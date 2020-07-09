شاهد- بسبب كورونا.. انتشار الدراجة الكهربائية بدل المواصلات في إسطنبول

انتشرت الدراجات الكهربائية (سكوتر) في شوارع إسطنبول بشكل لافت في الفترة الأخيرة، إذ لجأ إليها كثيرون هربا من وسائل المواصلات العامة، في ظل انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى قدرتها على تجنب الزحام وسهولة التنقل.

وفي جولة ميدانية للجزيرة نت لتوثيق هذه الظاهرة، أفاد عدد من مستخدمي هذه الدراجة بأنهم يشعرون بالطمأنينة عندما يستقلون هذا النوع من الدراجات، وقالوا إنهم يشعرون بالأمان من وصول فيروس كورونا المستجد إليهم، وذلك بتجنب الاختلاط مع الناس، وأيضا لسهولة الوصول إلى أعمالهم والأماكن التي يقصدونها بسرعة.

ولا تتوقف فوائد هذا النوع من الدراجات عند هذا الحد، حيث إن بعض المستخدمين الذين تحدثوا للجزيرة نت أفادوا بأنه يمكنهم الوصول إلى الأحياء والأزقة التي لا تصلها المواصلات العامة، وهو الأمر الذي يجعلها فرصة سانحة أمام السياح الأجانب أيضا، خاصة الراغبين في اكتشاف المدينة.