالي 30 دقيقة في التجول في شوارع المدينة القديمة فور الوصول. بعد ذلك يمكن الذهاب إلى دار البلدية، التي غالبا ما تقام أمامها العديد من الحفلات والبرامج الترفيهية. وتعرف هذه المدينة بأسواقها الرائعة في فترة عيد الميلاد.

حافظت مدينة روتنبرغ على طابعها التاريخي منذ عصور (مواقع التواصل)

بيرغن بالنرويج

تقع مدينة بيرغن النرويجية على الساحل الغربي. وتستغرق الرحلة من أوسلو إلى بيرغن ساعة واحدة بالطائرة، ولكن يمكنك أيضا السفر على متن القطار. تأسست بيرغن في عام 1070، وتطورت بمرور الوقت إلى ميناء له أهميته في النرويج.

تعرف هذه المدينة بأنشطتها الثقافية، حيث تقام فيها المهرجانات والمناسبات المختلفة على مدار العام. كما تشتهر المدينة بمنازلها الخشبية متعددة الألوان التي يبلغ عمرها مئات السنين. ومن أكثر خصائص هذه المدينة لفتا للانتباه الميناء الذي يحيط بها.

تعرف مدينة بيرغن بأنشطتها الثقافية الممتدة طوال العام (مواقع التواصل)