ما التوقيت الصحيح لتناول اللحوم بعد الذبح؟ 8 أسئلة بشأن طهي وتخزين الأضحية

تختلف عادات عيد الأضحى المبارك من ثقافة إلى أخرى، وقد يتفق البعض على الفطور بالكبد فور ذبح الأضحية، أو تناول اللحوم في وصفات أخرى شهية، إلا أن المتعارف عليه أن اللحم عنصر أساسي على مائدة عيد الأضحى، ولكن متى نأكل لحم الأضحية؟ وكيف نحافظ على سلامتها؟ وما الكمية المسموح بتناولها يوم العيد؟ هذه الأسئلة والمزيد يجيب عنها المختصون حتى تحافظ على سلامتك.

متى يجب التوقف عن إطعام الأضحية؟

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة المهندسين الغذائيين الأتراك عيسى طاهتا لوكالة الأناضول على أهمية عدم إطعام الضحية قبل 6 ساعات من موعد الذبح، وذلك حتى يكون جهازها الهضمي فارغا وقت ذبحها، وكذلك ضرورة الانتباه ألا تكون الأضحية منهكة قبل الذبح، لأن ذلك يقلل جودة لحومها، ولذلك في حالة الأضاحي التي تجلب من خارج المدن يجب تركها تستريح مدة لا تقل عن 12 ساعة.

ينبغي عدم إطعام الضحية قبل 6 ساعات من موعد الذبح (الجزيرة)

ما هي إجراءات السلامة أثناء تقطيع اللحوم؟

في ظل الظروف الاستثنائية هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا يجب التركيز الشديد على تعليمات السلامة، والتأكد من نظافة الأدوات المستخدمة في الذبح، والأواني التي تقسم بها اللحوم.

وأشار طاهتا إلى أهمية الفصل بين مكان الذبح ومكان تقطيع اللحوم، وكذلك فصل اللحوم عن باقي أجزاء الأضحية التي تحتاج إلى تنظيف، مثل أجزاء البطن.

متى يمكن تناول لحوم الأضحية؟

أما عن مرحلة ما بعد الذبح فأجابت استشارية التغذية العلاجية والإكلينيكية الدكتورة أسماء الجندي للجزيرة نت عن بعض الأسئلة في ما يخص تناول اللحوم، وكيفية الحفاظ على سلامتها وتخزينها.

وبشأن التوقيت المناسب لتناول لحوم الأضحية بعد الذبح، أوضحت الجندي ضرورة وضع اللحوم بعد تقطيعها في أوانٍ نظيفة، وتركها لتجف لمدة لا تقل عن ساعتين قبل وضعها في المبرد حتى تحتفظ بقيمتها الغذائية، ويجب التأكد من وصل التهوية اللازمة لها، خاصة خلال فصل الصيف.

وأكدت على ضرورة ترك اللحوم للتهوية قبل طهيها حتى تمر بما تسمى عملية "التيبس الرمي"، حيث تتغير درجة حموضتها لمنع نمو البكتيريا عليها، كما تبدأ الأنسجة في التماسك والاحتفاظ بالسوائل داخلها، وبعد مرور فترة التهوية يسمح بطهي اللحوم وتناولها.

هل لتناول الكبد مباشرة بعد الذبح مضاعفات صحية؟

أما عن تناول الكبد بعد الذبح مباشرة فأوضحت الجندي أن تناوله ليس به أي أضرار صحية إلا لمن يعانون من مشاكل صحية تمنعهم من تناول الكبد بشكل عام، مثل الإصابة بتصلب الشرايين أو مرضى الكبد أو غيرهم.

ما هو المعدل الأمثل لتناول اللحوم الحمراء؟

لا يحتاج الجسم إلى أكثر من 100 غرام في اليوم، أي لو قسمنا كيلوغرام اللحم إلى 10 قطع فإن الجسم لا يحتاج أكثر من قطعة واحدة، وكحد أقصى في العيد يمكن استهلاك 200 غرام، لكن ليس أكثر من ذلك.

وبحسب الدكتورة أسماء الجندي، يحاول خبراء التغذية التساهل في هذه النقطة في عيد الأضحى على اعتبار أنه مناسبة خاصة ولا تأتي سوى مرة واحدة في السنة، ومع ذلك لا يمكن التساهل في تقديم اللحوم بالوجبات الثلاث اليومية.

كيف نقلل أضرار اللحوم؟

لكن حتى نقلل ضرر ذلك على صحة أفراد الأسرة علينا الحرص على الإكثار من الخضروات التي تخلص الجسم من السموم، وتناول عصير الليمون بدون سكر، وأيضا البقدونس في السلطة، كما حذرت من كميات السكر خلال أيام العيد، لأن تناول كميات من اللحوم والسكريات معا قد يتسبب في عدة مشاكل صحية.

وشددت استشارية التغذية العلاجية والإكلينيكية على ضرورة تناول الفواكه والخضار قبل اللحم وليس بعده من أجل الحفاظ على إنزيمات الهضم ولتجنب تكوين رواسب للحوم قد تثقل الجهاز الهضمي، ويفضل الحمضيات من الفواكه مثل الكيوي والأناناس، وفي حال عدم توافرها ينصح بالتفاح مع تجنب المانجو لتجنب ارتفاع نسبة الأملاح بالجسم، كما نصحت بالتقليل من القهوة والإكثار من الأعشاب، مثل اليانسون والبابونج اللتين تريحان القولون وتخلصانه من الأكسدة.

ينصح بأكل الفاكهة قبل تناول اللحوم من أجل الحفاظ على إنزيمات الهضم (وكالة الأنباء الألمانية)

هل من ضرر في طهي اللحم مباشرة بعد إخراجه من المجمِد؟

أوضحت الدكتورة أسماء الجندي أن طهي اللحم مباشرة بعد إخراجه من المجمِد أفضل من الانتظار إلى أن يصبح الثلج ماء وتضيع معه كل الفوائد المغذية، ويفضل أن يطهى اللحم مباشرة حتى يستفاد من هذه المغذيات في حسائه.

لكن في حالة إخراج اللحوم من المجمِد لإذابة الجليد عنها يفضل تركها في الثلاجة حتى تذوب، ولا تترك في الغرفة أو على أرفف المطبخ لتصل إلى درجة حرارة الغرفة لأن ذلك يزيد خطر تكاثر البكتيريا بها.

ما هي المدة التي يجب ألا يتجاوزها اللحم في المجمِد؟

يفضل ألا تترك اللحوم في المجمِد مدة تزيد على شهرين، إذ تبدأ بعد هذه المدة في فقدان قيمتها الغذائية تدريجيا.