ظواهر طبيعية واجتماعية.. أشياء مدهشة لا تحدث سوى في فصل الصيف

لا يقتصر جمال فصل الصيف على الطقس الدافئ والسباحة والاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس، فهناك أشياء أخرى تضيف سحرا إضافيا لهذا الموسم، وبعض هذه الأمور المدهشة المثبتة علميا تحدث بالفعل خلال الأشهر الأكثر دفئًا من السنة فقط.

الكاتبة ليزا ماري كونكلن جمعت بعض الظواهر الطبيعية المدهشة، وعددا من المشاهدات الاجتماعية والصحية في تقرير نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية (Reader's Digest) تعرف عليها.

برج إيفل يزداد طولا في الصيف

يزداد ارتفاع برج إيفل حوالي ٦ بوصات إضافية خلال فصل الصيف، ويحدث هذا لأن المعلم الشهير مبني بشكل رئيسي من المعدن الذي يتمدد عند التعرض للحرارة.

يزداد ارتفاع برج إيفل حوالي ٦ بوصات خلال فصل الصيف لأنه مبني من المعدن (الأوروبية)

زخات الشهب الرائعة

عادة ما يظهر الانهمار النيزكي في فصل الصيف، ويعد أغسطس/آب الشهر المفضل لمحبي النجوم من الهواة. عليك أن تبتعد عن أضواء المنزل والمدينة لكي تستمتع وتتواصل مع حوالي 100 نيزك في الساعة تقريبا.

السلاحف الصغيرة تنطلق نحو البحر

انطلاق السلاحف البحرية إلى موطنها يعد حدثا شائعا في شواطئ فلوريدا بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز، حيث تأتي السلاحف الضخمة التي يبلغ وزنها حوالي 200 إلى 250 رطلا إلى الشاطئ لوضع بيوضها. بعد ذلك بشهرين تقريبا، تفقس السلاحف البحرية الصغيرة الرائعة وتتجه نحو البحر.

انطلاق السلاحف البحرية إلى موطنها يعد حدثا صيفيا شائعا في شواطئ فلوريدا (الأوروبية)

ظاهرة شمس منتصف الليل

شمس منتصف الليل، أي الشمس التي لا تغيب لمدة 24 ساعة، هي ظاهرة طبيعية تحدث حول الانقلاب الصيفي كل عام وتستمر لعدة أسابيع. فعلى سبيل المثال، لا تغرب الشمس لمدة شهرين ونصف في بارو وألاسكا.

الشمس لا تغيب لشهرين ونصف في ألاسكا وهي ظاهرة طبيعية تحدث في الانقلاب الصيفي (الأوروبية)

الماعز يتسلق الأشجار بشكل جنوني

خلال شهر يونيو/حزيران من كل سنة، يتسلق الماعز ٩ أمتار أو أكثر من أشجار الأرجان الشائكة التي تقع جنوب غرب المغرب لتناول فاكهة الشجرة. وتبدو هذه الظاهرة غريبة إلى حد ما ولكن هذه الماعز خُلقت لتسلق الأشجار.

اليراعات تضيء في فترة التكاثر

تطلق آلاف اليراعات وميضها كل صيف لمدة أسبوعين لكي تجلب انتباه الأزواج. رغم أن اليرقات تستغرق من سنة إلى سنتين لتنضج، ولكن بعد تحولها، تعيش اليراعات لمدة 21 يومًا فقط.

حوت الزمن الجميل

يكون فصل الخريف في إقليم نيو إنغلاند خلابا بأوراق الشجر الرائعة، وقد ترغب بالسفر خلال فصل الصيف لمشاهدة الحيتان وهي تسبح في هذه المياه الدافئة لتتغذى على كائنات بحرية مثل سمك الماكريل وغيرها من الأسماك الأخرى.

صيد الدببة لأسماك السلمون

خلال فصل الصيف في ألاسكا، تتجمع الدببة البرية حول الجداول المختلفة والشلالات لصيد أسماك السلمون.

ربما لديك حفلة عيد ميلاد في سبتمبر

٩ من أصل ١٠ أعياد ميلاد تقام في سبتمبر/أيلول نظرا لوجود الكثير من المواليد في هذا الشهر.

