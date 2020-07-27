ما تخصصاتهم؟ وكيف جمعوا ثرواتهم؟ أغنى 10 أشخاص في العالم

يمثل الأثرياء في العالم نسبة ضئيلة من سكانه، وقد تفكر على الفور في مشاهير هوليود، لكنك على خطأ؛ لأن هؤلاء الأشخاص يملكون ثروة لا تتعدى قيمتها بضعة ملايين. وفي الحقيقة، يملك أغنى أغنياء العالم ثروة أكبر من ذلك بكثير. وفيما يلي تقرير موقع "براين بيريز" (brainberries) الأميركي، عن أغنى 10 أشخاص في العالم.

جيف بيزوس يحتفظ بلقب أغنى رجل في العالم رغم انتقاده بشأن إساءة معاملة موظفيه (رويترز)

1- جيف بيزوس.. الأغنى في العالم

يحتفظ جيف بيزوس بلقب أغنى رجل في العالم (176 مليار دولار) منذ مدة، وهو مؤسس ومالك شركة "أمازون"، ورغم الانتقادات التي طالته بشأن إساءة معاملة موظفيه، وظروف العمل السيئة والأجور الزهيدة؛ فلا يزال الناس يشترون السلع من أمازون، ليواصلوا بذلك جعله الأغنى كل سنة.

برنار أرنو ثاني أغنى شخص في العالم، والأغنى في عالم الأزياء (الأوروبية)

2- برنار أرنو.. الأغنى في عالم الأزياء

يشغل هذا الرجل موقع الرئيس التنفيذي لأكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم (113.2 مليار دولار). إن مجموعة لويس فويتون (LOUIS VUITTON) جعلته ثاني أغنى شخص في العالم، والأغنى في عالم الأزياء.

بيل غيتس يملك أموالا طائلة ويتبرع بجزء كبير منها لتمويل عدد من الجمعيات الخيرية (رويترز)

3- بيل غيتس.. أموال طائلة

بيل غيتس غني عن التعريف؛ فهو المؤسس المشارك لمايكروسوفت، وهو أحد المليارديرات الذين يملكون أموالا طائلة، لا يعرفون ماذا يفعلون بها (112.8 مليار دولار)؛ لذلك يتبرع بجزء مهم منها لتمويل عدد من الجمعيات الخيرية ودعم البحث الطبي.

مارك زوكربيرغ يتقدم للمرتبة السادسة بعد أن استحوذت فيسبوك على إنستغرام (رويترز)

4- مارك زوكربيرغ.. منصات التواصل في صعود

لسبب ما توقعنا أن يكون مارك زوكربيرغ متقدما في الترتيب، خاصة بعد أن استحوذت فيسبوك على إنستغرام (89.2 مليار دولار)، ورغم أن القيمة الاقتصادية لمنصات التواصل الاجتماعي في صعود مستمر، فإن قطاع الطاقة والغاز يبقى في المقدمة.

وارن بافيت يعرف كيف يستثمر أمواله بشكل جعله رابع أغنى رجل في العالم (غيتي إيميجز)

4- وارن بافيت.. قطب أعمال واستثمار

يعرف وارن بافيت بكونه قطب أعمال واستثمار (72.2 مليار دولار). فهو يعرف كيف يستثمر أمواله بشكل جعله رابع أغنى رجل في العالم، كما أنه المدير التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاوي القابضة (Berkshire Hathaway)، وهي شركة متعددة الجنسيات مقرها الولايات المتحدة الأميركية.

موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا، وخامس أغنى رجل في العالم (الأناضول)

5- موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا

يعد موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا، وخامس أغنى رجل في العالم (71.2 مليار دولار). وهو رئيس مجلس إدارة شركة ريليانس إنداستريز المحدودة (Reliance Industries Limited) التي يقع مقرها في الهند، والمدرجة ضمن قائمة "فورتشن غلوبال 500″، ويستأثر بأكبر حصة من أسهمها. وتتكون هذه الشركة متعددة الجنسيات من تكتل ينشط في مجال الطاقة والبتروكيماويات والنسيج والموارد الطبيعية وتجارة التجزئة والاتصالات.

ستيف بالمر امتلك ناديا مربحا من الرابطة الوطنية لكرة السلة "إن بي أيه" (رويترز)

7- ستيف بالمر.. كرة السلة مربحة

إنه الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، ويملك نادي "لوس أنجلوس كليبرز" لكرة السلة (69.7 مليار دولار). ولا شك أن امتلاك ناد من الرابطة الوطنية لكرة السلة "إن بي أيه" (NBA) مدر للأرباح.

إيلون ماسك رائد أعمال ناجح وشخصية مثيرة للجدل (رويترز)

8- إيلون ماسك.. مهندس موهوب

تأسيس "باي بال" (Paypal) و"سبيس إكس" (Space X)، وتقلد منصب المدير التنفيذي لشركة "تيسلا" (Tesla)؛ جعل إيلون ماسك رجلا ثريا (69.2 مليار دولار). إنه مهندس موهوب، ومتخصص في التصميم الصناعي، ورائد أعمال ناجح، فضلا عن كونه شخصية مثيرة للجدل.

9- لاري بايدج.. عالم حاسوب

لاري من المؤسسين المشاركين لغوغل (67.8 مليار دولار)، وهو عالم حاسوب ورائد أعمال بارز. وبما أننا نستعمل محرك البحث غوغل كل يوم وعدة مرات في اليوم، فمن غير المفاجئ أن يصبح مؤسسا هذه الشركة من أغنياء العالم.

لاري بايدج (يمين) وسيرغي برين يشكلان ثنائي أعمال رائعا (غيتي)

10- سيرجي برين.. المؤسس المشارك لغوغل

يعد سيرغي برين المؤسس المشارك لغوغل (66 مليار دولار)، وهو يكوّن مع لاري بايدج ثنائي أعمال رائعا. كان رئيس "ألفابيت" (Alphabet)، الشركة الأم لغوغل، في حين يشغل بايدج منصب الرئيس التنفيذي، ولكنهما تنحيا عن هذه المناصب في 2019.