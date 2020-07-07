حتى لا تسمم عائلتك.. 10 نصائح للاستفادة من بقايا الطعام

يتخلص الأميركيون مما تصل قيمته إلى 165 مليار دولار من المواد الغذائية سنويا، أي إن نسبة 40٪ من طعامهم تذهب سدى في صورة بقايا انتهت صلاحيتها بحسب موقع "إنسايدر" (Insider).

ولو قمنا بفتح ثلاجة أي عائلة فسنجد في استقبالنا علبا متراصة تمتلئ ببقايا طعام أمس وربما الأسبوع الماضي، بعد أن أصبح شراء الكثير من الطعام الزائد عن الحاجة سلوكا سائدا في ظل أجواء التباعد الاجتماعي وتقليص مرات التسوق بسبب جائحة فيروس كورونا.

ورغم أن حساب كمية ما تحتاجه العائلة بالضبط دون بقايا أو هدر أمرا ليس باليسير فإن هذا لا يعني طهي مزيد من الطعام وإلقاء ما يتبقى منه في الثلاجة لوقت لاحق، مما قد يتسبب في تسمم غذائي لأفراد الأسرة إذا لم تُحفظ هذه البقايا ويعاد تسخينها بشكل صحيح.

ولتفادي تحول بقايا الطعام لمشكلة مزعجة وخسارة مادية يمكننا إعداد قائمة باحتياجاتنا والالتزام بها، وعدم العودة لشراء المزيد وإغراق الثلاجة بالأطعمة قبل نفاد ما اشتريناه، وسنكتشف في النهاية أن أفضل استفادة من بقايا الطعام ألا تكون هناك بقايا على الإطلاق، لكن إذا لم نستطع تفادي ذلك فلنجعل من هذه البقايا شيئا مفيدا وذلك من خلال المعلومات والنصائح التالية:

10 نصائح للاستفادة من بقايا الطعام

للحفاظ على بقايا الطعام طازجة وآمنة للأكل لأطول فترة ممكنة يُنصح بالآتي:

1. عدم تكديس الثلاجة وترك فراغات بين المحتويات تسمح بتدفق الهواء لتبريد بقايا الطعام جيدا.

2. التأكد من ضبط الثلاجة على درجة 37 فهرنهايت، والفريزر على درجة 0 فهرنهايت (درجة مئوية = 2.23 فهرنهايت)، طبقا لتعليمات وزارة الزراعة الأميركية.

3. استخدام علب تخزين زجاجية ليسهل معرفة ما بداخلها، ولتسخين الطعام فيها مباشرة، لأن "العبوات البلاستيكية تُسمم الطعام بمرور الوقت"، بحسب اختصاصية التغذية كيري غلاسمان.

4. يوصي الدكتور راندي وروبو أستاذ علم الميكروبات الغذائية في جامعة كورنيل بتعبئة بقايا الطعام في علب لا يزيد عمقها على بوصتين اثنتين، وتركها مكشوفة في الثلاجة لدقائق حتى تبرد تماما قبل تغطيتها.

5. تجنب إعادة تسخين الطعام على نار هادئة، فلا بد أن يصل لدرجة حرارة داخلية لا تقل عن 165 درجة فهرنهايت (74 مئوية) مع تقليبه لضمان التسخين المتساوي تفاديا للتسمم الغذائي.

6. لا يسمح بتسخين الطعام سوى مرة واحدة فقط بعد طهيه لأول مرة، على أن يتم التخلص من بقايا الطعام غير المأكولة بعد إعادة تسخينها، بحسب تعليمات وزارة الزراعة الأميركية.

7. لإعادة التسخين في الميكروويف، توصي إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه) باستخدام الأغلفة المصممة للاستخدام في الميكروويف فقط، والتأكد من وجود فتحة لتهوية البخار، وإيقاف الميكروويف في منتصف عملية إعادة التسخين لتقليب الطعام حتى يتم توزيع الحرارة بالتساوي، والتأكد من وصول بقايا المرق والشوربات والصلصات إلى درجة الغليان الكامل.

8. عدم حفظ بقايا الطعام في الأواني التي تم طهيه فيها، ونقله في عبوة محكمة وتبريده لمدة ساعتين (وأقل من ساعة في الطقس الحار) لمنع نمو البكتيريا، ولا مانع -بحسب وروبو- من وضعه في الثلاجة وهو لا يزال دافئا.

9. استخدام بقايا الطعام لتحقيق أقصى استفادة منها لصنع شيء جديد، كتحميص الخبز المتبقي لعمل سلطة الفتوش، واستخدم الخضروات المتبقية في الحساء، وتحضير العصائر من بقايا الفاكهة، وهكذا.

10. أخيرا -وبحسب الدكتور وروبو أيضا- يجب تناول بقايا الطعام في غضون 3 أو 4 أيام، فإذا كان هناك شك في سلامتها فمن الأفضل التخلص منها.

المدة الآمنة

نظرا لأنه من الشائع جدا ترك بعض بقايا الطعام بعد الأكل، توصي إدارة الغذاء والدواء الأميركية بحفظ وتبريد هذه البقايا في الثلاجة بشرط استهلاكها في مدة من 4 إلى 7 أيام كحد أقصى، أو تجميدها في الفريزر، وعدم الاحتفاظ بأي بقايا من المأكولات البحرية الطازجة لأكثر من يوم إلى يومين، باعتبارها من "أكثر المنتجات الغذائية تلوثا، كما أنها تتحلل بسهولة وبسرعة".

المدة إذًا هي المقياس، فلا تثق في أنفك ولا تعتمد على الرائحة للتأكد من سلامة بقايا الطعام، فوفقا لخبراء سلامة الغذاء لا يمكنك معرفة إذا كانت بقايا الطعام آمنة للأكل أم لا، لأن البكتيريا المسببة للأمراض كالسالمونيلا والإيكولي والليستيريا غالبا ما تكون غير مرئية للعين المجردة، لذا من الأفضل "استخدام مقياس المدة أو الوقت" للوقاية من التسمم، بحسب الدكتور وروبو.

ولأن البكتيريا تنتشر بشكل أسرع في الطعام المطبوخ نظرا لتوافر الماء والحرارة والحموضة المناسبة لتكاثرها يجب تجميد أي طعام لا يتم تناوله خلال أسبوع، فمعظم الأطعمة المطبوخة قد تستمر شهورا إذا تم تخزينها في الفريزر بشكل صحيح، مع مراعاة فصل وتوزيع الطعام في علب صغيرة قبل تخزينه في الثلاجة، لاختلاف المدة التي يحتاجها كل طعام عن الآخر، وحتى لا يُتلف بعضه بعضا.