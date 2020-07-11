10 عبارات سحرية يقولها المتفائلون لإسعاد من حولهم

يمكن أن تكون العبارات الواقعة في منتصف المسافة بين "المودة الصادقة" و"الأدب الرسمي" أداة لتحسين الحياة، فكل كلمة نستخدمها يمكن أن يكون لها تأثير هائل على الآخرين، كما أن النبرة التي نتحدث بها تعكس شخصيتنا وتساهم بشكل كبير في نجاحاتنا.

فقد أظهرت دراسة لجامعة هارفارد أن "الكلمات الإيجابية التي يلقيها أحد الأشخاص يمكن أن تؤدي إلى إنتاج مادة كيميائية عصبية تسمى الأوكسيتوسين تعزز الطمأنينة النفسية وتجعل أدمغتنا تميل للاستجابة العاطفية أكثر".

ورغم أن اختيار الكلمات البناءة يخلق انطباعا يبدو عابرا لكنه يتحول مع الوقت إلى انطباع دائم، لذا يميل معظم الأشخاص الأكثر جاذبية في العالم إلى استخدام نفس العبارات الملهمة مرارا وتكرارا.

الكلمات الإيجابية من أعظم أدواتك إذًا، فحاول بذل الجهد لقول القليل منها يوميا لمدة أسبوع وستندهش من النتائج، وذلك كما فعل مايكل طومسون المدرب المهني مستشار الاتصالات الإسباني الذي لخص لنا أهم العبارات التي يحب الناس سماعها، وتأكد فقط من أن تكون مخلصا، ولا تقل شيئا من أجل مجرد قوله.

10 عبارات يحب الناس سماعها

عندما أراد طومسون أن يكون الناس من حوله سعداء وراضين جرب أن يدمج هذه الكلمات والعبارات القصيرة في أحاديثه اليومية:

1. كنت أفكر فيك: أفضل ما في هذه العبارة أنك تقول الحقيقة، فقد نفكر في غيرنا كل يوم، لكننا لا نخبرهم إلا إذا أردنا توطيد علاقتنا معهم، لذا عندما يحدثك أحدهم عن مشكلة ما تؤرقه ويفاجأ برسالة منك في اليوم التالي تقول له "كنت أفكر فيك، وآمل أن تكون بحال أفضل الآن" فسوف يزيد هذا محبته لك ويعزز مكانتك عنده ويجعل صداقتكما تدوم طويلا، فإن كنت تفكر في شخص ما فأخبره بذلك، وإذا اتصل بك فلا تتردد في قول "كم أنا سعيد باتصالك، لقد كنت على بالي".

2. ما رأيك في كذا؟ عندما تتحدث مع شخص ما عن موضوع ويتضح لك أنه يهمه، اطلب منه مشاركة أفكاره حول الموضوع، فمعظم الناس يحبون أن يستمعوا إلى كلمة "أشعر بالفضول لمعرفة تجربتك مع كذا وكذا"، كما يحبون الحديث عن دروسهم المستفادة، ويعجبهم أن يكون رأيهم محل تقدير بقول أحدهم "أريد مشورتك بأمر ما"، ويشعرون بالزهو عندما يجدون من يقدر وجهة نظرهم بقوله "هل تنصحني بكذا وكذا؟"، إنها الطريقة المثلى ليحمل لك الناس مشاعر جميلة، فالصداقات تستمر كلما منحنا الآخر فرصة لبدء الحديث عما يريده أو يعتقده أو يختبره.

العبارات المهذبة هي الطريقة المثلى ليحمل لك الناس مشاعر جميلة (بيكسلز)

3. أتعلم منك شيئا جديدا: فعندما يخبرك أحدهم بشيء يعجبك فلا تبخل أن تخبره كم هو مثير للاهتمام كأن تقول له "أحب طريقة تفكيرك"، "أتعلم منك شيئا جديدا في كل مرة"، "كيف لم أفكر بهذه الطريقة من قبل؟"، كلمات تبدو بسيطة لكنها تجعل الناس يشعرون بتفوقهم وتحلّق بهم بعيدا، فلا تفوت فرصة لتحقيق ذلك.

