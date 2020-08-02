في ظل كورونا.. كيف أصبح عيد الأضحى مختلفا للمسلمين البريطانيين هذا العام؟

رغم أن القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا أصبحت أقل صرامة مما كانت عليه خلال عيد الفطر الذي احتفل به المسلمون في مايو/أيار الماضي، فإن الوباء لا يزال يؤثر على طريقة احتفال المسلمين بعيد الأضحى أيضا، كما يقول الكاتب ريحان الدين في تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" (middleeasteye) البريطاني.

وافق يوم 24 مايو/أيار عيد الفطر، في وقت كانت فيه المملكة المتحدة تخضع لإغلاق كامل، وكان معدل الوفيات جراء كوفيد-19 بين 300 و500 حالة في اليوم. ولم تُقم صلاة العيد جماعة، وشجع المشاهير المسلمين على البقاء في منازلهم.

من جهتها، أصدرت حكومة المملكة المتحدة إعلانات مدفوعة تحث المسلمين على البقاء في منازلهم، في حين لم تمنع الاحتفال الشعبي بيوم النصر في الشوارع، والذي لقي تغطية مباشرة من قبل وسائل الإعلام الوطنية؛ الأمر الذي أدى إلى اتهامها بازدواجية المعايير.

ولهذا، لم يخضع المسلمون البريطانيون في عيد الأضحى هذه المرة للعديد من القيود مثلما فعلوا قبل شهرين. ومع ذلك، تظل احتفالات عيد الأضحى -في ظل تفشي فيروس كورونا- مختلفة تماما عن السنوات السابقة.

التغيير الأكثر وضوحا في عيد الأضحى كان عدم تمكن المسلمين البريطانيين من الحج (الجزيرة)

إلغاء الحج لغير السعوديين

ولعل التغيير الأكثر وضوحا في عيد الأضحى لهذه السنة هو عدم تمكن المسلمين البريطانيين بشكل عام من تأدية فريضة الحج.

وبالنسبة لمصطفى أحمد، وهو مدير شركة تديرها عائلته تنظم السفر للحجاج البريطانيين، فإن الأسابيع التي تسبق العيد تكون عادة فترة حافلة للغاية.

يقول أحمد "في الفترة التي تسبق الحج، نجهز عادة عملاءنا وننقلهم إلى السفارة السعودية لفرز التأشيرات، وإنشاء بطاقات هوية، وتحديد مسار رحلاتهم، كما نخبرهم بما يجب عليهم حمله، ونتصل بالفنادق ووسائل النقل في السعودية للتأكد من أنه تم الترتيب لكل شيء. ولكن لم يحدث شيء مما سبق هذا العام". وبدل ذلك، أمضى أحمد الأسابيع الأخيرة وهو يحاول تجهيز المبالغ المستردة.

وكانت السلطات السعودية أكدت في يونيو/حزيران الماضي أنه لن يُسمح للحجاج الدوليين بالحج هذا العام بسبب الوباء، وقررت أنه سيؤدي أقل من ألف شخص من داخل السعودية فريضة الحج.

ويرى أحمد أن "الحكومة السعودية فعلت الصواب. ولكن كان الوقت الذي أعلنوا فيه إلغاء الرحلات غير مناسب". وذكر أحمد أن والده يرافق عادة أفواج الحجاج كل عام، حيث يؤدي مناسك الحج معهم في كل مرة، ولكن "ستكون هذه المرة الأولى التي سيقضي فيها العيد في المملكة المتحدة. إنه مستاء من ذلك، حيث يعطيه الوقت الذي يقضيه في السعودية كل عام إحساسا بالسلام".

العديد من المسلمين البريطانيين الآخرين شعروا بالذهول بعد أن أجبروا على إلغاء حجوزاتهم. وقالت أكسا خان إن عائلتها التي تم إبلاغها بإلغاء حجزها للحج في يونيو/حزيران قد تضطر للانتظار عدة أعوام للذهاب للحج مرة أخرى، لأن حج هذا العام يوافق العطلة الصيفية للمدارس البريطانية، حسب ما نقل عنها الكاتب.

إطعام المتضررين من الوباء

كما فرضت جائحة كوفيد-19 تحديات فريدة على الجمعيات الخيرية التي تهتم بتوزيع الأضاحي، بما في ذلك منظمة الإغاثة الإسلامية في بريطانيا.

يقول مسؤول البرامج الموسمية لمنظمة الإغاثة الإسلامية عادل بدر إن برنامج توزيع الأضاحي الخاص بالمنظمة يمتد على 3 قارات، ويشمل 29 دولة تعاني من انتشار الوباء بدرجات متفاوتة محليا. ويؤكد بدر أن المنظمة تحرص على الحفاظ على سلامة المستفيدين والموظفين والمتطوعين من خلال اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة التي فرضتها وكالة المعايير الغذائية.

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما دعتهم الحكومة البريطانية إلى تجنب حضور صلاة الجماعة (رويترز)

إقامة صلاة العيد

وعلى عكس عيد الفطر، تمكن المسلمون من أداء صلاة عيد الأضحى جماعة، بعد أن أعلنت حكومة المملكة المتحدة إعادة فتح أماكن العبادة في وقت سابق هذا الشهر.

وأوصى المجلس الإسلامي البريطاني بضرورة الحد من التجمعات العائلية قدر الإمكان، وتجنب المصافحة والعناق، كما اقترح أن تقام الصلوات في الهواء الطلق، وأن تُلقى الخُطب بشكل مقتضب عندما لا تكون الصلوات في الهواء الطلق ممكنة.

وفي العديد من المساجد حول المملكة المتحدة، بما في ذلك شمال لندن وكامبريدج وبيرمنغهام، لم يتمكن المسلمون من أداء صلاة العيد إلا بعد حجز التذاكر مسبقا. إضافة إلى جلب المصلين سجادات الصلاة الخاصة بهم وارتداء أقنعة الوجه في كل الأوقات. وكانت الحكومة دعت الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما، والذين يعانون من حالة صحية مرضية إلى تجنب حضور صلاة الجماعة.