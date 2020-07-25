ما هو احتمال التقاطك عدوى كورونا في المصعد؟ آداب جديدة عليك اتباعها

بات علينا أن نصبح أكثر حذرا عند الخروج من المنزل والتواصل مع الآخرين، حتى عند استخدام المصعد الذي لا يستغرق وجودنا فيه يوميا أكثر من ثوان معدودة، ورغم قصر المدة التي نقضيها في هذا المكان فإنه أرض خصبة للجراثيم، وفيما يلي بعض الإجراءات الوقائية التي يتعين عليك اتخاذها لتجنب التقاط العدوى عند استخدام المصعد.

في تقريرها الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" (ReadersDigest) الأميركية، قالت الكاتبة تينا دونفيتو إنه وفقا لدراسة حديثة نشرت عام 2020 يعتقد الباحثون أن خطر انتقال عدوى فيروس كورونا في المصعد يعتمد بشكل كبير على المدة التي يقضيها الشخص في هذا المكان ويتفاعل فيها مع من فيه، بعبارة أخرى قد يكون ركوب المصعد لمدة تمتد من 30 إلى 60 ثانية مع شخص مصاب أقل خطورة من العمل لمدة 8 ساعات في نفس المكتب مع شخص مصاب.

ووفقا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة تنتقل عدوى فيروس كورونا عن طريق الرذاذ الناتج عن سعال أو عطس أحد المصابين، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة مثل أزرار المصعد ثم لمس وجهك.

وأشارت دراسة نشرت في أبريل/نيسان 2020 بمجلة "نيتشر" (nature) إلى أن رذاذ الهباء الجوي يمكن أن يطفو في الهواء في مساحات صغيرة سيئة التهوية، لكن من غير الواضح حتى الآن ماذا يعنيه هذا بالنسبة للانتقال الفعلي للفيروس.

ووفقا للدراسة التي أجريت بمستشفيين في ووهان، كان معدل انتقال العدوى منخفضا جدا في الأماكن العامة وغرف العزل والمناطق المهواة، فيما كان مرتفعا في الحمامات التي يستخدمها المرضى، ومع ذلك يعتمد احتمال انتقال الهباء الجوي على عدة عوامل، بما في ذلك عدد الحالات المصابة المحيطة بالشخص.

إذا حاول شخص آخر المزاحمة لاستخدام المصعد فلا تزاحمه وذلك لتجنب التعامل معه بشكل مباشر (شترستوك)

غادر المصعد إذا لم تشعر بالأمان

ونقلت الكاتبة عن البروفيسورة سوزان ويلارد المتخصصة في مجال الصحة العالمية أن "محاولة الحفاظ على مسافة بين الأشخاص في المصعد تكاد تكون مستحيلة".

وفي الحقيقة، يمكنك اتباع جميع الإجراءات الوقائية التي حددها المبنى الخاص بك، لكن ماذا لو لم يفعل الآخرون؟ في هذه الحالة، إذا شعرت بعدم الارتياح فانزل من المصعد.

فعلى سبيل المثال، إذا حاول شخص آخر المزاحمة لصعود المصعد فلا تزاحمه، وذلك لتجنب التعامل معه بشكل مباشر، وفي حال وصلت إلى المصعد ووجدته ممتلئا فلا تصعد وانتظر حتى يأتي التالي. وحسب الدكتورة ويتلي وليامز، عليك تجنب ركوب المصاعد المزدحمة.

ارتداء قناع الوجه

وأشارت الكاتبة إلى أن أفضل طريقة لحماية نفسك في المصعد هي ارتداء قناع للوجه، وقد وجدت مراجعة للبحوث المنشورة في مجلة "ذي لانسيت" (The Lancet) عام 2020 أن "أقنعة الوجه فعالة في حماية الأشخاص من العدوى، خاصة إذا كانت من نوع "إن 95" (N95) أو الأقنعة الجراحية ذات الاستخدام الواحد أو الأقنعة القطنية القابلة لإعادة الاستخدام.

وتوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها باستخدام أقنعة الوجه القماشية في الأماكن العامة، خاصة عندما يصعب الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي مثلما هو الحال في المصاعد.

عدم لمس أزرار المصعد

ونصحت ويلارد بارتداء "القفازات إذا كان عليك لمس أي شيء، وبالنسبة لأزرار المصعد يمكنك استخدام مرفقك (الكوع) "ثم تغيير ملابسك وغسلها عند العودة إلى المنزل.

يشار إلى أن القفازات ذات الاستخدام الواحد تكون فعالة فقط إذا امتنعت عن لمس وجهك عند ارتدائها، وإذا قمت بإزالتها مباشرة بشكل صحيح بعد ذلك دون تلويث نفسك.

ولهذه الأسباب، لا يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عامة الناس بارتداء القفازات، ويمكنك أيضا استخدام منديل للضغط على الأزرار ثم التخلص منه على الفور.

لكن أفضل طريقة لحماية نفسك -حسب ويلارد- تتمثل ببساطة في "استخدام معقم اليدين وغسلهما قدر الإمكان، وبعد النزول من المصعد عليك عدم لمس وجهك وغسل يديك بمجرد وصولك إلى مكان عملك".

استخدم مرفقك للضغط على أزار المصعد (شترستوك)

لا تتحدث

وبحسب الكاتبة، فإن دراسة نشرت في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة الأميركية في يونيو/حزيران 2020 أظهرت أن الحديث بصوت عال قد يؤدي في الواقع إلى انتشار الفيروس بشكل أكبر، لذلك تحظر بعض الشركات والمباني التحدث في المصاعد، وينبغي علينا التأقلم مع الآداب الجديدة، ولا تقلق بشأن الشعور بأنك شخص فظ لتجنبك الحديث مع زملائك.

اصعد الدرج إن استطعت

وأشارت ويلارد إلى أن "الخيار الأفضل في الوقت الراهن هو تجنب المصاعد واستخدام الدرج بدلا من ذلك، وسيكون ذلك طريقة رائعة لتضمين التمارين الرياضية في روتينك اليومي".

لكن صعود الدرج ينطوي على مخاطر، فقد بينت الكاتبة أن السلطات الصحية تنصح بأن تكون السلالم ذات اتجاه واحد حتى تتجنب الاصطدام بالآخرين القادمين في الاتجاه المعاكس، لكن احذر مما تلمسه واستخدم مرفقك لفتح الأبواب إذا استطعت.