ارتفاع حرارة الطقس

في أواخر يوليو/تموز، يبدو أن نجم "الشعرى اليمانية" الذي يعرف باسم "ألفا الكلب الأكبر" يرتفع قبل الشمس مباشرة. وقد أشار الإغريق والرومان إلى هذه الأوقات بأنها الأكثر حرارة في العام.

هناك الكثير من النقانق

الصيف هو موسم النقانق لعدة أسباب؛ إنه الطعام المفضل الذي يمكنك تناوله عند التخييم أو في الملعب أو في نزهة عائلية. يأكل الأميركيون حوالي 20 مليار قطعة نقانق في عيد العمال (يحتفل به في الأول من مايو/أيار) إلى يوم الذكرى (آخر يوم اثنين من مايو/أيار) وهو يوم يحتفل به لتكريم الجنود الأميركيين.

عواصف رعدية إذا كنت تعيش في هذه المناطق

وفقًا للخدمة الوطنية للطقس التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في أميركا، إذا كنت تعيش في الأجزاء السفلى من الغرب الأوسط والجنوب الشرقي من الولايات المتحدة، فستهطل المزيد من الأمطار في فصل الصيف. فهذه المناطق عالية الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة يتسبب بظهور العواصف الرعدية.

الأطفال الذين يولدون خلال الصيف أكثر عرضة لتقلبات المزاج بحسب دراسة أوروبية (بيكسابي)

الأطفال المزاجيون

كشفت دراسة أجرتها الكلية الأوروبية لطب الأعصاب عام 2014 أن الأطفال الذين يولدون خلال الصيف يكونون أكثر عرضة لتقلبات المزاج على عكس الأطفال الذين يولدون في الأشهر الباردة. وفي الواقع فإن العلماء ليسوا متأكدين تماما من سبب حدوث ذلك، ولكن الناقلات العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين قد تتأثر بالموسم الذي ولدت فيه.

الاضطراب العاطفي الفصلي

يظهر الاضطراب العاطفي الفصلي في فصل الشتاء والصيف على حد سواء. لكن تختلف أعراض هذا الاضطراب في الشتاء عن الأعراض التي تظهر في الصيف. تشير الأبحاث إلى أن كثرة التعرض للشمس تسبب جرعة زائدة من الفيتامين د. ويعاني الذين يتعرضون للاكتئاب في فصل الصيف من فقدان الشهية، كما أن القلق واضطراب النوم في فصل الصيف يسبب التهيجية والمزاجية.

قد يحدث لك هذا إذا كنت مصابا بالسكري

تتغير مواقع الحقن في فصل الصيف بسبب الحرارة المفرطة، حيث تتضخم الأوعية الدموية، وعندما يُحقن الإنسولين يمكن امتصاصه بشكل أسرع، الأمر الذي من شأنه أن يعرضك لخطر انخفاض نسبة السكر في الدم.

عدوى المسالك البولية

إذا كنتِ أنثى لم تتجاوزي سن الأربعين، فإن فرص إصابتك بعدوى المسالك البولية في الصيف مرتفعة إلى حد ما. في الواقع، ارتفعت نسبة دخول المستشفى بسبب عدوى المسالك البولية لهذه الفئة العمرية لأن حرارة الصيف والرطوبة يمثلان أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا في المسالك البولية عند ارتداء ملابس السباحة طوال اليوم.

تجنب غرفة الطوارئ في يوليو/تموز

بيّن تقرير نُشر في سجلات الطب الباطني في أميركا أن الفترة الأكثر خطورة للذهاب للمستشفى هو يوليو/تموز، خاصة إذا كان المستشفى تعليميا حيث يتم تدريب الأطباء الجدد. وترتفع معدلات الوفيات من 8% إلى 24% في هذا الشهر بالتحديد.

ارتفاع نسبة الطلاق

وفقا لبحث من جامعة واشنطن، فإن عدد الأزواج الذين يطلقون في مارس/آذار وأغسطس/آب أكثر من أي شهر آخر.