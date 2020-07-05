لماذا يجب على الرجل البحث عن المرأة القوية؟.. العلم يجيبك

تتلخص النصائح الشعبية للرجل الراغب في الزواج بالبحث عن فتاة "منكسرة" يستطيع التحكم بها وتوجيهها، وتستطيع هي التأقلم سريعا مع طباعه وطريقته في الحياة، لكن الرأي العلمي ينصح الرجال، تحديدا أصحاب الطموح منهم، بالبحث عن المرأة قوية الشخصية، ولهذا الرأي ثمانية أسباب رئيسية:

1- المرأة القوية ليس لديها أي دافع خفي للوجود معك، إذ تبقى معك لأنها تريد البقاء معك، ولا تعتبرك وسيلة لتصبح هي أكثر استقرارا ماليا أو عاطفيا، كما أن هناك الكثير من الأمان في العلاقة مع امرأة قوية، إذ تكون واضحة ولا تثقل كاهلك بمحاولة إرضائها الدائم ماليا وعاطفيا.

2- تتعامل المرأة القوية مع العلاقة على أنها شراكة متساوية، فتبحث عن شخص ما من أجل إضافة قيمة لحياتها، ووفقا لمقال على موقع "باور بوستيفيتي" (Powerofpositivity) تبحث تلك المرأة عن شخص يرفعها لا أن يسحبها لأسفل. وبالطريقة نفسها، ترغب في إضافة معنى لحياة شريكها، وتدرك جيدا أهمية العلاقة والعطاء، فالمرأة القوية لن تأخذ أبدا أكثر مما ترغب في تقديمه عندما يتعلق الأمر بالحب.

3- المرأة القوية ذكية إلى حد بعيد، وقد وجد لورانس والي، أستاذ فخري بجامعة أبردين ببريطانيا، أن المرأة الذكية يمكنها حماية الرجل من أمراض الشيخوخة وألزهايمر في وقت لاحق من الحياة، وأكد في مقال لموقع "ذي إندبندنت" (Independent) أن المرأة الذكية لا تتوقف أبدا عن تحدي الرجل فكريا، مما يساعده في إبقاء قواه العقلية سليمة.

المرأة القوية لديها طموح كبير فهي تفضل ذلك أيضا في شريكها وتدعمه (بيكسلز)

4- لا تحبذ المرأة القوية النكد، حيث تتعامل بنضج فكري وعاطفي، وتثق في شريكها وتستمع إلى وجهة نظره وتحترمها.

وتقدر تلك المرأة أن تكون مستقلا بمساحتك الخاصة، حيث يمكنك قضاء الوقت مع أصدقائك بعد العمل دون أن يثير ذلك غضبها، لأنها تعطي الأمور حجمها ولا تبالغ في ردة فعلها، وهذا من شأنه أن يجعل الرجل مستقلا ومتحررا وليس مكبلا طوال الوقت كما يشعر كثير من الرجال الآخرين.

5- تتحدث بحرية ووضوح أثناء الخلافات الزوجية، وتهتم بحل المشاكل بدلا من جعلها تتراكم.

تلك المرأة لديها أسلوب مميز أثناء الخلافات، حيث لا تسمح لغضبها أن يسيطر على الموقف، وبالتأكيد لا تنكمش في الزاوية أيضا، وإذا حدث شيء بينكما لن تتردد في إجراء محادثة عقلانية حوله إلى أن تحل المشكلة بسرعة.

6- تدعم زوجها وتنمي طموحه، لأن المرأة القوية لديها طموح كبير فهي تفضل ذلك أيضا في شريكها وتدعمه.

وبحسب مقال على موقع "إكونسيكيوس ريثينك" (Aconsciousrethink)، يشعر الرجل بمزيد من القوة ليكوِّن نفسه ويعبر عن ذاته وطموحه إذا كان يعلم أن هناك شخصا موجودا ليدعمه، ولا يتوقف الدعم عند الاستماع إلى أفكاره ودعمها بإيجابية، بل يمتد إلى مواجهة معاناة الرجل عندما يواجه عقبة ويحتاج إلى مساعدة عملية، وهو ما تستطيع المرأة القوية -وهي فقط- تقديمه له.

7- الزوجة القوية تجعلك أكثر ثراء، حيث إن لديها شغفا وطموحا في العمل يدفعانها إلى الترقي والحصول على راتب أكبر.

في الوقت ذاته، وفقا لـ "بوست غريد بروبلمز" (Postgradproblems) يحمّسك ذلك للعمل بجد وبذل مزيد من الجهد لتترقى وتحصل على راتب أكبر، وفي النهاية تصبحان معا أكثر ثراء.

8- اختيارك لامرأة قوية تكون شريكة حياتك، يجعلك شخصا مميزا، فالمرأة القوية الذكية تبحث عن رجل يحمل مواصفاتها ليدعمها وتدعمه.

ومعنى اختيارك لتلك المرأة بالذات أنك شخص مميز إلى حد كبير وتحمل المواصفات ذاتها، من التحدي والقوة والذكاء.