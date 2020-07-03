بسبب كورونا.. حفلات مبتكرة للزواج في أماكن آمنة وغير مألوفة

لم تشعر منسقة الاحتفالات الألمانية كريستيانة شيفلبيان بالدهشة عندما ألغى كثير من الراغبين في الزواج حفلاتهم، بدل محاولة البحث عن تنظيمها وسط القيود الاحترازية التي فرضتها الجائحة.

لقد أخمدت الإجراءات الرامية إلى وقف انتشار فيروس كورونا رغبة الناس في الاحتفال، ولم يعد على جدول شيفلبيان سوى تنظيم حفل زواج واحد سيقام في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حسب ما نقلته الكاتبة مارتينا شتيفن، في تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

تقول شيفلبيان "يجب أن تكون احتفالات الزواج من أجمل الأيام التي تمر على الإنسان في حياته؛ فالناس يريدون الاستمتاع به، وأن يرقصوا ويحتفلوا ويعانقوا العروسين".

ولكن -حسب شيفلبيان- "لا يبدو أن وضع المرء كمامة ومراعاته مسافة التباعد الاجتماعي أمر مثير للمرح".

التفكير خارج الصندوق

ولهذا، بدأ عدد من منظمي حفلات الزواج التفكير خارج الصندوق، لإيجاد طرق بديلة لإقامة الحفلات، مدفوعين بالخوف من فقدان سبل عيشهم. وبدأت جانيني تاملينج فكرة إقامة حفلات الزواج في الهواء الطلق، في مزرعة لتربية حيوان اللاما بالقرب من مدينة هانوفر الألمانية، وحضرالحفل العروسان واثنان من الشهود فقط.

احتفالات الزواج من أجمل الأيام التي تمر على الإنسان في حياته (غيتي)

وتتشوق تاملينج إلى التمكن من إقامة حفل عرس آخر، حيث يبحث الراغبون في الزواج عن مواعيد مناسبة لهم في وقت لاحق من هذا العام.

وتتذكر أنها نظمت جلسة تصوير في يناير/كانون الأول الماضي لعروسين في سلسلة جبال هارز بالشمال الألماني، وتقول "كان منظر الثلوج يمثل خلفية رائعة"، كما أن الشواطئ أثبتت أنها طريقة إضافية آمنة لمراسم الزواج.

ونظم مسؤولو مكتب توثيق الزواج بجزيرة جويست الواقعة في بحر الشمال والتابعة لولاية سكسونيا السفلى أعمالهم في الهواء الطلق، ويقيمون مراسم عقد القران على الرمال منذ مايو/أيار الماضي.

الشواطئ والقلاع

يقول إنجو تشاينكراوس، وهو مسؤول بمكتب توثيق عقود الزواج، إن إجراءات التباعد الاجتماعي لا تمثل أية مشكلة على الشاطئ، ويضيف "عند غروب الشمس وفي المساء -بشكل خاص- يكون الجو بديعا ومناسبا للتعبير عن العواطف".

كما أن قلعة أثرية تبدو كأنها خرجت من حكاية خرافية وتقع بالقرب من هانوفر صارت تتماشى مع هذا الاتجاه، حيث يتم عقد القران في الغرف التي تنتمي لجو القصور، ولكن من دون رقص أو تقديم أطعمة.

من جهتها، تقول كورينا ماير -التي تعمل في قسم التسويق بقلعة مارينبيرغ- "يمكننا حاليا تنظيم حفلات للزواج تستضيف ما يصل إلى 50 ضيفا"، ويمكن الآن أن يحضر 10 ضيوف مراسم توثيق عقد الزواج بمقتضى اللوائح الصحية الحالية.

ورغم تنظيم عدد من حفلات الزواج المماثلة، فقد تم إلغاء نصف حفلات الزواج المقررة لهذا الصيف، وفقا لما تقوله كورينا، وهو تطور لم يكن يتخيل حدوثه كثير من الراغبين في الزواج.

الشواطئ والمزارع والحدائق بدائل متاحة لإقامة حفلات الزواج في الهواء الطلق (بيكسلز)

الهواء الطلق

ويحاول العاملون في تنظيم حفلات الزواج في قصر شلوس بويكبيرغ بالقرب من مدينة بيلفيلد بألمانيا؛ ترتيب جلوس أشخاص من عائلتي العروس والعريس على كل مائدة، مع مراعاة قواعد الحكومة الاحترازية، وهو أمر تصفه سوزانة شواب (منظمة حفلات الزواج) بأنه يكاد يكون مستحيلا.

أما كاثرين كنتريدج (منظمة حفلات الزواج في لندن)، فتقول في مدونة على موقع حفلات الهواء الطلق الإلكتروني "لم تغلق حفلات الزواج المقامة في الهواء الطلق أبوابها تماما، فهي لا تزال متاحة، ولكن مع اتخاذ التدابير الوقائية".

وتضيف "أفضل شيء في هذه الحفلات هو أنك تستطيع أن تقيمها في أي مكان تحبه، بعد حصولك على موافقة صاحب المكان أو المسؤول عنه، سواء في حديقة أو حقل أو أرض غابة، أو متنزه أو شاطئ أو أعلى جبل أو على ضفة بحيرة".

على العروس والعريس وذويهما مراعاة القواعد الاحترازية للوقاية من كورونا (بيكسلز)

لحظة الذروة في مدينة نيويورك

تعد الشواطئ والمزارع والحدائق بدائل متاحة، لكن بالنسبة للعروسين ريلي جينينجز وأماندا هويلر كان التواجد في المكان المناسب وفي الوقت المناسب أمرا رائعا بشكل غير متوقع وسط شارع بمدينة نيويورك للانتهاء من مراسم توثيق زواجهما.

يقول جينينجز على موقع إنستغرام "حصلنا على تصريح زواجنا أمس، وكنا على وشك الخروج من الباب لتوثيق الزواج مدنيا في المحكمة، عندها أعلن عمدة نيويورك الإغلاق الفوري لمكتب توثيق الزواج".

أدى ذلك إلى عدة ساعات من البكاء، وبعد ذلك اتصل صديق للزوجين وقال لهما إنه تم تنصيبه قسا ويمكنه أن يعقد قرانهما. تحرك كل من جينينجز وعروسه أماندا هويلر عبر الشارع ليصلا إلى العمارة التي يقطن بها القس مات ويلسون، الذي عقد قرانهما من نافذة شقته في الطابق الرابع.

وتم عقد القران وسط أنظار الجيران وتجمع الأصدقاء بالقرب من المكان لكن داخل سياراتهم، وحكى جينينجز عن تجربته على إنستغرام، ووصفها بأنها لحظة الذروة في مدينة نيويورك.