4. آخر مرة تحدثنا فيها أخبرتني بكذا وكذا: أعظم إطراء تقدمه لأحدهم هو أن تثبت له أنك كنت مصغيا لما كان يقوله، كأن تسأله عن أمر حدثك عنه وكان يشغله -ولو بعد شهر- بالقول "في آخر مرة تحدثنا أخبرتني عن كذا، كيف تسير الأمور بشأنه؟" أو "آخر مرة تحدثنا فيها أخبرتني عن مشروعك الجديد، كيف تجري أموره؟" أو "في المرة الأخيرة التي تحدثنا فيها أخبرتني أن والدتك ليست بصحة جيدة، آمل أنها بحال أفضل الآن"، لا تتخيل كم أن السؤال عن والدة صديقك أمر رائع.

5. لقد اتبعت نصيحتك: كم ستشعر الآخر برضاه عن نفسه عندما تخبره أنه كان سببا في أن تتخذ الوجهة الصحيحة باتباعك نصيحته، وأن ذلك أحدث فرقا كبيرا بالنسبة لك، فالناس يحبون أن نأخذ بنصائحهم، ويحبون أكثر أن نخبرهم أن كلماتهم كانت مفيدة، وكان لها تأثير إيجابي على حياتنا.

6. افتقدتك: كلما تباعدت المسافات وقل التواصل وفتح أحدهم هاتفه المحمول أو بريده الإلكتروني ووجد رسالة منك تخبره أنك تفتقده فسوف يسعده ذلك جدا، قد يستغرق الأمر ثواني لتكتب إلى صديق لك وتسأله عن حاله وتخبره أنك كنت تفكر فيه وتجعله يبتسم، لكنه يمنحك صداقة تدوم إلى الأبد.

7. أحب فيك كذا: كل شخص في العالم لا يخلو من بعض الصفات الرائعة، فقط بحثك عنها وإخباره عن مدى إعجابك بها واحترامك لها من خلال التعبير عن شيء محدد وخاص، كملاحظة تحقيقه تقدما في شيء كنت تعرف أنه مهم بالنسبة له، بالقول "كم هو رائع تحسن لغتك الإسبانية، أحترم جهدك لتحقيق ذلك"، أو "أنا معجب حقا بتعاملك مع الآخرين" فهذا مما يعطي العلاقة عمقا أكبر.

إذا أردت أن تكسب صديقا لائقا وسعيدا فأصغِ إليه جيدا قبل أن تعارضه (بيكسلز)

8. أحب حيويتك: لن تجد شخصا واحدا على الكوكب يتجاهل أحدا قال له "أنت تمتلك طاقة هائلة، أشعر دائما بالتحسن بعد قضاء وقت معك"، أو "تعجبني حيويتك"، أو "تعجبني إيجابيتك الدائمة"، قد تبدو هذه العبارات ساذجة قليلا لكنها أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقوية علاقاتك.

9. ذكرني هذا بك عندما رأيته: ربما تنفق من وقتك 10 ثوان لترسل إلى أحدهم مقالا قرأته أو شيئا شاهدته أو سمعته مشفوعا بكلمة "لقد ذكرني هذا بك"، دون أن تتوقع كم سيشعل هذا حماس صديقك، فالناس يعشقون الأشياء غير المتوقعة في الأوقات غير المتوقعة.

10. شكرا لذوقك، تبدو رائعا: إذا أردت أن تكسب صديقا لائقا وسعيدا فأصغِ إليه جيدا قبل أن تعارضه، ثم قل له "لقد مر وقت طويل مذ رأيتك، تبدو رائعا حقا"، "أو "شكرا لأنك جيد"، فبمثل هذه العبارات يطير الناس فرحا.