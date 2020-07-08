قد تكون أذكى مما تعتقد.. 11 صفة إذا امتلكتها فأنت شخص عبقري

يتمتع الشخص العبقري عادة بمهارة فكرية شديدة، ودرجات عالية في اختبار نسبة الذكاء، وذلك حسب جودي هو، المختصة في الطب الشرعي وعلم النفس العصبي.

ومع ذلك، تقول جودي هو إن هذه الاختبارات لا تقدم دائما الصورة الكاملة عن الشخص الذكي، لأنه يصعب قياس بعض المهارات المرتبطة بالعبقرية، مثل حل المشكلات بإبداع.

ما معنى أن تكون ذكيا؟

في تقرير نشرته مجلة "ذا هيلثي" (The healthy) الأميركية، قالت الكاتبة إيميلي دينوزو إن تعريف الذكاء والعبقرية قد لا يكون واضحا، ولكن بشكل عام يتفق معظم الناس على أن الأشخاص الأذكياء يمتلكون مستوى عاليا من التفكير، وقد تكون أنت أحد الأشخاص العبقريين إذا انطبقت الصفات التالية عليك:

الطفل الأول قد يمتلك "ميزة عقلية" تميزه عن شقيقه الأصغر سنا، وفقا للباحثين (غيتي)

أنت الطفل الأكبر

تشير دراسة نشرت في مجلة "ذا جورنال أوف هيومن ريسورسز" (The Journal of Human Resources)، إلى أن الطفل الأول قد يمتلك ميزة عقلية تميزه عن شقيقه الأصغر سنا، حيث إنه يميل إلى تحقيق معدل ذكاء أعلى.

ووفقا للباحثين، فإن هذا يرجع إلى أن الآباء يقدمون غالبا للأطفال الأكبر سنا المزيد من التحفيز الذهني.

تشعر بالقلق

وتشير الأبحاث المنشورة في مجلة "إنتيليجينس" (Intelligence) إلى أن العباقرة أو الأشخاص الذين يملكون معدل ذكاء أعلى يعانون من اضطراب المزاج، والقلق أكثر من الآخرين.

ووفقا للدكتورة جودي هو، فقد يعود ذلك إلى أن العباقرة يفرطون غالبا في التفكير في كل شيء، لأنهم يحاولون تحقيق الكمال، ويرتبط هذا المستوى العالي من التفكير الذاتي بارتفاع فرصة المعاناة من القلق والاضطرابات العقلية الأخرى.

النشاط البدني يشحذ الذهن ويسمح بحدوث اتصالات فريدة بين المفاهيم والأفكار (غيتي)

أنت شخص رياضي

وفقا لراهول جانديال، وهو جراح دماغ وعالم أعصاب، فإن العديد من العباقرة نشطون جسديا، حيث يقول "هناك دليل واضح على أن النشاط البدني يشحذ الذهن، ويسمح بحدوث اتصالات فريدة بين المفاهيم والأفكار".

لا تنام باكرا

تشير دراسة لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية إلى أن الأشخاص الذين يميلون إلى النوم في وقت متأخر يمتلكون معدل ذكاء أعلى. ويعود الباحثون إلى أجدادنا لتفسير ذلك، حيث إن الليل كان يعني الخطر، وكان على أسلافنا الذين اختاروا البقاء مستيقظين في الخارج في وقت متأخر بدل النوم أن يكونوا أذكياء.

وأضافت الدكتورة كاثرين فرانسين، وهي أستاذة في علم النفس ومديرة دراسات الأعصاب في جامعة لونغوود (Longwood University)، أن العمل لوقت متأخر أو أكثر من ساعات العمل المعتادة يدفعك لمزيد من الابتكار ويقوي تفكيرك الإبداعي.

تتكيف بسهولة

وفقا لجانديال، فإن قدرتك على التكيف تعني أنك تمتلك الذكاء والوعي الكافي لرؤية الأشياء من منظور جديد، ويعني ذلك أن تكون قادرا على رؤية الروابط أو الحلول التي لا يستطيع الآخرون رؤيتها.

التكيف يدل على أنك تمتلك الذكاء والوعي الكافي لرؤية الأشياء من منظور جديد (غيتي)

لديك حس الفكاهة

إذا كنت لا تنزعج من النكات "السيئة"، فقد تكون عبقريا؛ فوفقا لدراسة نشرت في مجلة "كوغنيتيف بروساسينغ" (Cognitive Processing)، فقد يشير رد فعلك على الفكاهة السوداوية إلى ذكائك. ويعرف علماء النفس الفكاهة السوداوية بأنها "الفكاهة التي تعالج الموضوعات الشريرة مثل الموت أو المرض أو التشوه أو الإعاقة أو الحرب باستخدام عبارات فكاهية". لذلك، فإنه قد يكون لمحبي هذه النكات معدل ذكاء أعلى، إلى جانب طبيعة عدوانية أقل.

دروس الموسيقى

يساعد التمرن على الموسيقى في سن مبكرة على تنمية عقل الطفل، حيث وجدت دراسة نشرت في مجلة "جورنال أوف سايكولوجيكل ساينس" (Journal of Psychological Science) أن دروس الموسيقى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 أعوام عززت ذكاءهم اللفظي.

دروس الموسيقى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 أعوام تعزز ذكاءهم اللفظي (غيتي)

أنت تصدر الأحكام

إصدارك للأحكام لا يمثل أفضل سمة يمكن أن تحملها، لكن دراسة نشرت في مجلة "جورنال أوف إكسباريمانتل سايكولوجي" (Journal of Experimental Psychology) تشير إلى أن الأشخاص الأذكياء قد يكونون أكثر عرضة لتنميط الأشياء.

أنت فوضوي

وفقا للطبيب عارف دلفي من معهد بالم بيتش لعلم الأعصاب، فإن الإبداع يمثل سمة لجميع العباقرة، وإذا كنت فوضويا فقد تكون تلك علامة على أنك عبقري مبدع.

الكثير من الأبحاث تقول إنه يُعتقد أن الأشخاص الذين يرتدون النظارات أذكى (غيتي)

أنت ترتدي نظارات

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة إدنبرة، فمن المرجح أن تكون لدى الأشخاص الأذكياء جينات ضعف بصر، حيث كان الأشخاص الأكثر ذكاء أكثر عرضة لامتلاك جينات تشير إلى أنهم بحاجة إلى نظارات بنسبة 30%. وهناك أيضا الكثير من الأبحاث التي تقول إنه يُعتقد أن الأشخاص الذين يرتدون النظارات أذكى أيضا.

تفضل أن تبقى وحيدا

أشارت الكاتبة إلى أن باحثين من جامعة سنغافورة للعلوم الإدارية وكلية لندن للاقتصاد طلبوا من 15 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما إجراء استطلاع رأي واختبار ذكاء، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الأكثر ذكاء كانوا أقل سعادة بحياتهم كلما كانوا محاطين بالناس.