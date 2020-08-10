ضع حدا لوجباتك الشهية.. هذا ما يحدث عندما تتناول الأطعمة المصنعة والصودا

الأطعمة المُصنّعة (Processed Foods) هي تلك المنتجات التي يتم تغيير تركيبتها الغذائية عبر طهيها أو تجميدها أو تعبئتها، بإضافة مكونات كيميائية ونسب عالية من السكر المخفي والصوديوم والدهون، بحسب أكاديمية التغذية.

وتتكون 50% من النظام الغذائي الأميركي من "أطعمة فائقة المعالجة" (Ultra-processed food)، وفقا لجمعية القلب الأميركية (AHA).

ورغم اتهام هذه الأطعمة بالتسبب في مشكلات صحية، فإن هناك من يرفض "شيّطنتها" بشكل مطلق، مثل آلان كيلي عالم الغذاء والأستاذ بجامعة كوليدج كورك، فأحيانا تكون لها فوائد صحية كالحليب والعصائر المدعومة بالكالسيوم وفيتامين "د"، وحبوب الإفطار المضاف إليها ألياف، و"المعلبات التي تُعد أكثر ملاءمة لمن لديهم نمط حياة مزدحم". وفقا لاخصاصية التغذية سارة شليشتر.

لكن أغلب الجهات الصحية ومنها مايو كلينك (Mayo Clinic) الأميركية توصي بالامتناع عن تناول المنتجات المصنعة باعتبار احتمال "احتوائها على الكثير من الدهون غير الصحية المرتبطة بالالتهابات".

أما الصودا والمشروبات الغازية المحتوية على الصودا، فلها تأثير واسع على جسمك وصحتك.

تأثير الأطعمة المصنعة على جسمك

في كثير من الأحيان تؤدي معالجة الأطعمة المصنعة إلى التخلص من الفيتامينات والمعادن الطبيعية، بحسب هارفارد (Harvard) للصحة العامة، مما يجعلها ذات تأثير سلبي على جسمك إذا كنت تأكلها دائما.

ففي عام 2019، أظهرت دراسة أن لهذه الأطعمة علاقة بزيادة الوزن، لكثافة سعراتها الحرارية. حيث تبين أن الأشخاص الذين يعتمدون عليها تناولوا حوالي 500 سعر حراري أكثر واكتسبوا وزنا أكبر من الأشخاص الذين لا يفضلونها. بالإضافة إلى أن هذه الأغذية تزيد من سرعة تناول الطعام، مما يُؤخر الشعور بالشبع، ومن ثم الإفراط في الأكل، وفقا لهارفارد للصحة العامة.

كما تم ربط الأغذية المصنعة بزيادة خطر الوفاة، بحسب دراسة أجريت في 2019 أيضا، وحللت الوجبات الغذائية لحوالي 20 ألف رجل وامرأة توفوا في خمس سنوات.

ووجدت أن "السبب الرئيسي للوفاة هو السرطان"، حيث إن خطر الوفاة قد زاد بنسبة 62% لدى من تناولوا أكثر من أربع حصص من الأطعمة المصنعة يوميا. وارتفع بنسبة 18% لدى من تناولوا حصة واحدة منها يوميا.

أما فيما يتعلق بالقلب، فقد لاحظت دراسة أجريت في 2019 على أكثر من 100 ألف شخص، أن تناول بعض أنواع الأغذية المصنعة بما تحتويه من دهون وصلصات ولحوم وسكريات ومشروبات مصنعة ووجبات خفيفة مالحة، كان مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وباستخدام بيانات أكثر من 13 ألف شخص، لاحظ الباحثون انخفاضا في صحة القلب لكل 5% زيادة في السعرات الحرارية من تناول الأطعمة المعالجة.

أيضا، يرتبط ارتفاع ضغط الدم بارتفاع مستويات الصوديوم في الأغذية المصنعة، وهو عامل خطر لأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفقا لجمعية القلب الأميركية (AHA).

كذلك أثبتت مراجعة نُشرت عام 2019، أن المُحليات المصنعة غيرت بكتيريا الأمعاء بشكل سلبي لدى من لا يستهلكونها عادة، ووجد الباحثون صلة بين هذه المُحليات وعدم تحمل الأمعاء للغلوكوز.

الخلاصة، تقول اختصاصية التغذية سارة شليشتر "قد تكون للأطعمة المصنعة تأثيرات سلبية طويلة الأمد على صحتك، لذا عليك أن تأكلها باعتدال، مع إعطاء الأولوية لخيار الأغذية الطبيعية".

ضع حدا للصودا

سواء كانت صودا أو كولا، فالتوقف عن هذا المشروب سيكون له تأثير على جسمك وصحتك، فالتقليل من مخاطر الإصابة بأمراض الدماغ يُعد سببا رئيسيا لوضع حد لعادة تناول هذه المشروبات الغازية، بعد أن وجدت دراسة عن السكتة الدماغية أجريت عام 2017 وشملت حوالي ألفي شخص، "أن من يشربون صودا الدايت هم الأكثر إصابة بالخرف والسكتة الدماغية". كما توصلت دراسة في 2019، لاستنتاج صادم مفاده "أن تناول المشروبات الغازية بانتظام، يرتبط بالموت لأي سبب".

وأكدت مراجعة نُشرت عام 2013 "أن المشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا، تؤدي إلى زيادة الوزن"، إذ كل علبة مشروب غازي سعة 12 أونصة (30 مليلترا) تحتوي على 136 سعرا حراريا تأتي من 33 غراما من السكر عديم القيمة الغذائية، وخصم هذه السعرات من غذائك قد يساعدك في خسارة أرطال من وزنك. علما بأن التحول إلى الدايت صودا لن يفيد، حيث لم تثبت فعاليته في فقدان الوزن، وربطته بعض الأبحاث بمزيد من المشكلات الصحية.

كذلك تدمر الصودا أسنانك، فبحسب جمعية طب الأسنان بولاية ويسكونسن الأميركية، فإن السكر الموجود في الصودا يغذي البكتيريا في فمك ويؤدي إلى تسوسها وتشويه بياضها بمرور الوقت.

كما أظهرت دراسة نشرت في 2015، أن "علبة واحدة فقط من المشروبات الغازية في اليوم -من العادية أو الدايت- مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي التي تساهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

أما شرب اثنين أو أكثر من هذه المشروبات المحلاة بالسكر يوميا فيزيد من الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية بنسبة 33%، بحسب كلية الطب في جامعة هارفارد.