قصة نجاح عراقية في بريطانيا.. من طفل لاجئ إلى طالب ينشد المجد العلمي في كامبريدج

لم تمنع الظروف الصحية الصعبة التي مر بها الطفل العراقي أحمد براق المقيم في المملكة المتحدة من تسطير قصة نجاح أبهرت البريطانيين، بقدرته على انتزاع مقعد في جامعة كامبريدج البريطانية العريقة، وفي تخصص الطب، حيث إن الدراسة في هذه الجامعة لا ينالها إلا الطلبة الذين بلغوا درجة عالية من النبوغ العلمي والتحصيل العلمي المتفرد.

وكان اسم أحمد براق سيمر مرور الكرام، كعشرات الطلبة الذين تمكنوا من نيل مقعد بجامعة كامبريدج، لولا أن الطفل العراقي يجر خلفه قصة يجوز وصفها بالملحمة الإنسانية، بداية من ظروفه الصحية الصعبة التي كانت السبب في تركه العراق والسفر لبريطانيا وعمره 3 سنوات، مرورا بعدم قدرته على مقابلة والديه 10 أعوام، وصولا لتحقيقه العلامة الكاملة في الاختبارات النهائية للمرحلة الثانوية.

واحتفت الأوساط التعليمية والمدنية في مدينة كارديف عاصمة ويلز بإنجاز الطفل العراقي، باعتباره من الطلبة القلائل جدا في ويلز الذين حازوا على مقعد في جامعة كامبريدج، التي تعد من بين 3 أفضل جامعات في العالم، فضلا عن كونه يقدم صورة عن قدرة اللاجئين على تحقيق مسارات مميزة علميا وأكاديميا.

Just think. Farage could have stopped this guy.

"Buraq Ahmed who came to Britain from Iraq aged three for medical treatment, and did not see his parents for ten years, will study medicine at Cambridge University after getting A* in chemistry, biology, economics and maths." pic.twitter.com/gTXpnOZRzd

